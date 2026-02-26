https://sarabic.ae/20260226/موسكو-التقارير-الإعلامية-عن-مفاوضات-في-جنيف-مع-واشنطن-بشأن-الأسلحة-النووية-مضللة-1110792889.html

موسكو: التقارير الإعلامية عن مفاوضات في جنيف مع واشنطن بشأن الأسلحة النووية مضللة

موسكو: التقارير الإعلامية عن مفاوضات في جنيف مع واشنطن بشأن الأسلحة النووية مضللة

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تقارير وسائل الإعلام، التي زعمت إجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا، في تصريح صحفي: "هذا مثال على التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة، يمكنني تأكيد أنه على هامش الفعاليات المقررة، أؤكد على ذلك، ضمن الجزء رفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح في جنيف، عُقدت محادثة بين مسؤولين يمثلون روسيا والولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن اللقاء كان مجرد محادثة بين مسؤولين من البلدين.وانتهت، في الخامس من فبراير/ شباط الجاري، مدة سريان معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة، وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردًا رسميًا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.

