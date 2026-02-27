https://sarabic.ae/20260227/رئيس-وزراء-باكستان-قادرون-على-سحق-المعتدين-عقب-الضربات-الأفغانية-1110810113.html
رئيس وزراء باكستان: قادرون على "سحق" المعتدين عقب الضربات الأفغانية
رئيس وزراء باكستان: قادرون على "سحق" المعتدين عقب الضربات الأفغانية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة لبلاده قادرة على "سحق" أي معتدين، وذلك عقب ضربات جوية على أفغانستان المجاورة. 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T03:30+0000
2026-02-27T03:30+0000
2026-02-27T03:30+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
شهباز شريف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096135042_0:0:1734:975_1920x0_80_0_0_0e157468ebc36f813c0e15671ae02416.jpg
وأضاف شريف، بحسب الصفحة الرسمية للحكومة الباكستانية على منصة "إكس": "قواتنا تمتلك القدرة الكاملة على سحق أي طموحات عدوانية."وتابع: "الأمة بأكملها تقف كتفًا إلى كتف مع القوات المسلحة الباكستانية".واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي.في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.
https://sarabic.ae/20260227/وزير-الدفاع-الباكستاني-يعلن-حربا-مفتوحة-مع-حركة-طالبان-الأفغانية-1110808844.html
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096135042_13:0:1554:1156_1920x0_80_0_0_441375b2cb995a410858df1db648c25d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, شهباز شريف
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, شهباز شريف
رئيس وزراء باكستان: قادرون على "سحق" المعتدين عقب الضربات الأفغانية
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة لبلاده قادرة على "سحق" أي معتدين، وذلك عقب ضربات جوية على أفغانستان المجاورة.
وأضاف شريف، بحسب الصفحة الرسمية للحكومة الباكستانية على منصة "إكس": "قواتنا تمتلك القدرة الكاملة على سحق أي طموحات عدوانية."
وتابع: "الأمة بأكملها تقف كتفًا إلى كتف مع القوات المسلحة الباكستانية".
واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية
أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي.
في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية
عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.