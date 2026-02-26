https://sarabic.ae/20260226/رمضان-يعيد-النغمة-القديمة-المونولوج-العراقي-يتمسك-بالذاكرة-ويقاوم-الاندثار----1110745602.html

رمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار

رمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار

في أزقة بغداد القديمة، حيث تتعانق الجدران الطينية مع ذاكرة المدينة، ما زال صوت "المونولوج" العراقي، يرافق طقوس شهر رمضان المبارك المتوارثة، ويترك بصمته المميزة... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

ورغم أن هذا اللون الفني المتوارث شهد تراجعا ملحوظا أمام زخم المنصات الحديثة وأنماط الترفيه السريعة، فإن البغداديين يعيدون إحياءه بإصرار لافت، وكأنهم يتمسكون بخيط أخير يربط حاضرهم بماض كان فيه الضحك وسيلة نقد، والكلمة البسيطة أداة مقاومة، والنغمة الخفيفة مرآةً لواقع ثقيل.وقال أحد المهتمين بإحياء هذا الفن، الفنان شاكر الساعدي، في حديث إلى وكالة "سبوتنيك": "المونولوج البغدادي كان مرآة صادقة للأحوال الاجتماعية، ووسيلة للتعبير الشعبي المباشر، لكنه يعاني اليوم من غياب التغطية الإعلامية والدعم المؤسسي".وأوضح أن "ما يقدَّم حاليا في مناطق مثل شوارع كل من السراي والمتنبي والرشيد خلال شهر رمضان، يعكس حنينا جماعيا إلى الماضي، حيث تتجمع العائلات وتعلو الابتسامات، في مشهد يستحضر ذاكرة الثمانينيات وأجواء بغداد التراثية".أجواء رمضان تعيد نبض التراث البغداديمن جانبه، أشار الشاعر وأستاذ جامعة برلين، عدنان الموسوي، إلى أن "المونولوج والشعر الشعبي كانا يشكلان حالة تفاعلية بين المؤدي والجمهور، تقوم على الحوار والرد، وتجمع بين الطرافة والرسائل الاجتماعية.وأضاف: "هذه التجمعات تعيد للأذهان حلقات الأدباء والمنشدين التي كانت تقام في مربعات بغداد القديمة، حيث يجتمع الناس في دوائر صغيرة يتبادلون القصائد والأهازيج، في تقليد ثقافي يعكس روح المدينة".ودعا الموسوي المؤسسات الثقافية والقنوات الإعلامية إلى "تسليط الضوء على هذا الفن، وتعريف الجيل الجديد به، حفاظا على أحد أشكال الهوية الفنية الشعبية التي توشك على الغياب".ويعد "المونولوج العراقي" واحدا من الألوان الغنائية الساخرة التي نشأت في بيئة حضرية شعبية، وازدهرت بشكل خاص في مقاهي وأحياء بغداد خلال منتصف القرن الماضي.وهو فن يقوم على أداء فردي يجمع بين الغناء الخفيف والإلقاء المسرحي، ويعتمد على نصوص نقدية أو اجتماعية تُقدَّم بأسلوب ساخر قريب من الناس.وتأثر "المونولوج العراقي" بفنون عربية ومصرية مبكرة، لكنه سرعان ما اكتسب طابعه المحلي من حيث اللهجة والموضوعات. فالنصوص كانت تُكتب باللهجة البغدادية الدارجة، وتعالج قضايا الحياة اليومية مثل غلاء الأسعار، الروتين الحكومي، العلاقات الاجتماعية، وحتى التحولات السياسية، لكن بذكاء لغوي يمرّر النقد دون صدام مباشر.

2026

