رمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار
12:00 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 12:01 GMT 26.02.2026)
© Sputnik . HASSAN NABILرمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار
© Sputnik . HASSAN NABIL
في أزقة بغداد القديمة، حيث تتعانق الجدران الطينية مع ذاكرة المدينة، ما زال صوت "المونولوج" العراقي، يرافق طقوس شهر رمضان المبارك المتوارثة، ويترك بصمته المميزة على الأمسيات التي تعكس نبض الشارع، ولسان حال الناس في أفراحهم وهمومهم.
ورغم أن هذا اللون الفني المتوارث شهد تراجعا ملحوظا أمام زخم المنصات الحديثة وأنماط الترفيه السريعة، فإن البغداديين يعيدون إحياءه بإصرار لافت، وكأنهم يتمسكون بخيط أخير يربط حاضرهم بماض كان فيه الضحك وسيلة نقد، والكلمة البسيطة أداة مقاومة، والنغمة الخفيفة مرآةً لواقع ثقيل.
ويشهد فن "المونولوج العراقي" حضورا خجولا داخل المشهد الثقافي، بعد أن كان لسنوات طويلة صوتا ساخرا يعكس هموم المجتمع وتفاصيل حياته اليومية. هذا اللون الغنائي الشعبي، الذي ازدهر في مقاهي وأزقة بغداد القديمة، بات اليوم يظهر على استحياء، وغالبا ما يقتصر حضوره على المناسبات الدينية والمواسم التراثية.
وقال أحد المهتمين بإحياء هذا الفن، الفنان شاكر الساعدي، في حديث إلى وكالة "سبوتنيك": "المونولوج البغدادي كان مرآة صادقة للأحوال الاجتماعية، ووسيلة للتعبير الشعبي المباشر، لكنه يعاني اليوم من غياب التغطية الإعلامية والدعم المؤسسي".
وأوضح أن "ما يقدَّم حاليا في مناطق مثل شوارع كل من السراي والمتنبي والرشيد خلال شهر رمضان، يعكس حنينا جماعيا إلى الماضي، حيث تتجمع العائلات وتعلو الابتسامات، في مشهد يستحضر ذاكرة الثمانينيات وأجواء بغداد التراثية".
أجواء رمضان تعيد نبض التراث البغدادي
من جانبه، أشار الشاعر وأستاذ جامعة برلين، عدنان الموسوي، إلى أن "المونولوج والشعر الشعبي كانا يشكلان حالة تفاعلية بين المؤدي والجمهور، تقوم على الحوار والرد، وتجمع بين الطرافة والرسائل الاجتماعية.
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، أشار الموسوي إلى أن "هذه الأجواء لا تزال حاضرة في بعض المناطق التراثية مثل جامع أبو سيفين ومنطقة الفضل، حيث تتجدد اللقاءات الرمضانية التي تمزج الشعر بالغناء الشعبي".
وأضاف: "هذه التجمعات تعيد للأذهان حلقات الأدباء والمنشدين التي كانت تقام في مربعات بغداد القديمة، حيث يجتمع الناس في دوائر صغيرة يتبادلون القصائد والأهازيج، في تقليد ثقافي يعكس روح المدينة".
ودعا الموسوي المؤسسات الثقافية والقنوات الإعلامية إلى "تسليط الضوء على هذا الفن، وتعريف الجيل الجديد به، حفاظا على أحد أشكال الهوية الفنية الشعبية التي توشك على الغياب".
بدوره، أكد المواطن حيدر خضير، أن "هذه الفعاليات، رغم محدوديتها، تمنح العراقيين شعورا بالانتماء والارتباط بالجذور"، مشددًا على "أهمية استمرارها وتطويرها بما يواكب العصر، دون أن تفقد أصالتها".
ويعد "المونولوج العراقي" واحدا من الألوان الغنائية الساخرة التي نشأت في بيئة حضرية شعبية، وازدهرت بشكل خاص في مقاهي وأحياء بغداد خلال منتصف القرن الماضي.
وهو فن يقوم على أداء فردي يجمع بين الغناء الخفيف والإلقاء المسرحي، ويعتمد على نصوص نقدية أو اجتماعية تُقدَّم بأسلوب ساخر قريب من الناس.
وتأثر "المونولوج العراقي" بفنون عربية ومصرية مبكرة، لكنه سرعان ما اكتسب طابعه المحلي من حيث اللهجة والموضوعات. فالنصوص كانت تُكتب باللهجة البغدادية الدارجة، وتعالج قضايا الحياة اليومية مثل غلاء الأسعار، الروتين الحكومي، العلاقات الاجتماعية، وحتى التحولات السياسية، لكن بذكاء لغوي يمرّر النقد دون صدام مباشر.