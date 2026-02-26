رمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار

عربي
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/رمضان-يعيد-النغمة-القديمة-المونولوج-العراقي-يتمسك-بالذاكرة-ويقاوم-الاندثار----1110745602.html
رمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار
رمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار
سبوتنيك عربي
في أزقة بغداد القديمة، حيث تتعانق الجدران الطينية مع ذاكرة المدينة، ما زال صوت "المونولوج" العراقي، يرافق طقوس شهر رمضان المبارك المتوارثة، ويترك بصمته المميزة... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T12:00+0000
2026-02-26T12:01+0000
العراق
بغداد
رمضان شهر الخير
رمضان
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110744669_5:0:1276:715_1920x0_80_0_0_f187651a543b2a7343f3296e33ce6acc.jpg
ورغم أن هذا اللون الفني المتوارث شهد تراجعا ملحوظا أمام زخم المنصات الحديثة وأنماط الترفيه السريعة، فإن البغداديين يعيدون إحياءه بإصرار لافت، وكأنهم يتمسكون بخيط أخير يربط حاضرهم بماض كان فيه الضحك وسيلة نقد، والكلمة البسيطة أداة مقاومة، والنغمة الخفيفة مرآةً لواقع ثقيل.وقال أحد المهتمين بإحياء هذا الفن، الفنان شاكر الساعدي، في حديث إلى وكالة "سبوتنيك": "المونولوج البغدادي كان مرآة صادقة للأحوال الاجتماعية، ووسيلة للتعبير الشعبي المباشر، لكنه يعاني اليوم من غياب التغطية الإعلامية والدعم المؤسسي".وأوضح أن "ما يقدَّم حاليا في مناطق مثل شوارع كل من السراي والمتنبي والرشيد خلال شهر رمضان، يعكس حنينا جماعيا إلى الماضي، حيث تتجمع العائلات وتعلو الابتسامات، في مشهد يستحضر ذاكرة الثمانينيات وأجواء بغداد التراثية".أجواء رمضان تعيد نبض التراث البغداديمن جانبه، أشار الشاعر وأستاذ جامعة برلين، عدنان الموسوي، إلى أن "المونولوج والشعر الشعبي كانا يشكلان حالة تفاعلية بين المؤدي والجمهور، تقوم على الحوار والرد، وتجمع بين الطرافة والرسائل الاجتماعية.وأضاف: "هذه التجمعات تعيد للأذهان حلقات الأدباء والمنشدين التي كانت تقام في مربعات بغداد القديمة، حيث يجتمع الناس في دوائر صغيرة يتبادلون القصائد والأهازيج، في تقليد ثقافي يعكس روح المدينة".ودعا الموسوي المؤسسات الثقافية والقنوات الإعلامية إلى "تسليط الضوء على هذا الفن، وتعريف الجيل الجديد به، حفاظا على أحد أشكال الهوية الفنية الشعبية التي توشك على الغياب".ويعد "المونولوج العراقي" واحدا من الألوان الغنائية الساخرة التي نشأت في بيئة حضرية شعبية، وازدهرت بشكل خاص في مقاهي وأحياء بغداد خلال منتصف القرن الماضي.وهو فن يقوم على أداء فردي يجمع بين الغناء الخفيف والإلقاء المسرحي، ويعتمد على نصوص نقدية أو اجتماعية تُقدَّم بأسلوب ساخر قريب من الناس.وتأثر "المونولوج العراقي" بفنون عربية ومصرية مبكرة، لكنه سرعان ما اكتسب طابعه المحلي من حيث اللهجة والموضوعات. فالنصوص كانت تُكتب باللهجة البغدادية الدارجة، وتعالج قضايا الحياة اليومية مثل غلاء الأسعار، الروتين الحكومي، العلاقات الاجتماعية، وحتى التحولات السياسية، لكن بذكاء لغوي يمرّر النقد دون صدام مباشر.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110744669_164:0:1117:715_1920x0_80_0_0_45bf4190c743a0ee7520d15a49dee20b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, بغداد, رمضان شهر الخير, رمضان, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, بغداد, رمضان شهر الخير, رمضان, تقارير سبوتنيك, حصري

رمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار

12:00 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 12:01 GMT 26.02.2026)
© Sputnik . HASSAN NABILرمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار
رمضان يعيد النغمة القديمة... المونولوج العراقي يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
في أزقة بغداد القديمة، حيث تتعانق الجدران الطينية مع ذاكرة المدينة، ما زال صوت "المونولوج" العراقي، يرافق طقوس شهر رمضان المبارك المتوارثة، ويترك بصمته المميزة على الأمسيات التي تعكس نبض الشارع، ولسان حال الناس في أفراحهم وهمومهم.
ورغم أن هذا اللون الفني المتوارث شهد تراجعا ملحوظا أمام زخم المنصات الحديثة وأنماط الترفيه السريعة، فإن البغداديين يعيدون إحياءه بإصرار لافت، وكأنهم يتمسكون بخيط أخير يربط حاضرهم بماض كان فيه الضحك وسيلة نقد، والكلمة البسيطة أداة مقاومة، والنغمة الخفيفة مرآةً لواقع ثقيل.
ويشهد فن "المونولوج العراقي" حضورا خجولا داخل المشهد الثقافي، بعد أن كان لسنوات طويلة صوتا ساخرا يعكس هموم المجتمع وتفاصيل حياته اليومية. هذا اللون الغنائي الشعبي، الذي ازدهر في مقاهي وأزقة بغداد القديمة، بات اليوم يظهر على استحياء، وغالبا ما يقتصر حضوره على المناسبات الدينية والمواسم التراثية.
وقال أحد المهتمين بإحياء هذا الفن، الفنان شاكر الساعدي، في حديث إلى وكالة "سبوتنيك": "المونولوج البغدادي كان مرآة صادقة للأحوال الاجتماعية، ووسيلة للتعبير الشعبي المباشر، لكنه يعاني اليوم من غياب التغطية الإعلامية والدعم المؤسسي".
وأوضح أن "ما يقدَّم حاليا في مناطق مثل شوارع كل من السراي والمتنبي والرشيد خلال شهر رمضان، يعكس حنينا جماعيا إلى الماضي، حيث تتجمع العائلات وتعلو الابتسامات، في مشهد يستحضر ذاكرة الثمانينيات وأجواء بغداد التراثية".
© Sputnik . HASSAN NABILرمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار
رمضان يعيد النغمة القديمة... المونولوج العراقي يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
رمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار
© Sputnik . HASSAN NABIL

أجواء رمضان تعيد نبض التراث البغدادي

من جانبه، أشار الشاعر وأستاذ جامعة برلين، عدنان الموسوي، إلى أن "المونولوج والشعر الشعبي كانا يشكلان حالة تفاعلية بين المؤدي والجمهور، تقوم على الحوار والرد، وتجمع بين الطرافة والرسائل الاجتماعية.
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، أشار الموسوي إلى أن "هذه الأجواء لا تزال حاضرة في بعض المناطق التراثية مثل جامع أبو سيفين ومنطقة الفضل، حيث تتجدد اللقاءات الرمضانية التي تمزج الشعر بالغناء الشعبي".
وأضاف: "هذه التجمعات تعيد للأذهان حلقات الأدباء والمنشدين التي كانت تقام في مربعات بغداد القديمة، حيث يجتمع الناس في دوائر صغيرة يتبادلون القصائد والأهازيج، في تقليد ثقافي يعكس روح المدينة".
© Sputnik . HASSAN NABILرمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار
رمضان يعيد النغمة القديمة... المونولوج العراقي يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
رمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار
© Sputnik . HASSAN NABIL
ودعا الموسوي المؤسسات الثقافية والقنوات الإعلامية إلى "تسليط الضوء على هذا الفن، وتعريف الجيل الجديد به، حفاظا على أحد أشكال الهوية الفنية الشعبية التي توشك على الغياب".

بدوره، أكد المواطن حيدر خضير، أن "هذه الفعاليات، رغم محدوديتها، تمنح العراقيين شعورا بالانتماء والارتباط بالجذور"، مشددًا على "أهمية استمرارها وتطويرها بما يواكب العصر، دون أن تفقد أصالتها".

ويعد "المونولوج العراقي" واحدا من الألوان الغنائية الساخرة التي نشأت في بيئة حضرية شعبية، وازدهرت بشكل خاص في مقاهي وأحياء بغداد خلال منتصف القرن الماضي.
© Sputnik . HASSAN NABILرمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار
رمضان يعيد النغمة القديمة... المونولوج العراقي يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
رمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار
© Sputnik . HASSAN NABIL
وهو فن يقوم على أداء فردي يجمع بين الغناء الخفيف والإلقاء المسرحي، ويعتمد على نصوص نقدية أو اجتماعية تُقدَّم بأسلوب ساخر قريب من الناس.
وتأثر "المونولوج العراقي" بفنون عربية ومصرية مبكرة، لكنه سرعان ما اكتسب طابعه المحلي من حيث اللهجة والموضوعات. فالنصوص كانت تُكتب باللهجة البغدادية الدارجة، وتعالج قضايا الحياة اليومية مثل غلاء الأسعار، الروتين الحكومي، العلاقات الاجتماعية، وحتى التحولات السياسية، لكن بذكاء لغوي يمرّر النقد دون صدام مباشر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала