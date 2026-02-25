"حماس" ترفض قرار واشنطن تقديم خدمات قنصلية بمستوطنة في الضفة وتعتبرها "سابقة خطيرة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:00 GMT
18 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"حماس" ترفض قرار واشنطن تقديم خدمات قنصلية بمستوطنة في الضفة وتعتبرها "سابقة خطيرة"
"حماس" ترفض قرار واشنطن تقديم خدمات قنصلية بمستوطنة في الضفة وتعتبرها "سابقة خطيرة"
سبوتنيك عربي
نددت حركة حماس الفلسطينية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة "إفرات" في الضفة الغربية، واعتبرته "سابقة خطيرة تمثل اعترافًا عمليًا... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T11:02+0000
2026-02-25T11:03+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109621866_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f6cb534c11bd2a711731047ea37f12f7.jpg
وقالت الحركة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن "الخطوة الأمريكية الخاصة بتقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة "إفرات"، الواقعة ضمن تجمع غوش عتصيون والمقامة على أراضي الضفة الغربية، تمثل تماهيًا سافرًا مع مخططات الاحتلال التهويدية"، وعدّتها "اعترافًا عمليًا بسيطرة إسرائيل على الضفة الغربية". وأضافت الحركة أن "القرار يكشف تناقضًا صارخًا في الموقف الأمريكي، إذ تعلن واشنطن رفضها لضم الضفة الغربية، في حين تتخذ إجراءات ميدانية من شأنها تعزيز الضم وتكريس السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة". وختمت "حماس" بيانها بالتحذير من "تداعيات هذه الخطوة"، داعية إلى موقف دولي ضاغط لوقف ما وصفته بـ"التغول والعدوان" على الشعب الفلسطيني وأرضه، في ظل تصريحات أمريكية، قالت إنها تشجع إسرائيل على توسيع سيطرتها.وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل، أعلنت أمس الثلاثاء عبر منصة "إكس"، أنها ستبدأ الجمعة المقبلة بتقديم خدمات قنصلية لمواطنيها في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها.وأثار هذا القرار موجة من الإدانات من المجتمع الدولي، فقد جدد الرئيس الأمريك دونالد ترامب، معارضته لتصرفات إسرائيل، كما أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية عن انتقاداتها.من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن مثل هذه الخطوات التي اتخذتها إسرائيل "تستحق إدانة من المجتمع الدولي وتثير مخاوف جدّية".
"حماس" ترفض قرار واشنطن تقديم خدمات قنصلية بمستوطنة في الضفة وتعتبرها "سابقة خطيرة"

11:02 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 11:03 GMT 25.02.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradatالاقتصاد الفلسطيني ينزف على صخور الضفة الغربية جراء القيود الإسرائيلية
الاقتصاد الفلسطيني ينزف على صخور الضفة الغربية جراء القيود الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
نددت حركة حماس الفلسطينية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة "إفرات" في الضفة الغربية، واعتبرته "سابقة خطيرة تمثل اعترافًا عمليًا بشرعية الاستيطان الإسرائيلي"، وفق تعبيرها.
وقالت الحركة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن "الخطوة الأمريكية الخاصة بتقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة "إفرات"، الواقعة ضمن تجمع غوش عتصيون والمقامة على أراضي الضفة الغربية، تمثل تماهيًا سافرًا مع مخططات الاحتلال التهويدية"، وعدّتها "اعترافًا عمليًا بسيطرة إسرائيل على الضفة الغربية".
تدمير الآبار والينابيع وتعطيش السكان جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
بيان مشترك من 20 دولة يدين القرارات الإسرائيلية بشأن توسع نطاق المستوطنات في الضفة الغربية
23 فبراير, 20:17 GMT
وأضافت الحركة أن "القرار يكشف تناقضًا صارخًا في الموقف الأمريكي، إذ تعلن واشنطن رفضها لضم الضفة الغربية، في حين تتخذ إجراءات ميدانية من شأنها تعزيز الضم وتكريس السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة".

واعتبرت "حماس" أن "تقديم خدمات رسمية أمريكية داخل المستوطنات يشكل، انتهاكًا علنيًا للقانون الدولي، الذي يجرّم الاستيطان، ومحاولة لفرض وقائع سياسية جديدة تمهد لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

وختمت "حماس" بيانها بالتحذير من "تداعيات هذه الخطوة"، داعية إلى موقف دولي ضاغط لوقف ما وصفته بـ"التغول والعدوان" على الشعب الفلسطيني وأرضه، في ظل تصريحات أمريكية، قالت إنها تشجع إسرائيل على توسيع سيطرتها.
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاحتلال يتبع استراتيجية "العزل البنيوي" لتمزيق أوصال الضفة الغربية
21 فبراير, 19:17 GMT
وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل، أعلنت أمس الثلاثاء عبر منصة "إكس"، أنها ستبدأ الجمعة المقبلة بتقديم خدمات قنصلية لمواطنيها في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على مبادرة قدمها عدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه منذ عام 1967، ويمثل خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
سموتريتش: هدفنا المقبل هو إلغاء اتفاقيات أوسلو وتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
18 فبراير, 08:44 GMT
وأثار هذا القرار موجة من الإدانات من المجتمع الدولي، فقد جدد الرئيس الأمريك دونالد ترامب، معارضته لتصرفات إسرائيل، كما أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية عن انتقاداتها.
من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن مثل هذه الخطوات التي اتخذتها إسرائيل "تستحق إدانة من المجتمع الدولي وتثير مخاوف جدّية".
