https://sarabic.ae/20260224/عبق-الماضي-ينعش-الاقتصاد-إحياء-بغداد-القديمة-يتحول-إلى-ورقة-رابحة-1110656941.html

عبق الماضي ينعش الاقتصاد.. إحياء "بغداد القديمة" يتحول إلى ورقة رابحة

عبق الماضي ينعش الاقتصاد.. إحياء "بغداد القديمة" يتحول إلى ورقة رابحة

سبوتنيك عربي

في زمن تضيق فيه الخيارات المالية وتتسع فيه فجوات الإنفاق، تتجه الأنظار في العراق نحو كنز لم يستثمر بما يكفي وهي المدن التاريخية "العتيقة" وذاكرة المكان،... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-24T11:00+0000

2026-02-24T11:00+0000

2026-02-24T11:00+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110656750_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_7eb79174598132248ce1cf87c6b83efe.jpg

ومع تصاعد الضغوط المالية وتقلبات أسواق الطاقة، برزت قناعة رسمية بأن إعادة إعمار وتأهيل المناطق التاريخية ليست ترفا عمرانيا، بل استثمارا طويل الأمد قادرا على رفد الخزينة العامة بعوائد مباشرة وغير مباشرة، من خلال تنشيط السياحة، وتحريك قطاعات الضيافة والخدمات، وخلق فرص عمل جديدة.نهضة عمرانية تعيد الروح إلى قلب العاصمةأكد المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن أعمال تطوير مركز بغداد التاريخي تمثل نقلة نوعية في إحياء هوية العاصمة وإعادة الاعتبار لمناطقها التراثية، مبينا أن المشروع انطلق بتطوير شارع المتنبي، تلاه محور السراي، فيما تتواصل حاليا الأعمال في شارع الرشيد ضمن خطة متكاملة لإحياء قلب بغداد القديم.وأضاف أن الأعمال نفذت بالاعتماد على كوادر هندسية متخصصة، مع الحفاظ على الطابع التراثي للأبنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينها وزارة الثقافة ودوائر خدمية عدة كالكهرباء والاتصالات، في إطار لجنة مشتركة هدفت إلى ضمان تكامل الجهد الفني والخدمي.إحياء الذاكرة البغداديةمن جانبه، قال المحامي العراقي عبد الستار محمد، إن تطوير الشوارع التراثية أعاد الحياة إلى مناطق كانت مهملة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أهمية استحضار الرموز القديمة التي تعكس تاريخ بغداد، مثل حافلة الطابقين الحمراء التي كانت تجوب شارع الرشيد.وأضاف محمد، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن إعادة هذه التفاصيل التاريخية من شأنها أن تعزز الجذب السياحي، إذ يشعر الزائر وهو يسير في هذه الشوارع بروح الماضي وحكاياته.وتابع محمد، قائلا إن "الاستقرار الأمني الحالي ساهم في زيادة الإقبال على المنطقة وتنشيط الحركة التجارية فيها، حيث بادر أصحاب المحال إلى تطوير واجهاتهم بما ينسجم مع الطابع الجديد للمكان".بغداد تستعيد هويتها وتفخر بتراثهابدوره، عبر السائح العراقي المقيم في لندن نبيل أحمد، عن إعجابه بأعمال التأهيل، واصفا ما تحقق بأنه خطوة حضارية تعكس اهتماما بإرث الأجداد وإحياء المعالم التاريخية بروح عصرية.وأضاف أن إحياء المناطق التراثية يمنح الزائر تجربة فريدة تجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر، وهو ما يجعل من بغداد وجهة أكثر جاذبية للسياح والمهتمين بالتاريخ.ويعد شارع الرشيد من أقدم وأشهر شوارع بغداد، إذ تعود جذوره إلى العصر العباسي حين كان يعرف بـ "الشارع الأعظم" لامتداده المستقيم عبر محلات بغداد القديمة.وعقب دخول البريطانيين بغداد عام 1917، أطلق عليه اسم "شارع هندنبرك" ثم "شارع النصر"، قبل أن يستقر اسمه في العهد الملكي على "شارع الرشيد"، ليغدو لاحقا أيقونة تراثية وثقافية للعاصمة العراقية.

https://sarabic.ae/20260222/بعد-40-عاماً-من-الغياب-العراق-يعود-إلى-خارطة-النقل-العالمي-1110622245.html

https://sarabic.ae/20260222/قطاع-الطاقة-في-العراق-يبدأ-النهوض-كيف-ساهمت-5-مشاريع-عملاقة-بذلك-1110616214.html

https://sarabic.ae/20260219/مطبخ-الرحمة-بالأعظمية-مائدة-مجانية-توحد-الصائمين-في-العراق--1110542315.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك