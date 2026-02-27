https://sarabic.ae/20260227/إعلام-إسرائيلي-تقديرات-بعدم-توصل-واشنطن-وطهران-إلى-أي-اتفاق-واستعداد-تل-أبيب-لحرب-أمريكية-على-إيران-1110812233.html

إعلام إسرائيلي: تقديرات بعدم توصل واشنطن وطهران إلى أي اتفاق واستعداد تل أبيب لحرب أمريكية على إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن هناك تقديرات إسرائيلية تقضي بعدم انتهاء مباحثات جنيف بين الجانبين الأمريكي والإيراني إلى أي اتفاق. 27.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن هناك تقديرات إسرائيلية ترى عكس ما يتردد عن وجود أجواء إيجابية خيمت على محادثات النووي الإيراني في جنيف، وفق تلميحات وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وأوضحت أن التقديرات الإسرائيلية تقضي بوجود احتمال كبير لحصول ضربة أمريكية ضد إيران قريبا، خاصة بعد التسريبات التي أشارت إلى تقديم الولايات المتحدة 5 مطالب خلال مفاوضات أمس الخميس، في وقت رجحت الدوائر الإسرائيلية أن تجر تلك الضربة الأمريكية ردا إيرانيا ضد إسرائيل. وأشارت إلى أن حزب الله اللبناني وجماعة "أنصار الله" في اليمن لن يبقيا على الهامش، منوهة إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال انهيار المفاوضات ولقيام الولايات المتحدة بشن هجومها.ولفتت إلى أن إيران أعادت ترميم قواها وأنظمة الدفاع الجوي، وهناك تقدم في إعادة تأهيل مختلف المنظومات، بما في ذلك أنظمة الدفاع، كما أن طهران أقامت تعاونا مع الصين، حتى وإن كانت التقارير الإعلامية في هذا الشأن مبالغا فيها. وبدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس يوم الثلاثاء في طرح مبررات أمام الرأي العام الأمريكي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".وذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.

