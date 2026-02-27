السفارة الأمريكية في تل أبيب تطالب موظفيها وعائلاتهم بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260227/السفارة-الأمريكية-في-تل-أبيب-تطالب-موظفيها-وعائلاتهم-بمغادرة-إسرائيل-بسبب-مخاطر-أمنية-1110824768.html
السفارة الأمريكية في تل أبيب تطالب موظفيها وعائلاتهم بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية
السفارة الأمريكية في تل أبيب تطالب موظفيها وعائلاتهم بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت بمغادرة بعض موظفي سفارتها في تل أبيب بسبب مخاطر أمنية. 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T12:50+0000
2026-02-27T12:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101731186_0:410:1604:1312_1920x0_80_0_0_7c0b15cbad3a418fabc7edbd96d04757.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن السفارة الأمريكية في إسرائيل أبلغت بعض موظفيها بمغادرة البلاد مع عائلاتهم بسبب مخاطر أمنية، حتى إشعار آخر.وقالت إنه "قد نفرض ‌مزيدا من القيود ⁠على تحرك الموظفين في إسرائيل والضفة والقدس"، مضيفةً: "غادروا إسرائيل اليوم - إلى أي بلد ممكن".فيما نقلت عن السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، أنه "لا داعي للذعر، ولكن من يرغب بالمغادرة، فمن الأفضل أن يفعل ذلك عاجلا وليس آجلًا".وعزت الصحيفة السبب إلى "المخاطر الأمنية"، وأن القرار اتُخذ في ضوء الحوادث الأمنية وتقييم الوضع الراهن.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هناك تقديرات إسرائيلية ترى عكس ما يتردد عن وجود أجواء إيجابية خيمت على محادثات النووي الإيراني في جنيف، وفق تلميحات وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.وأوضحت أن التقديرات الإسرائيلية تقضي بوجود احتمال كبير لحصول ضربة أمريكية ضد إيران قريبا، خاصة بعد التسريبات التي أشارت إلى تقديم الولايات المتحدة 5 مطالب خلال مفاوضات، أمس الخميس، في وقت رجحت الدوائر الإسرائيلية أن تجر تلك الضربة الأمريكية ردا إيرانيا ضد إسرائيل.وأشارت إلى أن "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" في اليمن لن يبقيا على الهامش، منوهة إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال انهيار المفاوضات ولقيام الولايات المتحدة بشن هجومها.وبدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء، في طرح مبررات أمام الرأي العام الأمريكي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".وذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
https://sarabic.ae/20260227/إعلام-إسرائيلي-تقديرات-بعدم-توصل-واشنطن-وطهران-إلى-أي-اتفاق-واستعداد-تل-أبيب-لحرب-أمريكية-على-إيران-1110812233.html
https://sarabic.ae/20260226/إيران-تعلن-التوصل-إلى-تفاهم-عام-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-معظم-القضايا-1110807456.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101731186_0:259:1604:1462_1920x0_80_0_0_c8bedc04818749e7f7e5e2461ef1e54e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

السفارة الأمريكية في تل أبيب تطالب موظفيها وعائلاتهم بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية

12:50 GMT 27.02.2026
© AP Photoالسفارة الأمريكية في إسرائيل
السفارة الأمريكية في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت بمغادرة بعض موظفي سفارتها في تل أبيب بسبب مخاطر أمنية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن السفارة الأمريكية في إسرائيل أبلغت بعض موظفيها بمغادرة البلاد مع عائلاتهم بسبب مخاطر أمنية، حتى إشعار آخر.
مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية (إف-22) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
إعلام إسرائيلي: تقديرات بعدم توصل واشنطن وطهران إلى أي اتفاق واستعداد تل أبيب لحرب أمريكية على إيران
06:32 GMT
وقالت إنه "قد نفرض ‌مزيدا من القيود ⁠على تحرك الموظفين في إسرائيل والضفة والقدس"، مضيفةً: "غادروا إسرائيل اليوم - إلى أي بلد ممكن".
فيما نقلت عن السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، أنه "لا داعي للذعر، ولكن من يرغب بالمغادرة، فمن الأفضل أن يفعل ذلك عاجلا وليس آجلًا".
وعزت الصحيفة السبب إلى "المخاطر الأمنية"، وأن القرار اتُخذ في ضوء الحوادث الأمنية وتقييم الوضع الراهن.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هناك تقديرات إسرائيلية ترى عكس ما يتردد عن وجود أجواء إيجابية خيمت على محادثات النووي الإيراني في جنيف، وفق تلميحات وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.
وأوضحت أن التقديرات الإسرائيلية تقضي بوجود احتمال كبير لحصول ضربة أمريكية ضد إيران قريبا، خاصة بعد التسريبات التي أشارت إلى تقديم الولايات المتحدة 5 مطالب خلال مفاوضات، أمس الخميس، في وقت رجحت الدوائر الإسرائيلية أن تجر تلك الضربة الأمريكية ردا إيرانيا ضد إسرائيل.
وأشارت إلى أن "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" في اليمن لن يبقيا على الهامش، منوهة إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال انهيار المفاوضات ولقيام الولايات المتحدة بشن هجومها.
وبدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء، في طرح مبررات أمام الرأي العام الأمريكي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
إيران تعلن التوصل إلى "تفاهم عام" مع الولايات المتحدة بشأن معظم القضايا
أمس, 22:49 GMT
وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".
وذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".
وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала