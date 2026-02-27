رمضان في السودان شيء آخر.. الطقوس والتقاليد حاضرة رغم قسوة الحرب وقلة الزاد

عربي
الكرملين: الاستخبارات الروسية رصدت محاولات كييف للتحضير لتخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و "التركي"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260227/رمضان-في-السودان-شيء-آخر-الطقوس-والتقاليد-حاضرة-رغم-قسوة-الحرب-وقلة-الزاد--1110797816.html
رمضان في السودان شيء آخر.. الطقوس والتقاليد حاضرة رغم قسوة الحرب وقلة الزاد
رمضان في السودان شيء آخر.. الطقوس والتقاليد حاضرة رغم قسوة الحرب وقلة الزاد
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب السودانية عامها الرابع بلا أفق للحل، وها هو شهر رمضان يأتي هذا العام في ظل تغييرات على الأرض وربما خفوت بعض الشيء للعمليات البرية بين الجيش السوداني... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T11:00+0000
2026-02-27T11:00+0000
حصري
رمضان
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110796827_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_094613e4e8b0aeb665b86e99c528bfe9.jpg
فما هي أهم العادات الرمضانية المتوارثة في السودان بعد الحرب المستعرة في البلاد، والتي دخلت عامها الرابع.. وهل ما تزال تلك العادات باقية رغم قسوة المعيشة والنزوح واللجوء وأصوات المدافع والمسيرات؟"قائظ سعنه"بداية، يروي الكاتب الصحفي السوداني عاصم البلال، ذكرياته مع رمضان في السودان قبل الحرب وبعدها، إذ يملأ السوداني في نهار رمضان قائظ سعنه (وعاء حفظ الماء)، وهذا دأبه مستمرا رغم ما رافق الحياة من تطور، ويقضي جلّ صومه في رشه من الخارج ليضمن برودة المياه مع أذان الإفطار.وعاد بالذاكرة، متحدثا: "رمضان السوداني شدة وبأس، وعادات وتقاليد ومع مرور المواسم باتت جزء من العادات، الإفطارات الجماعية وعلو كعب (سقف) الأنفاق من ثريد الطعام (أفضل الطعام وغالبا تدخل اللحوم في تكوينه) ومن المال العزيز، كل هذا يحوّل الشهر الكريم لأمتع عيد يدوم شهرا، إلا يوم أو يومين وهما يومي الرؤية في ختام شعبان أو هلال شوال وآخر يوم في رمضان".الصبر والصلابةوقال البلال، الذي تراكمت ذكرياته في هذا الشهر الكريم: "يرتفع إيقاع التكافل والتراحم في رمضان بين السودانيين، وتقام موائد الإفطار الجماعية، التي يتبرع بها أفراد أو تتحد المجموعات السكانية في الأحياء، وتنصب الموائد في الشوارع والساحات العامة لاصطياد المارة، وأحيانًا تنصب المجموعات ارتكازات منتشرة لإجبار من يسيرون على الأقدام وأصحاب السيارات للتوقف، ترتفع أحاسيس المحبة وتنعدم العديد من المظاهر السالبة".وبنبرة يملؤها الحزن، قال البلال: "أفتقد على المستوى الشخصي، وللمرة الأولى في حياتي، طعم الصوم خارج بلدي وديار أهلي السودانيين، لم أصم الشهر الكريم خارج بلدي بعيدًا عن طقوس محبذة وتجمعات محببة، تخلو الموائد من حولي من أشهر المشاريب التقليدية وأشهرها مشروب (الحلو مر) فريد المذاق، وكذلك بعض الأكلات الشعبية، منها "العصيدة" متعددة الأشكال، معبّرة عن اختلاف الأطعمة والأمزجة وتنوع العادات والتقاليد سر خصوصية حياة السودانيين".الرحمتات (الرحمة أتت)وعن الواقع وهل تأثرت تلك الطقوس بسبب الحرب، قال البلال: "قطعا الحرب تؤثر على تفاصيل عديدة، أبرزها تفرق جموع الموائد الأسرية والميدانية، بسبب تبعثر السودانيين بين النجوع والبوادى وخارج الحدود، ويتخوف سودانيون من إفضاء الحرب لتغييرات جذرية فى سلوكيات الصائمين إثر عودة متمناة لحياة السودانيين الطبيعية".ويحكي البلال عن طقوس رمضان: "مع اقتراب نهاية الشهر هناك يوم يعرف (بالرحمتات)، وهو اختصار لكلمتي الرحمة أتت، وفيه يوسع الصائمون من الرزق على الفقراء والمساكين وعلى بعضهم بعضا، والحقيقة أن الصورة قبل الحرب لم تعد بزهو الماضى البعيد للتغييرات الجذرية التدريجية فى سلوكيات الناس والصائمين منهم، مع وجود مستمسكين بقوة بمظاهر رمضانية بمثابة ماركة سودانية".أبرز المظاهروعن أبرز المظاهر الرمضانية في السودان في ظل الحرب، يقول: "أبرز المظاهر الإفطارات والصلوات الجماعية رغم أزيز وطنين أسلحة الحرب المتعددة، وإن كانت تبدو منحسرة مع دخول الحرب عامها الرابع، الذي يشهد عودة حياة رمضانية إلى حد كبير حد شبيهة بأجواء ما قبل اندلاع الحرب".في الختام، يقول الكاتب الصحغي السوداني، عاصم البلال: "رغم الذكريات الجميلة التي لا زالت تعيش معنا في رمضان، ورغم أن بعض المناطق أجبرتها الحرب على عدم تفعيل تلك الطقوس، لكن في كل الأحوال يبقى الصوم موسم ابتهال لله تعالى، والأمنيات بالعودة لمن غادروا لاجئين ونازحين مفعمة بالآمال والإشتياق لعوالم دافئة مفقودة".تحديات غير مسبوقةمن جانبه، يقول رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبد الباقي: "يواجه الشعب السوداني خلال شهر رمضان المبارك تحديات غير مسبوقة بسبب التضخم الشديد ونقص الغذاء والمياه والصراع المستمر في البلاد".وقال عبد الباقي: "بما أن شهر رمضان هو وقت تقليدي للتأمل والتواصل المجتمعي والكرم، فإن نقص الدخل للعديد من العائلات يجعل هذه الفترة صعبة بشكل كبير، والكثير من الأسر تحتاج اليوم للمساعدات والدعم الإنساني للمساعدة في تخفيف المعاناة وتوفير الإغاثة للمحتاجين خلال هذا الشهر الكريم".الفرحة المنسيةمن جانبها، تقول أمل محمد (سودانية) متطوعة في العمل الإنساني: "يعاني النازحون السودانيون في الولايات من نقص الغذاء وصعوبة الحصول على العمل وقلة العائد منه إن وجد، إذ يتم استغلال ظروفهم المعيشية لأداء أعمال الزراعة والبناء بعائد مادي زهيد، كما أن توقف الرواتب الشهرية لمعظم نازحي ولاية الخرطوم ولا سيما المعلمين والموظفين ساهم في زيادة المعاناة، المجاعة تضرب ثلاثة أرباع السكان والمواطنون لا يحصلون على ما يسد رمقهم في شهر رمضان المبارك".وواصلت: "كانت المرأة هي أحد المظاهر المهمة في رمضان لأنها تقوم بالإعداد لهذا الشهر وشراء الاحتياجات وترتيب المنزل وإعداد الطعام، أنا حزينة على ما يجري في بلادي، لقد كانت هناك فرحة كبيرة تنتظر رمضان كل عام وخاصة في اليوم الأول لدى الأطفال، كما أن الشباب كانوا يقومون بعد صلاة العصر بالتنظيف والترتيب أمام منازلهم ووضع المفروشات استعدادا للإفطار واستقبال أي ضيف يمر عليهم وقت الأذان، حيث تجد التراحم والعطف والتسامح بين الناس".وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260226/رمضان-يعيد-النغمة-القديمة-المونولوج-العراقي-يتمسك-بالذاكرة-ويقاوم-الاندثار----1110745602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110796827_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ce88b445d7d550b61fc897117376176d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, رمضان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
حصري, رمضان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

رمضان في السودان شيء آخر.. الطقوس والتقاليد حاضرة رغم قسوة الحرب وقلة الزاد

11:00 GMT 27.02.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABطقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب
طقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
دخلت الحرب السودانية عامها الرابع بلا أفق للحل، وها هو شهر رمضان يأتي هذا العام في ظل تغييرات على الأرض وربما خفوت بعض الشيء للعمليات البرية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، علاوة على عودة الحكومة للخرطوم، إذ أعادت هذه التطورات بعض المظاهر والعادات المتوارثة والطقوس الدينية إلى الشارع في رمضان مجددا.
فما هي أهم العادات الرمضانية المتوارثة في السودان بعد الحرب المستعرة في البلاد، والتي دخلت عامها الرابع.. وهل ما تزال تلك العادات باقية رغم قسوة المعيشة والنزوح واللجوء وأصوات المدافع والمسيرات؟
"قائظ سعنه"
بداية، يروي الكاتب الصحفي السوداني عاصم البلال، ذكرياته مع رمضان في السودان قبل الحرب وبعدها، إذ يملأ السوداني في نهار رمضان قائظ سعنه (وعاء حفظ الماء)، وهذا دأبه مستمرا رغم ما رافق الحياة من تطور، ويقضي جلّ صومه في رشه من الخارج ليضمن برودة المياه مع أذان الإفطار.

وسرد البلال لـ"سبوتنيك"، قائلا: "والسعن هو مسمى وعاء لتبريد المياه من جلود بهائم الأنعام المدبوغة، يشفّ عن عبقرية فطرية لتخفيف شدة العطش وقسوة الصوم في مناخات الإستواء، والسعن من ضمن بدائل تقليدية للمبردات الكهربائية المنعدمة في حياة الصائم السوداني القروي والفقير، القائم بيته مشيّدا من الجالوص، وفي بعض المناطق خليط بالبروش، تماشيًا مع حرارة الصيف الموسم الأطول".

وعاد بالذاكرة، متحدثا: "رمضان السوداني شدة وبأس، وعادات وتقاليد ومع مرور المواسم باتت جزء من العادات، الإفطارات الجماعية وعلو كعب (سقف) الأنفاق من ثريد الطعام (أفضل الطعام وغالبا تدخل اللحوم في تكوينه) ومن المال العزيز، كل هذا يحوّل الشهر الكريم لأمتع عيد يدوم شهرا، إلا يوم أو يومين وهما يومي الرؤية في ختام شعبان أو هلال شوال وآخر يوم في رمضان".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABطقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب
طقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
طقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الصبر والصلابة
وقال البلال، الذي تراكمت ذكرياته في هذا الشهر الكريم: "يرتفع إيقاع التكافل والتراحم في رمضان بين السودانيين، وتقام موائد الإفطار الجماعية، التي يتبرع بها أفراد أو تتحد المجموعات السكانية في الأحياء، وتنصب الموائد في الشوارع والساحات العامة لاصطياد المارة، وأحيانًا تنصب المجموعات ارتكازات منتشرة لإجبار من يسيرون على الأقدام وأصحاب السيارات للتوقف، ترتفع أحاسيس المحبة وتنعدم العديد من المظاهر السالبة".

وأردف: "الصائم السوداني مزيج فريد من الصبر والصلابة والرقة والنعومة، لم تبدّل حضرية الحياة ومدنيتها من سلوكه الرمضاني، ولا من عاداته وتقاليده، حتى والحرب مستمرة لا يزال السودانيون متمسكون بتلك العادات الرمضانية والطقوس المتفردة، مستفيدين من الحكمة من مشروعية الصوم وحضّها على الصبر، غير متخلين طوال سنين الحرب عن الصوم والإنفاق والدفاع لرفع بلاء الحرب".

وبنبرة يملؤها الحزن، قال البلال: "أفتقد على المستوى الشخصي، وللمرة الأولى في حياتي، طعم الصوم خارج بلدي وديار أهلي السودانيين، لم أصم الشهر الكريم خارج بلدي بعيدًا عن طقوس محبذة وتجمعات محببة، تخلو الموائد من حولي من أشهر المشاريب التقليدية وأشهرها مشروب (الحلو مر) فريد المذاق، وكذلك بعض الأكلات الشعبية، منها "العصيدة" متعددة الأشكال، معبّرة عن اختلاف الأطعمة والأمزجة وتنوع العادات والتقاليد سر خصوصية حياة السودانيين".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABطقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب
طقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
طقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الرحمتات (الرحمة أتت)
وعن الواقع وهل تأثرت تلك الطقوس بسبب الحرب، قال البلال: "قطعا الحرب تؤثر على تفاصيل عديدة، أبرزها تفرق جموع الموائد الأسرية والميدانية، بسبب تبعثر السودانيين بين النجوع والبوادى وخارج الحدود، ويتخوف سودانيون من إفضاء الحرب لتغييرات جذرية فى سلوكيات الصائمين إثر عودة متمناة لحياة السودانيين الطبيعية".
ويحكي البلال عن طقوس رمضان: "مع اقتراب نهاية الشهر هناك يوم يعرف (بالرحمتات)، وهو اختصار لكلمتي الرحمة أتت، وفيه يوسع الصائمون من الرزق على الفقراء والمساكين وعلى بعضهم بعضا، والحقيقة أن الصورة قبل الحرب لم تعد بزهو الماضى البعيد للتغييرات الجذرية التدريجية فى سلوكيات الناس والصائمين منهم، مع وجود مستمسكين بقوة بمظاهر رمضانية بمثابة ماركة سودانية".
أبرز المظاهر
وعن أبرز المظاهر الرمضانية في السودان في ظل الحرب، يقول: "أبرز المظاهر الإفطارات والصلوات الجماعية رغم أزيز وطنين أسلحة الحرب المتعددة، وإن كانت تبدو منحسرة مع دخول الحرب عامها الرابع، الذي يشهد عودة حياة رمضانية إلى حد كبير حد شبيهة بأجواء ما قبل اندلاع الحرب".
ولفت البلال إلى أنه "يشعر بقسوة الصوم نظرا لبعده عن أهله ودياره، رغم أنه يعيش وسط مجتمع مسلم، لكن الذكريات تظل محفورة لا يمكن نسيانها أو القفز عليها وتجاهلها لأنها من التراث المتواصل، بالفعل الصوم قاسيا بعيدا عن الأهل والديار، وأستشعر جدا الفروقات والأحاسيس القريبة المتشكلة بلغة واحدة ووجدان مشبع بروح الأسلاف من الأهل والأحباب".
في الختام، يقول الكاتب الصحغي السوداني، عاصم البلال: "رغم الذكريات الجميلة التي لا زالت تعيش معنا في رمضان، ورغم أن بعض المناطق أجبرتها الحرب على عدم تفعيل تلك الطقوس، لكن في كل الأحوال يبقى الصوم موسم ابتهال لله تعالى، والأمنيات بالعودة لمن غادروا لاجئين ونازحين مفعمة بالآمال والإشتياق لعوالم دافئة مفقودة".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABطقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب
طقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
طقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تحديات غير مسبوقة
من جانبه، يقول رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبد الباقي: "يواجه الشعب السوداني خلال شهر رمضان المبارك تحديات غير مسبوقة بسبب التضخم الشديد ونقص الغذاء والمياه والصراع المستمر في البلاد".
ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك": "قد أثّرت هذه القضايا بشدة على الحياة اليومية، مما جعل من الصعب على الأسر الوصول إلى الضروريات الأساسية، وأدى الدمار الذي سببته الحرب إلى انهيار العديد من الشركات، وبالتالي تفاقم الضغوط المالية على الأسر".
وقال عبد الباقي: "بما أن شهر رمضان هو وقت تقليدي للتأمل والتواصل المجتمعي والكرم، فإن نقص الدخل للعديد من العائلات يجعل هذه الفترة صعبة بشكل كبير، والكثير من الأسر تحتاج اليوم للمساعدات والدعم الإنساني للمساعدة في تخفيف المعاناة وتوفير الإغاثة للمحتاجين خلال هذا الشهر الكريم".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABطقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب
طقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
طقوس السوادنيين في شهر رمضان بعد 4 أعوام من الحرب
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الفرحة المنسية
من جانبها، تقول أمل محمد (سودانية) متطوعة في العمل الإنساني: "يعاني النازحون السودانيون في الولايات من نقص الغذاء وصعوبة الحصول على العمل وقلة العائد منه إن وجد، إذ يتم استغلال ظروفهم المعيشية لأداء أعمال الزراعة والبناء بعائد مادي زهيد، كما أن توقف الرواتب الشهرية لمعظم نازحي ولاية الخرطوم ولا سيما المعلمين والموظفين ساهم في زيادة المعاناة، المجاعة تضرب ثلاثة أرباع السكان والمواطنون لا يحصلون على ما يسد رمقهم في شهر رمضان المبارك".
وأضافت، في حديثها لـ"سبوتنيك": "مع دخول شهر رمضان لم يجد النازحون يد العون من الجهات الرسمية، وما يتم توزيعه لا يكفي 3% من الاحتياجات الأساسية ويأمل السودانيون في هذا الشهر العظيم أن يستجيب الله لدعائهم وأن تقف تلك الحرب".
وواصلت: "كانت المرأة هي أحد المظاهر المهمة في رمضان لأنها تقوم بالإعداد لهذا الشهر وشراء الاحتياجات وترتيب المنزل وإعداد الطعام، أنا حزينة على ما يجري في بلادي، لقد كانت هناك فرحة كبيرة تنتظر رمضان كل عام وخاصة في اليوم الأول لدى الأطفال، كما أن الشباب كانوا يقومون بعد صلاة العصر بالتنظيف والترتيب أمام منازلهم ووضع المفروشات استعدادا للإفطار واستقبال أي ضيف يمر عليهم وقت الأذان، حيث تجد التراحم والعطف والتسامح بين الناس".
رمضان يعيد النغمة القديمة... المونولوج العراقي يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
رمضان يعيد النغمة القديمة... "المونولوج العراقي" يتمسك بالذاكرة ويقاوم الاندثار
أمس, 12:00 GMT
وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала