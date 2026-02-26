https://sarabic.ae/20260226/رونالدو-يشتري-ربع-هذا-النادي-تمهيدا-لفترة-ما-بعد-الاعتزال-1110781532.html

رونالدو يشتري "ربع" هذا النادي تمهيدا لفترة ما بعد الاعتزال

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استحوذ على 25 % من أسهم نادي منافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني. 26.02.2026, سبوتنيك عربي

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

الدوري الإسباني

رياضة

وأفادت صحيفة "إسبن"، اليوم الخميس، بأن رونالدو وفي خطوة استثمارية جديدة ضمن نشاطاته خارج المستطيل الأخضر، استحوذ على 25 % من أسهم نادي "ألميريا" المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.وأوضحت الصحيفة الرياضية أن الصفقة تمت عبر شركة رونالدو الاستثمارية، دون الكشف عن قيمتها المالية، منوهة إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة التوسع الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.ويشار إلى أن فريق ألميريا قد هبط من الدوري الإسباني الممتاز موسم 2023-2024، قبل أن تستحوذ عليه مجموعة "إس إم سي" عام 2025.قال نجم نادي النصر السعودي رونالدو، إن "النادي مؤسسة إسبانية راسخة تملك إمكانات نمو واضحة"، معربًا عن تطلعه للعمل مع الإدارة ودعم المشروع الرياضي في مرحلته الجديدة.ويوم الاثنين الماضي، أكد نجم كرة القدم البرتغالي، سعادته بالعيش في السعودية، مشددًا على شعوره بالانتماء ورغبته في مواصلة مسيرته وحياته فيها، وفي مقابلة مع قناة ثمانية، تزامنًا مع مشاركته في احتفالات يوم تأسيس المملكة، أوضح رونالدو أن السعودية احتضنته هو وعائلته وأصدقاءه بحفاوة، مضيفًا أنه يشعر بالراحة والاستقرار، ويرغب في الاستمرار خلال الفترة المقبلة.وتأتي تصريحات قائد النصر لتضع حدًا للتكهنات التي انتشرت مؤخرًا بشأن احتمال مغادرته الدوري السعودي، حيث أكد بشكل غير مباشر تمسكه بتجربته الحالية.ويواصل كريستيانو رونالدو مطاردة إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة، بعدما بات قريبًا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره الكروي، وهو رقم غير مسبوق في عالم كرة القدم.

