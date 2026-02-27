اجتياح أسراب الجراد لجنوب المغرب بعد أمطار استثنائية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260227/اجتياح-أسراب-الجراد-لجنوب-المغرب-بعد-أمطار-استثنائية-فيديو--1110838034.html
اجتياح أسراب الجراد لجنوب المغرب بعد أمطار استثنائية... فيديو
اجتياح أسراب الجراد لجنوب المغرب بعد أمطار استثنائية... فيديو
سبوتنيك عربي
في أعقاب تساقطات مطرية استثنائية، شهد جنوب المغرب انتشارا ملحوظا لأسراب الجراد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو وصورا... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T18:28+0000
2026-02-27T18:28+0000
مجتمع
الجراد
نادي الفيديو
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110837877_0:65:467:328_1920x0_80_0_0_2f81ecf9c73f62487959fd5891a9c45b.jpg
وأظهرت المشاهد المتداولة سماء تكاد تحجبها كثافة الجراد، فيما غطت أعداد هائلة منه مساحات من الأراضي والطرق، في مشهد اعتبره كثيرون غير مألوف في هذه المناطق.وأضاف أن تلاقي هذه العوامل المناخية والبيئية أسهم في تضاعف أعداد الجراد وتشكل أسراب كبيرة، ما أدى إلى وصولها إلى عدد من مدن الجنوب المغربي، في انتظار تقييم الجهات المعنية لحجم الانعكاسات المحتملة على الأنشطة الزراعية والبيئية في المنطقة.سويسرا... سائق يتسبب بحادث ويحاول الفرار قبل أن ينقلب بسيارتهحفرة أرضية مفاجئة تبتلع مركبتين في أمريكا.. فيديو
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110837877_0:0:437:328_1920x0_80_0_0_30e1c82527f6df9951f8d51fe5b3b876.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجراد, نادي الفيديو, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
الجراد, نادي الفيديو, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

اجتياح أسراب الجراد لجنوب المغرب بعد أمطار استثنائية... فيديو

18:28 GMT 27.02.2026
© Photo / xاجتياح أسراب الجراد لجنوب المغرب بعد أمطار استثنائية
اجتياح أسراب الجراد لجنوب المغرب بعد أمطار استثنائية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
في أعقاب تساقطات مطرية استثنائية، شهد جنوب المغرب انتشارا ملحوظا لأسراب الجراد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو وصورا توثق زحف أعداد كبيرة من هذه الحشرات على مدينتي طرفاية وبوجدور.
وأظهرت المشاهد المتداولة سماء تكاد تحجبها كثافة الجراد، فيما غطت أعداد هائلة منه مساحات من الأراضي والطرق، في مشهد اعتبره كثيرون غير مألوف في هذه المناطق.
وفي تفسيره لهذه الظاهرة، أكد خبير بيئي أنها تمثل استجابة بيولوجية طبيعية للجراد، مشيرا إلى أن الأمطار غير الاعتيادية التي عرفتها مناطق شاسعة جنوب الصحراء خلال الفترة الأخيرة وفرت ظروفا ملائمة للتكاثر، من خلال تربة رملية رطبة مناسبة لوضع البيض، إلى جانب نمو غطاء نباتي وفير يشكل مصدرا غذائيا أساسيا لهذه الحشرات.
وأضاف أن تلاقي هذه العوامل المناخية والبيئية أسهم في تضاعف أعداد الجراد وتشكل أسراب كبيرة، ما أدى إلى وصولها إلى عدد من مدن الجنوب المغربي، في انتظار تقييم الجهات المعنية لحجم الانعكاسات المحتملة على الأنشطة الزراعية والبيئية في المنطقة.
سويسرا... سائق يتسبب بحادث ويحاول الفرار قبل أن ينقلب بسيارته
حفرة أرضية مفاجئة تبتلع مركبتين في أمريكا.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала