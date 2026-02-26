"شبكة أطباء السودان": قرابة 3 آلاف نازح من "مستريحة" بلا غذاء أو مأوى

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260226/شبكة-أطباء-السودان-قرابة-3-آلاف-نازح-من-مستريحة-بلا-غذاء-أو-مأوى--1110772417.html
"شبكة أطباء السودان": قرابة 3 آلاف نازح من "مستريحة" بلا غذاء أو مأوى
"شبكة أطباء السودان": قرابة 3 آلاف نازح من "مستريحة" بلا غذاء أو مأوى
سبوتنيك عربي
أفادت شبكة أطباء السودان بأن نحو ثلاثة آلاف نازح من منطقة مستريحة في ولاية شمال دارفور يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة، في ظل انعدام كامل للمأوى والغذاء... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T10:37+0000
2026-02-26T10:37+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107115362_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_eb335b6040c7a6ba4aa738ee61a3d444.jpg
وأوضحت الشبكة، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن الأسر فرّت من منازلها تحت وطأة الهجمات المسلحة من دون أن تتمكن من حمل متاعها أو مؤنها، لتجد نفسها في العراء تواجه ظروفًا معيشية قاسية تهدد حياتها. وأشارت إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب نساء حوامل، يواجهون أوضاعًا صحية وإنسانية بالغة الخطورة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتفادي كارثة إنسانية وشيكة. وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260225/مصر-والإمارات-تؤكدان-استمرار-التنسيق-المشترك-ودعم-الحلول-الدبلوماسية-في-غزة-والسودان-1110739921.html
https://sarabic.ae/20260224/مصر-وقطر-تؤكدان-ضرورة-تكثيف-الجهود-للتوصل-لهدنة-إنسانية-تمهد-لوقف-إطلاق-النار-في-السودان-1110707999.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107115362_79:0:967:666_1920x0_80_0_0_97ca4f6215b05e4228dc316750e684c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية

"شبكة أطباء السودان": قرابة 3 آلاف نازح من "مستريحة" بلا غذاء أو مأوى

10:37 GMT 26.02.2026
© AP Photo / Marwan Aliنساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أفادت شبكة أطباء السودان بأن نحو ثلاثة آلاف نازح من منطقة مستريحة في ولاية شمال دارفور يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة، في ظل انعدام كامل للمأوى والغذاء ومياه الشرب، عقب اعتداءات نفذتها قوات الدعم السريع، على حد قول الشبكة.
وأوضحت الشبكة، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن الأسر فرّت من منازلها تحت وطأة الهجمات المسلحة من دون أن تتمكن من حمل متاعها أو مؤنها، لتجد نفسها في العراء تواجه ظروفًا معيشية قاسية تهدد حياتها.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
مصر والإمارات تؤكدان استمرار التنسيق المشترك ودعم الحلول الدبلوماسية في غزة والسودان
أمس, 11:47 GMT
وأشارت إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب نساء حوامل، يواجهون أوضاعًا صحية وإنسانية بالغة الخطورة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتفادي كارثة إنسانية وشيكة.

ودعت "الشبكة" إلى سرعة توفير المأوى والغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية العاجلة للأسر المتضررة، مؤكدة أن منازلهم تحولت إلى أنقاض بعد حرق معظمها ونهب محتوياتها.

وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
مصر وقطر تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لهدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار في السودان
24 فبراير, 17:04 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
