المسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر

هذه المهنة التي تعود جذورها إلى عقود طويلة، لم تكن مجرد وسيلة للتنبيه إلى وقت السحور، بل تحولت إلى رمز رمضاني يعكس روح التكافل والحميمية في الأحياء الشعبية."المسحراتي" إرث عائليرغم تغير أنماط الحياة، ما تزال مهنة المسحراتي حاضرة في بعض أحياء بغداد، يحافظ عليها أبناؤها باعتبارها جزءا من الهوية الدينية والاجتماعية.وأوضح أن "أفراد عائلته لا يتقاضون أجرا ماليا لقاء عملهم، باعتبار أن هذه المهنة مرتبطة بقيم دينية ولها أجر معنوي"، مؤكدا أن "الهدف منها إحياء سنة رمضانية وإدخال الفرح إلى قلوب الأهالي".طقس رمضاني يتكرر كل عامويقول علي السلطاني، وهو أحد سكان العاصمة، لوكالة "سبوتنيك": "الأجواء الرمضانية هذا العام جميلة جدا، فالفرحة تعم الأحياء الشعبية عند وصول "المسحراتي"، خاصة بين الأطفال الذين يتجمعون حوله في مشهد يعكس روح الشهر الفضيل".بينما يرى المواطن أحمد شاكر، أن "الأجواء الرمضانية في العاصمة ترتبط بطقوس ثابتة تتكرر كل عام، حيث تشهد الشوارع حركة لافتة قبيل السحور، حيث يخرج الناس للاستمتاع بالأجواء التي تميز هذا الشهر عن غيره من شهور السنة".رغم حضور "المسحراتي" العريق في الذاكرة العراقية، إلا أن هذه الظاهرة شهدت تحولات لافتة خلال السنوات الأخيرة، بحسب المواطنين، فمع تسارع وتيرة الحياة وتطور وسائل التنبيه الحديثة، تغيّرت ملامح المهنة من حيث الأسلوب والغاية.لم يعد الاعتماد على الطبل والصوت التقليدي وحدهما كما في السابق، بل دخلت مكبرات الصوت والأناشيد المسجلة إلى المشهد، ما غيّر النغمة التي اعتادها الناس جيلا بعد جيل.كما تبدل الهدف لدى بعض الممارسين، فبعد أن كانت المهمة تؤدى بدافع ديني واجتماعي خالص، أصبحت في بعض المناطق مرتبطة بمردود مادي أو بطابع احتفالي أكثر منه شعائري، وبين من يرى في هذا التطور انسجاما مع متطلبات العصر، ومن يحنّ إلى بساطة الماضي وروح التكافل القديمة، يبقى المسحراتي واحدا من أبرز رموز رمضان في العراق، وإن اختلفت ملامحه مع تغير الزمن.

