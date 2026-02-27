سوريا تضبط شحنة مخدرات مخبأة بطريقة "مبتكرة" قبل تصديرها إلى السعودية... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260227/سوريا-تضبط-شحنة-مخدرات-مخبأة-بطريقة-مبتكرة-قبل-تصديرها-إلى-السعودية-صور-1110821738.html
سوريا تضبط شحنة مخدرات مخبأة بطريقة "مبتكرة" قبل تصديرها إلى السعودية... صور
سوريا تضبط شحنة مخدرات مخبأة بطريقة "مبتكرة" قبل تصديرها إلى السعودية... صور
سبوتنيك عربي
أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، اليوم الجمعة، محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة مخبأة في أحذية وسروج خيل وجاهزة للتهريب إلى السعودية. 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T11:24+0000
2026-02-27T11:24+0000
أخبار سوريا اليوم
السعودية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064461657_0:1:1080:609_1920x0_80_0_0_1e8e71caaaa3217c50c4b74e5c8c5481.jpg
ونشرت وزارة الداخلية السورية بيانا لها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أكدت من خلاله أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة كانت جاهزة للتهريب إلى السعودية.وأفاد بيان الداخلية السورية أن عملية إحباط المخدرات جاءت نتيجة لعمليات المراقبة والتفتيش الداخلي التي أجريت في شركات الشحن والتصدير، حيث أسفرت عن ضبط نحو 180 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة.فيما باشرت الوحدات الميدانية التابعة لوزارة الداخلية السورية متابعة الأشخاص المتورطين في القضية، وهو ما أدى إلى مصادرة المضبوطات، وإلقاء القبض على شخص وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.ويشار إلى أن وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في الثالث من الشهر الجاري، إلقاء القبض على عدد من تجار المخدرات، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدّة للتهريب إلى الأردن، وذلك خلال عمليات أمنية نُفّذت في مناطق الجنوب.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إدارة مكافحة المخدرات نفّذت سلسلة عمليات نوعية ومحكمة استهدفت شبكة إجرامية متخصصة في تجارة وتهريب المخدرات، وأسفرت عن توقيف 4 أشخاص وضبط مواد وأدوات متقدمة تستخدم في عمليات التهريب.وأوضح البيان أن المضبوطات شملت نحو مليونين و50 ألف حبة كبتاغون، و605 كفوف من مادة الحشيش بوزن يقدّر بنحو 151 كيلوغراما، إضافة إلى 10 أسطوانات غاز هيليوم، و75 بالونا هوائيا، و30 قذيفة هاون بلاستيكية، ومدفع مخصص لإطلاق هذه القذائف المعبّأة بالمخدرات، إلى جانب طائرة مسيّرة وأجهزة اتصال، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأشارت الوزارة إلى مصادرة جميع المضبوطات، وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.وأكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تنفيذ العمليات الأمنية بحزم ويقظة عالية لملاحقة شبكات المخدرات بجميع أشكالها، حماية للمجتمع والشباب، وتعزيزا للأمن والاستقرار.
https://sarabic.ae/20260203/سوريا-تحبط-تهريب-كمية-ضخمة-من-المخدرات-إلى-الأردن-تشمل-مسيرة-وقذائف-هاون-1109951608.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064461657_134:0:946:609_1920x0_80_0_0_a39943ad7ccca20d2ce749cf4d4a6f54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار

سوريا تضبط شحنة مخدرات مخبأة بطريقة "مبتكرة" قبل تصديرها إلى السعودية... صور

11:24 GMT 27.02.2026
© Sputnik . Firas Al Ahmadأجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن
أجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© Sputnik . Firas Al Ahmad
تابعنا عبر
أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، اليوم الجمعة، محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة مخبأة في أحذية وسروج خيل وجاهزة للتهريب إلى السعودية.
ونشرت وزارة الداخلية السورية بيانا لها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أكدت من خلاله أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة كانت جاهزة للتهريب إلى السعودية.
وأفاد بيان الداخلية السورية أن عملية إحباط المخدرات جاءت نتيجة لعمليات المراقبة والتفتيش الداخلي التي أجريت في شركات الشحن والتصدير، حيث أسفرت عن ضبط نحو 180 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة.
فيما باشرت الوحدات الميدانية التابعة لوزارة الداخلية السورية متابعة الأشخاص المتورطين في القضية، وهو ما أدى إلى مصادرة المضبوطات، وإلقاء القبض على شخص وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
ضبط شحنة كبتاغون ضخمة قرب الحدود الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
سوريا تحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات إلى الأردن تشمل مسيرة وقذائف هاون
3 فبراير, 15:36 GMT
ويشار إلى أن وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في الثالث من الشهر الجاري، إلقاء القبض على عدد من تجار المخدرات، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدّة للتهريب إلى الأردن، وذلك خلال عمليات أمنية نُفّذت في مناطق الجنوب.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إدارة مكافحة المخدرات نفّذت سلسلة عمليات نوعية ومحكمة استهدفت شبكة إجرامية متخصصة في تجارة وتهريب المخدرات، وأسفرت عن توقيف 4 أشخاص وضبط مواد وأدوات متقدمة تستخدم في عمليات التهريب.
وأوضح البيان أن المضبوطات شملت نحو مليونين و50 ألف حبة كبتاغون، و605 كفوف من مادة الحشيش بوزن يقدّر بنحو 151 كيلوغراما، إضافة إلى 10 أسطوانات غاز هيليوم، و75 بالونا هوائيا، و30 قذيفة هاون بلاستيكية، ومدفع مخصص لإطلاق هذه القذائف المعبّأة بالمخدرات، إلى جانب طائرة مسيّرة وأجهزة اتصال، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشارت الوزارة إلى مصادرة جميع المضبوطات، وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تنفيذ العمليات الأمنية بحزم ويقظة عالية لملاحقة شبكات المخدرات بجميع أشكالها، حماية للمجتمع والشباب، وتعزيزا للأمن والاستقرار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала