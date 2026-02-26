كيم جونغ أون يوعز بتسليم أسلحة استراتيجية "سرية" للجيش

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/كيم-جونغ-أون-يوعز-بتسليم-أسلحة-استراتيجية-سرية-للجيش-1110761895.html
كيم جونغ أون يوعز بتسليم أسلحة استراتيجية "سرية" للجيش
كيم جونغ أون يوعز بتسليم أسلحة استراتيجية "سرية" للجيش
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، في تقريره المقدم إلى المؤتمر التاسع للحزب، أعلن عن خطط لنشر أنظمة... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T05:58+0000
2026-02-26T05:58+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079613440_0:77:879:571_1920x0_80_0_0_747ab56d1f94ee5a067f7228603ea0ee.jpg
ونقلت الوكالة عن تقرير الزعيم الكوري الشمالي قوله: "لرفع القدرة العسكرية والتقنية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا إلى أعلى مستوى في العالم ضمن الخطة الخمسية الجديدة، حددت اللجنة العسكرية المركزية للحزب مهمة نشر أسلحة سرية وأخرى استراتيجية خاصة جديدة في جيشنا".وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن "تسريع نشر الأسلحة المطورة حديثاً في العمليات القتالية يُعدّ مهمة أساسية في الخطة الخمسية طويلة الأجل المقبلة".وأضاف أن نشر الأسلحة الاستراتيجية، بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم و240 ملم وأنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية، سيزداد سنوياً في السنوات القادمة.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: "ليس لدينا أي سبب لعدم التواصل مع الولايات المتحدة إذا احترمت الوضع الراهن لبلادنا، كما هو منصوص عليه في دستور كوريا الديمقراطية، وتخلت عن سياستها العدائية تجاهنا".كوريا الديمقراطية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم مستحيل"
https://sarabic.ae/20260212/كوريا-الديمقراطية-تحذر-من-رد-رهيب-في-حال-وقوع-المزيد-من-اختراقات-الطائرات-المسيرة-من-الجنوب-1110309984.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079613440_79:0:879:600_1920x0_80_0_0_a0b58cb0c251b2a8ccb26da85447a045.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية

كيم جونغ أون يوعز بتسليم أسلحة استراتيجية "سرية" للجيش

05:58 GMT 26.02.2026
© Photo / KCNAعرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية
عرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Photo / KCNA
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، في تقريره المقدم إلى المؤتمر التاسع للحزب، أعلن عن خطط لنشر أنظمة استراتيجية "سرية"، وأخرى خاصة جديدة ضمن إطار الخطة الخمسية الجديدة.
ونقلت الوكالة عن تقرير الزعيم الكوري الشمالي قوله: "لرفع القدرة العسكرية والتقنية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا إلى أعلى مستوى في العالم ضمن الخطة الخمسية الجديدة، حددت اللجنة العسكرية المركزية للحزب مهمة نشر أسلحة سرية وأخرى استراتيجية خاصة جديدة في جيشنا".

وتشمل خطط التوريد أنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات أرضية وبحرية، وأنظمة هجومية غير مأهولة مزودة بعناصر ذكاء اصطناعي، وأسلحة مضادة للأقمار الصناعية، وأنظمة حرب إلكترونية متطورة "قادرة على شلّ مركز قيادة العدو"، وأقمار صناعية مطورة للاستطلاع.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن "تسريع نشر الأسلحة المطورة حديثاً في العمليات القتالية يُعدّ مهمة أساسية في الخطة الخمسية طويلة الأجل المقبلة".
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
كوريا الديمقراطية تحذر من "رد رهيب" على اختراقات الطائرات المسيرة من الجنوب
12 فبراير, 23:28 GMT
وأضاف أن نشر الأسلحة الاستراتيجية، بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم و240 ملم وأنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية، سيزداد سنوياً في السنوات القادمة.
وصرّح، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، بأن بيونغ يانغ لا يوجد لديها أي سبب لعدم التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا تخلت واشنطن عن سياستها العدائية تجاه بلاده.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: "ليس لدينا أي سبب لعدم التواصل مع الولايات المتحدة إذا احترمت الوضع الراهن لبلادنا، كما هو منصوص عليه في دستور كوريا الديمقراطية، وتخلت عن سياستها العدائية تجاهنا".
كوريا الديمقراطية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم مستحيل"
