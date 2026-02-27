المسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر

عربي
الكرملين: الاستخبارات الروسية رصدت محاولات كييف للتحضير لتخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و "التركي"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260227/المسحراتي-في-العراق-صوت-الفجر-بين-عبق-الماضي-وتحولات-الحاضر---1110817652.html
المسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر
المسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر
سبوتنيك عربي
مع حلول شهر رمضان المبارك، تستعيد المدن العراقية واحدة من أقدم طقوسها الشعبية وأكثرها التصاقا بالذاكرة الجماعية، حيث يجوب "المسحراتي" الأزقة قبيل الفجر، حاملا... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T10:00+0000
2026-02-27T10:02+0000
العراق
مسحراتي
رمضان
رمضان شهر الخير
بغداد
الصيام
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110816833_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_58ea72127e675dd7299d57851a75b41e.jpg
هذه المهنة التي تعود جذورها إلى عقود طويلة، لم تكن مجرد وسيلة للتنبيه إلى وقت السحور، بل تحولت إلى رمز رمضاني يعكس روح التكافل والحميمية في الأحياء الشعبية."المسحراتي" إرث عائليرغم تغير أنماط الحياة، ما تزال مهنة المسحراتي حاضرة في بعض أحياء بغداد، يحافظ عليها أبناؤها باعتبارها جزءا من الهوية الدينية والاجتماعية.وأوضح أن "أفراد عائلته لا يتقاضون أجرا ماليا لقاء عملهم، باعتبار أن هذه المهنة مرتبطة بقيم دينية ولها أجر معنوي"، مؤكدا أن "الهدف منها إحياء سنة رمضانية وإدخال الفرح إلى قلوب الأهالي".طقس رمضاني يتكرر كل عامويقول علي السلطاني، وهو أحد سكان العاصمة، لوكالة "سبوتنيك": "الأجواء الرمضانية هذا العام جميلة جدا، فالفرحة تعم الأحياء الشعبية عند وصول "المسحراتي"، خاصة بين الأطفال الذين يتجمعون حوله في مشهد يعكس روح الشهر الفضيل".بينما يرى المواطن أحمد شاكر، أن "الأجواء الرمضانية في العاصمة ترتبط بطقوس ثابتة تتكرر كل عام، حيث تشهد الشوارع حركة لافتة قبيل السحور، حيث يخرج الناس للاستمتاع بالأجواء التي تميز هذا الشهر عن غيره من شهور السنة".رغم حضور "المسحراتي" العريق في الذاكرة العراقية، إلا أن هذه الظاهرة شهدت تحولات لافتة خلال السنوات الأخيرة، بحسب المواطنين، فمع تسارع وتيرة الحياة وتطور وسائل التنبيه الحديثة، تغيّرت ملامح المهنة من حيث الأسلوب والغاية.لم يعد الاعتماد على الطبل والصوت التقليدي وحدهما كما في السابق، بل دخلت مكبرات الصوت والأناشيد المسجلة إلى المشهد، ما غيّر النغمة التي اعتادها الناس جيلا بعد جيل.كما تبدل الهدف لدى بعض الممارسين، فبعد أن كانت المهمة تؤدى بدافع ديني واجتماعي خالص، أصبحت في بعض المناطق مرتبطة بمردود مادي أو بطابع احتفالي أكثر منه شعائري، وبين من يرى في هذا التطور انسجاما مع متطلبات العصر، ومن يحنّ إلى بساطة الماضي وروح التكافل القديمة، يبقى المسحراتي واحدا من أبرز رموز رمضان في العراق، وإن اختلفت ملامحه مع تغير الزمن.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110816833_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cfbba44e04971dcae33cf1252bee728d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, مسحراتي, رمضان, رمضان شهر الخير, بغداد, الصيام, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, مسحراتي, رمضان, رمضان شهر الخير, بغداد, الصيام, تقارير سبوتنيك, حصري

المسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر

10:00 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 10:02 GMT 27.02.2026)
© Sputnik . HASSAN NABILالمسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر
المسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
مع حلول شهر رمضان المبارك، تستعيد المدن العراقية واحدة من أقدم طقوسها الشعبية وأكثرها التصاقا بالذاكرة الجماعية، حيث يجوب "المسحراتي" الأزقة قبيل الفجر، حاملا طبله لإيقاظ الناس على موعد السحور.
هذه المهنة التي تعود جذورها إلى عقود طويلة، لم تكن مجرد وسيلة للتنبيه إلى وقت السحور، بل تحولت إلى رمز رمضاني يعكس روح التكافل والحميمية في الأحياء الشعبية.
في بغداد ومدن أخرى، ما زال صوت طبل "المسحراتي" يوقظ الحنين قبل أن يوقظ النائمين، ليؤكد أن بعض الطقوس، رغم تغير الأزمنة، تبقى ثابتة في وجدان العراقيين، تتوارثها الأجيال وتحافظ عليها باعتبارها جزءا من الهوية الرمضانية الأصيلة.
"المسحراتي" إرث عائلي
رغم تغير أنماط الحياة، ما تزال مهنة المسحراتي حاضرة في بعض أحياء بغداد، يحافظ عليها أبناؤها باعتبارها جزءا من الهوية الدينية والاجتماعية.

وقال المسحراتي عبد الله حسين، في حديث لـ "سبوتنيك"، إنه "تعلم هذه المهنة من أجداده، ويمارسها منذ نحو خمس سنوات، فيما يمتد تاريخ عائلته في هذا المجال إلى سنوات طويلة".

وأوضح أن "أفراد عائلته لا يتقاضون أجرا ماليا لقاء عملهم، باعتبار أن هذه المهنة مرتبطة بقيم دينية ولها أجر معنوي"، مؤكدا أن "الهدف منها إحياء سنة رمضانية وإدخال الفرح إلى قلوب الأهالي".
© Sputnik . HASSAN NABILالمسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر
المسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
المسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر
© Sputnik . HASSAN NABIL

طقس رمضاني يتكرر كل عام

ويقول علي السلطاني، وهو أحد سكان العاصمة، لوكالة "سبوتنيك": "الأجواء الرمضانية هذا العام جميلة جدا، فالفرحة تعم الأحياء الشعبية عند وصول "المسحراتي"، خاصة بين الأطفال الذين يتجمعون حوله في مشهد يعكس روح الشهر الفضيل".
وأضاف: "هذه المهنة ما تزال تتوارث من الآباء إلى الأبناء، ما يمنحها بعدا تراثيا واجتماعيا متجذرا في المجتمع البغدادي".
بينما يرى المواطن أحمد شاكر، أن "الأجواء الرمضانية في العاصمة ترتبط بطقوس ثابتة تتكرر كل عام، حيث تشهد الشوارع حركة لافتة قبيل السحور، حيث يخرج الناس للاستمتاع بالأجواء التي تميز هذا الشهر عن غيره من شهور السنة".
© Sputnik . HASSAN NABILالمسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر
المسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
المسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر
© Sputnik . HASSAN NABIL

ويقول المواطن عبد الله عماد، لـ "سبوتنيك"، إنه "يحب هذه الأجواء كثيرا، ورغم توقيتها المبكر، إلا أنها تضفي جمالا خاصا على ليالي رمضان، حيث يخرج الأطفال إلى الشوارع بفرح واضح، في مشهد يعكس بساطة الطقوس الشعبية وعمق ارتباطها بوجدان المجتمع البغدادي".

رغم حضور "المسحراتي" العريق في الذاكرة العراقية، إلا أن هذه الظاهرة شهدت تحولات لافتة خلال السنوات الأخيرة، بحسب المواطنين، فمع تسارع وتيرة الحياة وتطور وسائل التنبيه الحديثة، تغيّرت ملامح المهنة من حيث الأسلوب والغاية.
© Sputnik . HASSAN NABILالمسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر
المسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
المسحراتي في العراق.. صوت الفجر بين عبق الماضي وتحولات الحاضر
© Sputnik . HASSAN NABIL
لم يعد الاعتماد على الطبل والصوت التقليدي وحدهما كما في السابق، بل دخلت مكبرات الصوت والأناشيد المسجلة إلى المشهد، ما غيّر النغمة التي اعتادها الناس جيلا بعد جيل.
كما تبدل الهدف لدى بعض الممارسين، فبعد أن كانت المهمة تؤدى بدافع ديني واجتماعي خالص، أصبحت في بعض المناطق مرتبطة بمردود مادي أو بطابع احتفالي أكثر منه شعائري، وبين من يرى في هذا التطور انسجاما مع متطلبات العصر، ومن يحنّ إلى بساطة الماضي وروح التكافل القديمة، يبقى المسحراتي واحدا من أبرز رموز رمضان في العراق، وإن اختلفت ملامحه مع تغير الزمن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала