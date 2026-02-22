https://sarabic.ae/20260222/رونالدو-يحسم-الجدل-باق-في-السعودية-ومتمسك-بالنصر-فيديو-1110619398.html

رونالدو يحسم الجدل: باق في السعودية ومتمسك بالنصر... فيديو

رونالدو يحسم الجدل: باق في السعودية ومتمسك بالنصر... فيديو

أكد نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، سعادته بالعيش في المملكة العربية السعودية، مشددًا على شعوره بالانتماء ورغبته في مواصلة مسيرته... 22.02.2026, سبوتنيك عربي

وفي مقابلة مع قناة ثمانية، تزامنًا مع مشاركته في احتفالات يوم تأسيس المملكة، أوضح رونالدو أن السعودية احتضنته هو وعائلته وأصدقاءه بحفاوة، مضيفًا أنه يشعر بالراحة والاستقرار، ويرغب في الاستمرار خلال الفترة المقبلة.وتأتي تصريحات قائد النصر لتضع حدًا للتكهنات التي انتشرت مؤخرًا بشأن احتمال مغادرته الدوري السعودي، حيث أكد بشكل غير مباشر تمسكه بتجربته الحالية.وعن تصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة بعد الفوز على الحزم، شدد رونالدو على أهمية مواصلة العمل بنفس الروح، مؤكدًا أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح ويستعيد مستواه بثبات، مع التركيز على التعامل مع كل مباراة على حدة حتى نهاية الموسم.وكان رونالدو قد سجل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأول بارك، ليسهم في فوز فريقه برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ23 من المسابقة.ويواصل كريستيانو رونالدو مطاردة إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة، بعدما بات قريبًا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره الكروي، وهو رقم غير مسبوق في عالم كرة القدم.

