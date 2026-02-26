https://sarabic.ae/20260226/محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-تعلن-استمرار-القصف-عليها-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1110794758.html
محطة زابوروجيه للطاقة النووية تعلن استمرار القصف عليها من قبل القوات الأوكرانية
وأضافت ياشينا لوكالة "سبوتنيك"، أن المحطة تتلقى الطاقة حاليًا عبر خط واحد فقط.ولفتت ياشينا إلى أن المحطة تتلقى الطاقة لتلبية احتياجاتها من خلال خط "دنيبروفسكايا"، مشيرة إلى أن موظفي المحطة يراقبون الوضع الأمني. وتم وقف العمل في الخط الاحتياطي "فيروسبلافنايا-1"، في 10 فبراير/ شباط 2026، نتيجة القصف العسكري الأوكراني.القوات الروسية تسقط أكثر من 60 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
أوضحت فغينيا ياشينا، مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الخميس، أن القصف المكثّف حول المحطة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية مستمر، وهذا لا يسمح ببدء إصلاح خط الطاقة الاحتياطي "فيروسبلافنايا-1".
وأضافت ياشينا لوكالة "سبوتنيك"، أن المحطة تتلقى الطاقة حاليًا عبر خط واحد فقط.
وقالت إن "الوضع لا يسمح ببدء الإصلاح بسبب القصف المكثف حول محطة رابوروجيه ومحيط إنيرغودار".
ولفتت ياشينا إلى أن المحطة تتلقى الطاقة لتلبية احتياجاتها من خلال خط "دنيبروفسكايا"، مشيرة إلى أن موظفي المحطة يراقبون الوضع الأمني.
وتم وقف العمل في الخط الاحتياطي "فيروسبلافنايا-1"، في 10 فبراير/ شباط 2026، نتيجة القصف العسكري الأوكراني.