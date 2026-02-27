تركيا... أوجلان يدعو من سجنه إلى "اندماج ديمقراطي" وتجاوز مرحلة العنف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260227/تركيا-أوجلان-يدعو-من-سجنه-إلى-اندماج-ديمقراطي-وتجاوز-مرحلة-العنف-1110821902.html
تركيا... أوجلان يدعو من سجنه إلى "اندماج ديمقراطي" وتجاوز مرحلة العنف
تركيا... أوجلان يدعو من سجنه إلى "اندماج ديمقراطي" وتجاوز مرحلة العنف
سبوتنيك عربي
وجّه زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، اليوم الجمعة، رسالة جديدة من سجنه في جزيرة إمرالي التركية، دعا فيها إلى طي صفحة العنف والانتقال إلى مرحلة... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T11:27+0000
2026-02-27T11:27+0000
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102013/26/1020132628_0:13:1024:589_1920x0_80_0_0_87c2c79ebac69f36893fe320f76e5fe9.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن أوجلان في رسالته التي نقلها وفد حزب "الشعوب للمساواة والديمقراطية" بعد زيارته له، أن دعوة حزبه في 27 فبراير 2025، هي إعلان عن أن السلاح سيفقد معناه حيثما تتحقق السياسة الديمقراطية، وهي إعلان صريح عن الانحياز لخيار السياسة.وشدد أوجلان على "أن قرارات المنظمة بحل نفسها وإنهاء الكفاح المسلح لم تكن مجرد خطوة رسمية، بل أظهرت تطهرا ذهنيا من العنف وتفضيلا صريحا للسياسة، وكان إعلانا للمصالحة الذهنية مع الجمهورية".في وقت أشاد زعيم حزب "العمال الكردستاني" بدور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم الحركة القومية دولت باهتشلي في دفع العملية قدما، مضيفًا: "لا يمكن تصور الأتراك بمعزل عن الأكراد، ولا الأكراد بمعزل عن الأتراك. النصوص التأسيسية للجمهورية كانت تعبر عن الوحدة التركية الكردية، ودعوتنا هي محاولة لإحياء هذه الوحدة".ولم يكتف أوجلان بذلك، بل دعا إلى الانتقال من "المرحلة السلبية إلى مرحلة البناء الإيجابي" القائمة على المجتمع الديمقراطي والقانون، منوها إلى أن الهدف ليس الاستيلاء على المؤسسات بل تمكين كل فرد من لعب دور في البناء الاجتماعي.يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني قد قرر، في الثاني عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عاما مع تركيا.وذكر حزب العمال الكردستاني، في بيان، أن "الحزب قرر حل الهيكل التنظيمي له وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسم حزب العمال الكردستاني".وأضاف: أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.
https://sarabic.ae/20251230/أوجلان-يدعو-إلى-تنفيذ-اتفاق-10-مارس-ويشدد-على-دور-تركيا-في-التسوية-السورية-1108721209.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102013/26/1020132628_112:0:913:601_1920x0_80_0_0_93b1a9ab98b6e4dd44070fc590f419b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم العربي

تركيا... أوجلان يدعو من سجنه إلى "اندماج ديمقراطي" وتجاوز مرحلة العنف

11:27 GMT 27.02.2026
© youtube/turbeurعبدالله أوجلان مسجون منذ عام 1999 في جزيرة ايمرالي قبالة اسطنبول.
عبدالله أوجلان مسجون منذ عام 1999 في جزيرة ايمرالي قبالة اسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© youtube/turbeur
تابعنا عبر
وجّه زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، اليوم الجمعة، رسالة جديدة من سجنه في جزيرة إمرالي التركية، دعا فيها إلى طي صفحة العنف والانتقال إلى مرحلة البناء السياسي الديمقراطي.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن أوجلان في رسالته التي نقلها وفد حزب "الشعوب للمساواة والديمقراطية" بعد زيارته له، أن دعوة حزبه في 27 فبراير 2025، هي إعلان عن أن السلاح سيفقد معناه حيثما تتحقق السياسة الديمقراطية، وهي إعلان صريح عن الانحياز لخيار السياسة.
زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوغلان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
أوجلان يدعو إلى تنفيذ اتفاق 10 مارس ويشدد على دور تركيا في التسوية السورية
30 ديسمبر 2025, 09:58 GMT
وشدد أوجلان على "أن قرارات المنظمة بحل نفسها وإنهاء الكفاح المسلح لم تكن مجرد خطوة رسمية، بل أظهرت تطهرا ذهنيا من العنف وتفضيلا صريحا للسياسة، وكان إعلانا للمصالحة الذهنية مع الجمهورية".
في وقت أشاد زعيم حزب "العمال الكردستاني" بدور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم الحركة القومية دولت باهتشلي في دفع العملية قدما، مضيفًا: "لا يمكن تصور الأتراك بمعزل عن الأكراد، ولا الأكراد بمعزل عن الأتراك. النصوص التأسيسية للجمهورية كانت تعبر عن الوحدة التركية الكردية، ودعوتنا هي محاولة لإحياء هذه الوحدة".
ولم يكتف أوجلان بذلك، بل دعا إلى الانتقال من "المرحلة السلبية إلى مرحلة البناء الإيجابي" القائمة على المجتمع الديمقراطي والقانون، منوها إلى أن الهدف ليس الاستيلاء على المؤسسات بل تمكين كل فرد من لعب دور في البناء الاجتماعي.
يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني قد قرر، في الثاني عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عاما مع تركيا.
وذكر حزب العمال الكردستاني، في بيان، أن "الحزب قرر حل الهيكل التنظيمي له وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسم حزب العمال الكردستاني".
وأضاف: أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".
ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала