رونالدو يشتري "ربع" هذا النادي تمهيدا لفترة ما بعد الاعتزال

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
بث مباشر
رونالدو يشتري "ربع" هذا النادي تمهيدا لفترة ما بعد الاعتزال
رونالدو يشتري "ربع" هذا النادي تمهيدا لفترة ما بعد الاعتزال
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
الدوري الإسباني
رياضة
وأفادت صحيفة "إسبن"، اليوم الخميس، بأن رونالدو وفي خطوة استثمارية جديدة ضمن نشاطاته خارج المستطيل الأخضر، استحوذ على 25 % من أسهم نادي "ألميريا" المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.وأوضحت الصحيفة الرياضية أن الصفقة تمت عبر شركة رونالدو الاستثمارية، دون الكشف عن قيمتها المالية، منوهة إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة التوسع الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.ويشار إلى أن فريق ألميريا قد هبط من الدوري الإسباني الممتاز موسم 2023-2024، قبل أن تستحوذ عليه مجموعة "إس إم سي" عام 2025.قال نجم نادي النصر السعودي رونالدو، إن "النادي مؤسسة إسبانية راسخة تملك إمكانات نمو واضحة"، معربًا عن تطلعه للعمل مع الإدارة ودعم المشروع الرياضي في مرحلته الجديدة.ويوم الاثنين الماضي، أكد نجم كرة القدم البرتغالي، سعادته بالعيش في السعودية، مشددًا على شعوره بالانتماء ورغبته في مواصلة مسيرته وحياته فيها، وفي مقابلة مع قناة ثمانية، تزامنًا مع مشاركته في احتفالات يوم تأسيس المملكة، أوضح رونالدو أن السعودية احتضنته هو وعائلته وأصدقاءه بحفاوة، مضيفًا أنه يشعر بالراحة والاستقرار، ويرغب في الاستمرار خلال الفترة المقبلة.وتأتي تصريحات قائد النصر لتضع حدًا للتكهنات التي انتشرت مؤخرًا بشأن احتمال مغادرته الدوري السعودي، حيث أكد بشكل غير مباشر تمسكه بتجربته الحالية.ويواصل كريستيانو رونالدو مطاردة إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة، بعدما بات قريبًا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره الكروي، وهو رقم غير مسبوق في عالم كرة القدم.
https://sarabic.ae/20260222/رونالدو-يحسم-الجدل-باق-في-السعودية-ومتمسك-بالنصر-فيديو-1110619398.html
الأخبار
رونالدو يشتري "ربع" هذا النادي تمهيدا لفترة ما بعد الاعتزال

نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استحوذ على 25 % من أسهم نادي منافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وأفادت صحيفة "إسبن"، اليوم الخميس، بأن رونالدو وفي خطوة استثمارية جديدة ضمن نشاطاته خارج المستطيل الأخضر، استحوذ على 25 % من أسهم نادي "ألميريا" المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
مجتمع
رونالدو يحسم الجدل: باق في السعودية ومتمسك بالنصر... فيديو
22 فبراير, 11:05 GMT
وأوضحت الصحيفة الرياضية أن الصفقة تمت عبر شركة رونالدو الاستثمارية، دون الكشف عن قيمتها المالية، منوهة إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة التوسع الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
ويشار إلى أن فريق ألميريا قد هبط من الدوري الإسباني الممتاز موسم 2023-2024، قبل أن تستحوذ عليه مجموعة "إس إم سي" عام 2025.
قال نجم نادي النصر السعودي رونالدو، إن "النادي مؤسسة إسبانية راسخة تملك إمكانات نمو واضحة"، معربًا عن تطلعه للعمل مع الإدارة ودعم المشروع الرياضي في مرحلته الجديدة.
ويوم الاثنين الماضي، أكد نجم كرة القدم البرتغالي، سعادته بالعيش في السعودية، مشددًا على شعوره بالانتماء ورغبته في مواصلة مسيرته وحياته فيها، وفي مقابلة مع قناة ثمانية، تزامنًا مع مشاركته في احتفالات يوم تأسيس المملكة، أوضح رونالدو أن السعودية احتضنته هو وعائلته وأصدقاءه بحفاوة، مضيفًا أنه يشعر بالراحة والاستقرار، ويرغب في الاستمرار خلال الفترة المقبلة.
وتأتي تصريحات قائد النصر لتضع حدًا للتكهنات التي انتشرت مؤخرًا بشأن احتمال مغادرته الدوري السعودي، حيث أكد بشكل غير مباشر تمسكه بتجربته الحالية.
ويواصل كريستيانو رونالدو مطاردة إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة، بعدما بات قريبًا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره الكروي، وهو رقم غير مسبوق في عالم كرة القدم.
