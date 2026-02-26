https://sarabic.ae/20260226/كيم-جونغ-أون-يوعز-بتسليم-أسلحة-استراتيجية-سرية-للجيش-1110761895.html
كيم جونغ أون يوعز بتسليم أسلحة استراتيجية "سرية" للجيش
كيم جونغ أون يوعز بتسليم أسلحة استراتيجية "سرية" للجيش
أفادت وكالة الأنباء المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، في تقريره المقدم إلى المؤتمر التاسع للحزب، أعلن عن خطط لنشر أنظمة... 26.02.2026
ونقلت الوكالة عن تقرير الزعيم الكوري الشمالي قوله: "لرفع القدرة العسكرية والتقنية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا إلى أعلى مستوى في العالم ضمن الخطة الخمسية الجديدة، حددت اللجنة العسكرية المركزية للحزب مهمة نشر أسلحة سرية وأخرى استراتيجية خاصة جديدة في جيشنا".وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن "تسريع نشر الأسلحة المطورة حديثاً في العمليات القتالية يُعدّ مهمة أساسية في الخطة الخمسية طويلة الأجل المقبلة".وأضاف أن نشر الأسلحة الاستراتيجية، بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم و240 ملم وأنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية، سيزداد سنوياً في السنوات القادمة.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: "ليس لدينا أي سبب لعدم التواصل مع الولايات المتحدة إذا احترمت الوضع الراهن لبلادنا، كما هو منصوص عليه في دستور كوريا الديمقراطية، وتخلت عن سياستها العدائية تجاهنا".
أفادت وكالة الأنباء المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، في تقريره المقدم إلى المؤتمر التاسع للحزب، أعلن عن خطط لنشر أنظمة استراتيجية "سرية"، وأخرى خاصة جديدة ضمن إطار الخطة الخمسية الجديدة.
ونقلت الوكالة عن تقرير الزعيم الكوري الشمالي قوله: "لرفع القدرة العسكرية والتقنية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا إلى أعلى مستوى في العالم ضمن الخطة الخمسية الجديدة، حددت اللجنة العسكرية المركزية للحزب مهمة نشر أسلحة سرية وأخرى استراتيجية خاصة جديدة في جيشنا".
وتشمل خطط التوريد أنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات أرضية وبحرية، وأنظمة هجومية غير مأهولة مزودة بعناصر ذكاء اصطناعي، وأسلحة مضادة للأقمار الصناعية، وأنظمة حرب إلكترونية متطورة "قادرة على شلّ مركز قيادة العدو"، وأقمار صناعية مطورة للاستطلاع.
وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن "تسريع نشر الأسلحة المطورة حديثاً في العمليات القتالية يُعدّ مهمة أساسية في الخطة الخمسية طويلة الأجل المقبلة".
وأضاف أن نشر الأسلحة الاستراتيجية، بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم و240 ملم وأنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية، سيزداد سنوياً في السنوات القادمة.
وصرّح، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، بأن بيونغ يانغ لا يوجد لديها أي سبب لعدم التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا تخلت واشنطن عن سياستها العدائية تجاه بلاده.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: "ليس لدينا أي سبب لعدم التواصل مع الولايات المتحدة إذا احترمت الوضع الراهن لبلادنا، كما هو منصوص عليه في دستور كوريا الديمقراطية، وتخلت عن سياستها العدائية تجاهنا".