"شبكة أطباء السودان": قرابة 3 آلاف نازح من "مستريحة" بلا غذاء أو مأوى
أفادت شبكة أطباء السودان بأن نحو ثلاثة آلاف نازح من منطقة مستريحة في ولاية شمال دارفور يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة، في ظل انعدام كامل للمأوى والغذاء ومياه الشرب، عقب اعتداءات نفذتها قوات الدعم السريع، على حد قول الشبكة.
وأوضحت الشبكة، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن الأسر فرّت من منازلها تحت وطأة الهجمات المسلحة من دون أن تتمكن من حمل متاعها أو مؤنها، لتجد نفسها في العراء تواجه ظروفًا معيشية قاسية تهدد حياتها.
وأشارت إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب نساء حوامل، يواجهون أوضاعًا صحية وإنسانية بالغة الخطورة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتفادي كارثة إنسانية وشيكة.
ودعت "الشبكة" إلى سرعة توفير المأوى والغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية العاجلة للأسر المتضررة، مؤكدة أن منازلهم تحولت إلى أنقاض بعد حرق معظمها ونهب محتوياتها.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.