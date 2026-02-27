https://sarabic.ae/20260227/رمضان-في-السودان-شيء-آخر-الطقوس-والتقاليد-حاضرة-رغم-قسوة-الحرب-وقلة-الزاد--1110797816.html

رمضان في السودان شيء آخر.. الطقوس والتقاليد حاضرة رغم قسوة الحرب وقلة الزاد

رمضان في السودان شيء آخر.. الطقوس والتقاليد حاضرة رغم قسوة الحرب وقلة الزاد

سبوتنيك عربي

دخلت الحرب السودانية عامها الرابع بلا أفق للحل، وها هو شهر رمضان يأتي هذا العام في ظل تغييرات على الأرض وربما خفوت بعض الشيء للعمليات البرية بين الجيش السوداني... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-27T11:00+0000

2026-02-27T11:00+0000

2026-02-27T11:00+0000

حصري

رمضان

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110796827_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_094613e4e8b0aeb665b86e99c528bfe9.jpg

فما هي أهم العادات الرمضانية المتوارثة في السودان بعد الحرب المستعرة في البلاد، والتي دخلت عامها الرابع.. وهل ما تزال تلك العادات باقية رغم قسوة المعيشة والنزوح واللجوء وأصوات المدافع والمسيرات؟"قائظ سعنه"بداية، يروي الكاتب الصحفي السوداني عاصم البلال، ذكرياته مع رمضان في السودان قبل الحرب وبعدها، إذ يملأ السوداني في نهار رمضان قائظ سعنه (وعاء حفظ الماء)، وهذا دأبه مستمرا رغم ما رافق الحياة من تطور، ويقضي جلّ صومه في رشه من الخارج ليضمن برودة المياه مع أذان الإفطار.وعاد بالذاكرة، متحدثا: "رمضان السوداني شدة وبأس، وعادات وتقاليد ومع مرور المواسم باتت جزء من العادات، الإفطارات الجماعية وعلو كعب (سقف) الأنفاق من ثريد الطعام (أفضل الطعام وغالبا تدخل اللحوم في تكوينه) ومن المال العزيز، كل هذا يحوّل الشهر الكريم لأمتع عيد يدوم شهرا، إلا يوم أو يومين وهما يومي الرؤية في ختام شعبان أو هلال شوال وآخر يوم في رمضان".الصبر والصلابةوقال البلال، الذي تراكمت ذكرياته في هذا الشهر الكريم: "يرتفع إيقاع التكافل والتراحم في رمضان بين السودانيين، وتقام موائد الإفطار الجماعية، التي يتبرع بها أفراد أو تتحد المجموعات السكانية في الأحياء، وتنصب الموائد في الشوارع والساحات العامة لاصطياد المارة، وأحيانًا تنصب المجموعات ارتكازات منتشرة لإجبار من يسيرون على الأقدام وأصحاب السيارات للتوقف، ترتفع أحاسيس المحبة وتنعدم العديد من المظاهر السالبة".وبنبرة يملؤها الحزن، قال البلال: "أفتقد على المستوى الشخصي، وللمرة الأولى في حياتي، طعم الصوم خارج بلدي وديار أهلي السودانيين، لم أصم الشهر الكريم خارج بلدي بعيدًا عن طقوس محبذة وتجمعات محببة، تخلو الموائد من حولي من أشهر المشاريب التقليدية وأشهرها مشروب (الحلو مر) فريد المذاق، وكذلك بعض الأكلات الشعبية، منها "العصيدة" متعددة الأشكال، معبّرة عن اختلاف الأطعمة والأمزجة وتنوع العادات والتقاليد سر خصوصية حياة السودانيين".الرحمتات (الرحمة أتت)وعن الواقع وهل تأثرت تلك الطقوس بسبب الحرب، قال البلال: "قطعا الحرب تؤثر على تفاصيل عديدة، أبرزها تفرق جموع الموائد الأسرية والميدانية، بسبب تبعثر السودانيين بين النجوع والبوادى وخارج الحدود، ويتخوف سودانيون من إفضاء الحرب لتغييرات جذرية فى سلوكيات الصائمين إثر عودة متمناة لحياة السودانيين الطبيعية".ويحكي البلال عن طقوس رمضان: "مع اقتراب نهاية الشهر هناك يوم يعرف (بالرحمتات)، وهو اختصار لكلمتي الرحمة أتت، وفيه يوسع الصائمون من الرزق على الفقراء والمساكين وعلى بعضهم بعضا، والحقيقة أن الصورة قبل الحرب لم تعد بزهو الماضى البعيد للتغييرات الجذرية التدريجية فى سلوكيات الناس والصائمين منهم، مع وجود مستمسكين بقوة بمظاهر رمضانية بمثابة ماركة سودانية".أبرز المظاهروعن أبرز المظاهر الرمضانية في السودان في ظل الحرب، يقول: "أبرز المظاهر الإفطارات والصلوات الجماعية رغم أزيز وطنين أسلحة الحرب المتعددة، وإن كانت تبدو منحسرة مع دخول الحرب عامها الرابع، الذي يشهد عودة حياة رمضانية إلى حد كبير حد شبيهة بأجواء ما قبل اندلاع الحرب".في الختام، يقول الكاتب الصحغي السوداني، عاصم البلال: "رغم الذكريات الجميلة التي لا زالت تعيش معنا في رمضان، ورغم أن بعض المناطق أجبرتها الحرب على عدم تفعيل تلك الطقوس، لكن في كل الأحوال يبقى الصوم موسم ابتهال لله تعالى، والأمنيات بالعودة لمن غادروا لاجئين ونازحين مفعمة بالآمال والإشتياق لعوالم دافئة مفقودة".تحديات غير مسبوقةمن جانبه، يقول رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبد الباقي: "يواجه الشعب السوداني خلال شهر رمضان المبارك تحديات غير مسبوقة بسبب التضخم الشديد ونقص الغذاء والمياه والصراع المستمر في البلاد".وقال عبد الباقي: "بما أن شهر رمضان هو وقت تقليدي للتأمل والتواصل المجتمعي والكرم، فإن نقص الدخل للعديد من العائلات يجعل هذه الفترة صعبة بشكل كبير، والكثير من الأسر تحتاج اليوم للمساعدات والدعم الإنساني للمساعدة في تخفيف المعاناة وتوفير الإغاثة للمحتاجين خلال هذا الشهر الكريم".الفرحة المنسيةمن جانبها، تقول أمل محمد (سودانية) متطوعة في العمل الإنساني: "يعاني النازحون السودانيون في الولايات من نقص الغذاء وصعوبة الحصول على العمل وقلة العائد منه إن وجد، إذ يتم استغلال ظروفهم المعيشية لأداء أعمال الزراعة والبناء بعائد مادي زهيد، كما أن توقف الرواتب الشهرية لمعظم نازحي ولاية الخرطوم ولا سيما المعلمين والموظفين ساهم في زيادة المعاناة، المجاعة تضرب ثلاثة أرباع السكان والمواطنون لا يحصلون على ما يسد رمقهم في شهر رمضان المبارك".وواصلت: "كانت المرأة هي أحد المظاهر المهمة في رمضان لأنها تقوم بالإعداد لهذا الشهر وشراء الاحتياجات وترتيب المنزل وإعداد الطعام، أنا حزينة على ما يجري في بلادي، لقد كانت هناك فرحة كبيرة تنتظر رمضان كل عام وخاصة في اليوم الأول لدى الأطفال، كما أن الشباب كانوا يقومون بعد صلاة العصر بالتنظيف والترتيب أمام منازلهم ووضع المفروشات استعدادا للإفطار واستقبال أي ضيف يمر عليهم وقت الأذان، حيث تجد التراحم والعطف والتسامح بين الناس".وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260226/رمضان-يعيد-النغمة-القديمة-المونولوج-العراقي-يتمسك-بالذاكرة-ويقاوم-الاندثار----1110745602.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, رمضان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية