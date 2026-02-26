https://sarabic.ae/20260226/دولة-عربية-تقرر-حجز-هواتف-تلاميذ-المدارس-بصورة-نهائية-1110793442.html
دولة عربية تقرر حجز هواتف تلاميذ المدارس بصورة نهائية
سبوتنيك عربي
أقرت مديريات التربية في إحدى الدول العربية، إجراءات تأديبية مشددة بحق التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي والمتوسط والثانوي)، الذين يستخدمون... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T15:26+0000
2026-02-26T15:26+0000
2026-02-26T15:26+0000
الجزائر
وينصّ النظام الداخلي للمؤسسات الثانوية في الجزائر، على منع استعمال الهواتف الذكية أو التصوير داخل الصفوف ومحيطها.وبحسب القرارات الجديدة الصادرة عن مديريات التربية الولائية في الجزائر، فقد تم تشديد العقوبات بعدما كان الإجراء السابق يقتصر على سحب الهاتف وإعادته إلى ولي الأمر، ليصبح الحجز ساريًا إلى غاية 30 يونيو/ حزيران المقبل، موعد اختتام السنة الدراسية، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا الشهر الماضي، الحكومة والبرلمان المصري إلى دراسة تجربة أستراليا المتعلقة بمنع فئات معينة من الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن أستراليا وبريطانيا أصدرتا في الآونة الأخيرة تشريعات لتنظيم هذه المسألة.
الجزائر
أقرت مديريات التربية في إحدى الدول العربية، إجراءات تأديبية مشددة بحق التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي والمتوسط والثانوي)، الذين يستخدمون الهواتف النقالة داخل الصفوف الدراسية، تقضي بحجز الأجهزة وعدم إعادتها إلا مع نهاية العام الدراسي.
وينصّ النظام الداخلي للمؤسسات الثانوية في الجزائر، على منع استعمال الهواتف الذكية أو التصوير داخل الصفوف ومحيطها.
وبحسب القرارات الجديدة الصادرة عن مديريات التربية الولائية في الجزائر، فقد تم تشديد العقوبات بعدما كان الإجراء السابق يقتصر على سحب الهاتف وإعادته إلى ولي الأمر، ليصبح الحجز ساريًا إلى غاية 30 يونيو/ حزيران المقبل، موعد اختتام السنة الدراسية، وفقا لصحيفة
"الشروق" الجزائرية.
وحذّرت المديريات من أن استعمال أجهزة الاتصال داخل المؤسسات التعليمية، لأهداف غير تعليمية، قد يعرّض التلميذ لعقوبات تأديبية قد تصل إلى الإحالة على مجلس التأديب، داعية أولياء الأمور إلى إلزام أبنائهم باحترام النظام الداخلي وما يترتب عن مخالفته من آثار.
26 سبتمبر 2025, 22:28 GMT
وأكدت مديريات التربية الولائية في الجزائر أن "هذه القرارات تستند إلى جملة من النصوص التنظيمية والقرارات الوزارية الصادرة في جويلية 2018، إضافة إلى مراسلات رسمية تتعلق بظواهر سلوكية داخل الوسط المدرسي"، مشددة على أن استعمال الهواتف أو التصوير أثناء الدروس يعد سلوكا يتنافى مع أهداف العملية التعليمية.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا الشهر الماضي، الحكومة والبرلمان المصري إلى دراسة تجربة أستراليا المتعلقة بمنع فئات معينة من الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن أستراليا وبريطانيا أصدرتا في الآونة الأخيرة تشريعات لتنظيم هذه المسألة.