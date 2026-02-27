https://sarabic.ae/20260227/عضو-المجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-التوجهات-الأمريكية-في-الضفة-قد-تفجر-انتفاضة-ثالثة-1110835834.html

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: التوجهات الأمريكية في الضفة قد تفجر انتفاضة ثالثة

حذر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، اليوم الجمعة، من الخطورة البالغة التي ينطوي عليها موقف الإدارة... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي ترى أن ميزانيات التأمين والاهتمام الحكومي، يجب أن تتركز في أراضي عام 48، خاصة وأن هناك مناطق في الشمال والجنوب لا تزال تفتقر للإعمار وبحاجة ماسة للخدمات، عقب حرب أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وما تبعها من عمليات إسناد من المقاومة في لبنان".وقال أنور إن "مثل هذه المواقف تشجع على تكريس قانون الغابة، إذ قد يتكرر هذا السلوك من أي طرف يمتلك القوة للتحرك والحصول على مكاسب أو أراضي واحتلالها مجانا تحت حجج واهية، سواء كانت مزاعم الحق التاريخي غير الثابتة، أو حجج التفوق الحضاري، وهي أمور تتعارض كليا مع استقرار المنطقة".وأشار أنور إلى أن "السياسات الحالية للإدارة الأمريكية تضر بمصالح واشنطن، وتستوجب مراجعة شاملة، كونها تضع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة في موقف محرج؛ إذ تطلب أمريكا دعما ماديا ولوجيستيا ومعنويا من الجانب العربي والإسلامي في ملفات غزة وإيران، بينما تتبنى سياسات لا تتسق مع الواقع في الضفة الغربية".وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل، أعلنت الثلاثاء الماضي عبر منصة "إكس"، أنها ستبدأ اليوم الجمعة، بتقديم خدمات قنصلية لمواطنيها في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها.وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على مبادرة قدمها عدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه منذ عام 1967، ويمثل خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية".وأثار هذا القرار موجة من الإدانات من المجتمع الدولي، إذ جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معارضته لتصرفات إسرائيل، كما أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية عن انتقاداتها.

