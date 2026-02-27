https://sarabic.ae/20260227/اجتياح-أسراب-الجراد-لجنوب-المغرب-بعد-أمطار-استثنائية-فيديو--1110838034.html
اجتياح أسراب الجراد لجنوب المغرب بعد أمطار استثنائية... فيديو
اجتياح أسراب الجراد لجنوب المغرب بعد أمطار استثنائية... فيديو
سبوتنيك عربي
في أعقاب تساقطات مطرية استثنائية، شهد جنوب المغرب انتشارا ملحوظا لأسراب الجراد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو وصورا... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T18:28+0000
2026-02-27T18:28+0000
2026-02-27T18:28+0000
مجتمع
الجراد
نادي الفيديو
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110837877_0:65:467:328_1920x0_80_0_0_2f81ecf9c73f62487959fd5891a9c45b.jpg
وأظهرت المشاهد المتداولة سماء تكاد تحجبها كثافة الجراد، فيما غطت أعداد هائلة منه مساحات من الأراضي والطرق، في مشهد اعتبره كثيرون غير مألوف في هذه المناطق.وأضاف أن تلاقي هذه العوامل المناخية والبيئية أسهم في تضاعف أعداد الجراد وتشكل أسراب كبيرة، ما أدى إلى وصولها إلى عدد من مدن الجنوب المغربي، في انتظار تقييم الجهات المعنية لحجم الانعكاسات المحتملة على الأنشطة الزراعية والبيئية في المنطقة.سويسرا... سائق يتسبب بحادث ويحاول الفرار قبل أن ينقلب بسيارتهحفرة أرضية مفاجئة تبتلع مركبتين في أمريكا.. فيديو
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110837877_0:0:437:328_1920x0_80_0_0_30e1c82527f6df9951f8d51fe5b3b876.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجراد, نادي الفيديو, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
الجراد, نادي الفيديو, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
اجتياح أسراب الجراد لجنوب المغرب بعد أمطار استثنائية... فيديو
في أعقاب تساقطات مطرية استثنائية، شهد جنوب المغرب انتشارا ملحوظا لأسراب الجراد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو وصورا توثق زحف أعداد كبيرة من هذه الحشرات على مدينتي طرفاية وبوجدور.
وأظهرت المشاهد المتداولة سماء تكاد تحجبها كثافة الجراد، فيما غطت أعداد هائلة منه مساحات من الأراضي والطرق، في مشهد اعتبره كثيرون غير مألوف في هذه المناطق.
وفي تفسيره لهذه الظاهرة، أكد خبير بيئي أنها تمثل استجابة بيولوجية طبيعية للجراد، مشيرا إلى أن الأمطار غير الاعتيادية التي عرفتها مناطق شاسعة جنوب الصحراء خلال الفترة الأخيرة وفرت ظروفا ملائمة للتكاثر، من خلال تربة رملية رطبة مناسبة لوضع البيض، إلى جانب نمو غطاء نباتي وفير يشكل مصدرا غذائيا أساسيا لهذه الحشرات.
وأضاف أن تلاقي هذه العوامل المناخية والبيئية أسهم في تضاعف أعداد الجراد وتشكل أسراب كبيرة، ما أدى إلى وصولها إلى عدد من مدن الجنوب المغربي، في انتظار تقييم الجهات المعنية لحجم الانعكاسات المحتملة على الأنشطة الزراعية والبيئية في المنطقة.