- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260222/رونالدو-يحسم-الجدل-باق-في-السعودية-ومتمسك-بالنصر-فيديو-1110619398.html
رونالدو يحسم الجدل: باق في السعودية ومتمسك بالنصر... فيديو
رونالدو يحسم الجدل: باق في السعودية ومتمسك بالنصر... فيديو
أكد نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، سعادته بالعيش في المملكة العربية السعودية، مشددًا على شعوره بالانتماء ورغبته في مواصلة مسيرته وحياته فيها.
وفي مقابلة مع قناة ثمانية، تزامنًا مع مشاركته في احتفالات يوم تأسيس المملكة، أوضح رونالدو أن السعودية احتضنته هو وعائلته وأصدقاءه بحفاوة، مضيفًا أنه يشعر بالراحة والاستقرار، ويرغب في الاستمرار خلال الفترة المقبلة.
وتأتي تصريحات قائد النصر لتضع حدًا للتكهنات التي انتشرت مؤخرًا بشأن احتمال مغادرته الدوري السعودي، حيث أكد بشكل غير مباشر تمسكه بتجربته الحالية.
وعن تصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة بعد الفوز على الحزم، شدد رونالدو على أهمية مواصلة العمل بنفس الروح، مؤكدًا أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح ويستعيد مستواه بثبات، مع التركيز على التعامل مع كل مباراة على حدة حتى نهاية الموسم.
كرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي خلال مباراة فريقه في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
مجتمع
"انتهى الإضراب"... تفاصيل أزمة رونالدو والنصر السعودي
9 فبراير, 20:19 GMT
وكان رونالدو قد سجل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأول بارك، ليسهم في فوز فريقه برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ23 من المسابقة.
ويواصل كريستيانو رونالدو مطاردة إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة، بعدما بات قريبًا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره الكروي، وهو رقم غير مسبوق في عالم كرة القدم.
