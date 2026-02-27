https://sarabic.ae/20260227/سوريا-تضبط-شحنة-مخدرات-مخبأة-بطريقة-مبتكرة-قبل-تصديرها-إلى-السعودية-صور-1110821738.html

سوريا تضبط شحنة مخدرات مخبأة بطريقة "مبتكرة" قبل تصديرها إلى السعودية... صور

سوريا تضبط شحنة مخدرات مخبأة بطريقة "مبتكرة" قبل تصديرها إلى السعودية... صور

سبوتنيك عربي

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، اليوم الجمعة، محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة مخبأة في أحذية وسروج خيل وجاهزة للتهريب إلى السعودية. 27.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-27T11:24+0000

2026-02-27T11:24+0000

2026-02-27T11:24+0000

أخبار سوريا اليوم

السعودية

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064461657_0:1:1080:609_1920x0_80_0_0_1e8e71caaaa3217c50c4b74e5c8c5481.jpg

ونشرت وزارة الداخلية السورية بيانا لها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أكدت من خلاله أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة كانت جاهزة للتهريب إلى السعودية.وأفاد بيان الداخلية السورية أن عملية إحباط المخدرات جاءت نتيجة لعمليات المراقبة والتفتيش الداخلي التي أجريت في شركات الشحن والتصدير، حيث أسفرت عن ضبط نحو 180 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة.فيما باشرت الوحدات الميدانية التابعة لوزارة الداخلية السورية متابعة الأشخاص المتورطين في القضية، وهو ما أدى إلى مصادرة المضبوطات، وإلقاء القبض على شخص وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.ويشار إلى أن وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في الثالث من الشهر الجاري، إلقاء القبض على عدد من تجار المخدرات، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدّة للتهريب إلى الأردن، وذلك خلال عمليات أمنية نُفّذت في مناطق الجنوب.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إدارة مكافحة المخدرات نفّذت سلسلة عمليات نوعية ومحكمة استهدفت شبكة إجرامية متخصصة في تجارة وتهريب المخدرات، وأسفرت عن توقيف 4 أشخاص وضبط مواد وأدوات متقدمة تستخدم في عمليات التهريب.وأوضح البيان أن المضبوطات شملت نحو مليونين و50 ألف حبة كبتاغون، و605 كفوف من مادة الحشيش بوزن يقدّر بنحو 151 كيلوغراما، إضافة إلى 10 أسطوانات غاز هيليوم، و75 بالونا هوائيا، و30 قذيفة هاون بلاستيكية، ومدفع مخصص لإطلاق هذه القذائف المعبّأة بالمخدرات، إلى جانب طائرة مسيّرة وأجهزة اتصال، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأشارت الوزارة إلى مصادرة جميع المضبوطات، وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.وأكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تنفيذ العمليات الأمنية بحزم ويقظة عالية لملاحقة شبكات المخدرات بجميع أشكالها، حماية للمجتمع والشباب، وتعزيزا للأمن والاستقرار.

https://sarabic.ae/20260203/سوريا-تحبط-تهريب-كمية-ضخمة-من-المخدرات-إلى-الأردن-تشمل-مسيرة-وقذائف-هاون-1109951608.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار