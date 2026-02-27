باحث: الضغط على روسيا عبر محاولة تزويد كييف بالسلاح النووي سيؤدي إلى تفعيل العقيدة النووية الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث: الضغط على روسيا عبر محاولة تزويد كييف بالسلاح النووي سيؤدي إلى تفعيل العقيدة النووية الروسية
باحث: الضغط على روسيا عبر محاولة تزويد كييف بالسلاح النووي سيؤدي إلى تفعيل العقيدة النووية الروسية
تحدث الباحث في الشأن الروسي، الدكتور سمير أيوب،عن عواقب تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، معتبرا أن "هذه المحاولة تؤكد أن جميع أساليب دعم أوكرانيا السابقة قد أفلست،... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
تقارير سبوتنيك
وأوضح أيوب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "بريطانيا وفرنسا تخالفان بذلك القرارات الدولية وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية العالمية عبر المساعدة على انتشار الأسلحة النووية، وهو ما لا يعفيهما من المسؤولية".ورأى أيوب أنه "لا تأثير للشعوب الأوروبية في هذا الصراع، وأن استراتيجية القادة الأوروبيين تهدف إلى إضعاف روسيا للسيطرة على مقدراتها"، معتبرا أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتخذ إجراءات عملية كافية، رغم قدرته على الضغط باتجاه الحل وعبر وقف الدعم لكييف"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد خلاف جوهري بين أوروبا والدولة العميقة في الولايات المتحدة حول اعتماد الاستراتيجية نفسها لإضعاف روسيا".وأشار في هذا السياق إلى أن مشروع "القبة الذهبية" الذي ينوي ترامب إنشاءه موجه ضد روسيا والصين، وأن "التصعيد المفاجئ بين أفغانستان وباكستان هو للضغط على روسيا والولايات المتحدة معا من قبل الغرب"، لافتا إلى أن "بريطانيا تسعى إلى تسخين المنطقة، وأن الهدف من إشعال التوتر ليس عسكريا، بل اقتصاديا عبر ضرب طرق التجارة التي تحاول الصين تفعيلها، من خلال محاولة زعزعة الأمن في دول آسيا الوسطى". وحول التحذير من استهداف أنابيب الغاز في البحر الأسود، اعتبر أيوب أن "نظام كييف يحاول الضغط على سلوفاكيا وهنغاريا"، مشيرا إلى أن "تركيا قد تستطيع ممارسة ضغط على كييف، إلا أن موقفها ما زال رماديا وينطلق من مصالحها الخاصة"، معتبرا أن "هذه المحاولة تندرج في إطار الإرهاب الاقتصادي، وهي موازية لإجراءات تتخذها بعض الدول الأوروبية، ودليل على أنهم لا يريدون حلا سياسيا بل استمرار الصراع وإفشال أي مبادرات إيجابية".وبشأن الممارسات الأميركية في أميركا اللاتينية، لمحاولة السيطرة عليها وعلى ثرواتها، أشار أيوب إلى أن "الموقع الجغرافي لكل من كوبا وفنزويلا لا يسمح بتدخل مباشر من روسيا والصين لمنع الاعتداءات، لكن يمكن لموسكو وبيكين عرقلة هذه الضغوط عبر دعم الشعب الكوبي سياسيا واقتصاديا، لا عسكريا".
الأخبار
باحث: الضغط على روسيا عبر محاولة تزويد كييف بالسلاح النووي سيؤدي إلى تفعيل العقيدة النووية الروسية

21:28 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 21:44 GMT 27.02.2026)
© Sputnikصاروخ نووي لحظة إطلاقه
صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
تحدث الباحث في الشأن الروسي، الدكتور سمير أيوب،عن عواقب تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، معتبرا أن "هذه المحاولة تؤكد أن جميع أساليب دعم أوكرانيا السابقة قد أفلست، وأن الضغط على روسيا عبر محاولة تزويد كييف بالسلاح النووي سيؤدي إلى تفعيل العقيدة النووية الروسية".
وأوضح أيوب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "بريطانيا وفرنسا تخالفان بذلك القرارات الدولية وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية العالمية عبر المساعدة على انتشار الأسلحة النووية، وهو ما لا يعفيهما من المسؤولية".
وأشار إلى أن استخدام "القنبلة القذرة" قد يقود إلى حرب نووية ضد روسيا، معتبرا أن "أوكرانيا ليست دولة مستقلة القرار، وهي مستعدة لارتكاب أبشع أنواع الجرائم، وستتحمل الدول الداعمة لها مسؤولية الرد الروسي وتوسيع الصراع الذي قد يمتد إلى الدول المجاورة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: أريد حلا سريعا للنزاع في أوكرانيا
18:26 GMT
ورأى أيوب أنه "لا تأثير للشعوب الأوروبية في هذا الصراع، وأن استراتيجية القادة الأوروبيين تهدف إلى إضعاف روسيا للسيطرة على مقدراتها"، معتبرا أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتخذ إجراءات عملية كافية، رغم قدرته على الضغط باتجاه الحل وعبر وقف الدعم لكييف"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد خلاف جوهري بين أوروبا والدولة العميقة في الولايات المتحدة حول اعتماد الاستراتيجية نفسها لإضعاف روسيا".
ولفت إلى أن "تفوق الإرادة الأميركية الروسية على الحسابات الأوروبية مرتبط بقدرة ترامب على تجاوز العقبات الداخلية وتحقيق إنجاز قبل الانتخابات النصفية"، معتبرا أن "إعادة بناء الثقة بين واشنطن وموسكو لا تتم عبر التصريحات بل من خلال العمل على الأرض".
وأشار في هذا السياق إلى أن مشروع "القبة الذهبية" الذي ينوي ترامب إنشاءه موجه ضد روسيا والصين، وأن "التصعيد المفاجئ بين أفغانستان وباكستان هو للضغط على روسيا والولايات المتحدة معا من قبل الغرب"، لافتا إلى أن "بريطانيا تسعى إلى تسخين المنطقة، وأن الهدف من إشعال التوتر ليس عسكريا، بل اقتصاديا عبر ضرب طرق التجارة التي تحاول الصين تفعيلها، من خلال محاولة زعزعة الأمن في دول آسيا الوسطى".
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
الكرملين: خطط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي "مجنونة ومتهورة"
25 فبراير, 16:57 GMT
وحول التحذير من استهداف أنابيب الغاز في البحر الأسود، اعتبر أيوب أن "نظام كييف يحاول الضغط على سلوفاكيا وهنغاريا"، مشيرا إلى أن "تركيا قد تستطيع ممارسة ضغط على كييف، إلا أن موقفها ما زال رماديا وينطلق من مصالحها الخاصة"، معتبرا أن "هذه المحاولة تندرج في إطار الإرهاب الاقتصادي، وهي موازية لإجراءات تتخذها بعض الدول الأوروبية، ودليل على أنهم لا يريدون حلا سياسيا بل استمرار الصراع وإفشال أي مبادرات إيجابية".
وأوضح الباحث في الشأن الروسي أن "العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا متطورة وتتجدد باستمرار، وأن مصير البلدين واحد، وأن التنسيق بينهما يشكل سدا منيعا في وجه أي اعتداء من حلف الناتو أو محاولات تغيير النظام في بيلاروسيا عبر الثورات الملونة".
وبشأن الممارسات الأميركية في أميركا اللاتينية، لمحاولة السيطرة عليها وعلى ثرواتها، أشار أيوب إلى أن "الموقع الجغرافي لكل من كوبا وفنزويلا لا يسمح بتدخل مباشر من روسيا والصين لمنع الاعتداءات، لكن يمكن لموسكو وبيكين عرقلة هذه الضغوط عبر دعم الشعب الكوبي سياسيا واقتصاديا، لا عسكريا".
