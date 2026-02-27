https://sarabic.ae/20260227/موسكو-المعلومات-هي-مورد-استراتيجي-1110822128.html
زاخاروفا: المعلومات أصبحت موردا استراتيجيا
سبوتنيك عربي
2026-02-27T11:47+0000
2026-02-27T11:47+0000
2026-02-27T12:03+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
روسيا, ماريا زاخاروفا
11:47 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 12:03 GMT 27.02.2026)
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن المعلومات أصبحت المورد الاستراتيجي، الذي يساعد على تقييم القدرة الوطنية وسيادة الدولة.
وقالت زاخاروفا خلال منتدى "موسكو-إسلام أباد" الإعلامي الذي أقامته وكالة "سبوتنيك" في مقرها بموسكو: "نعيش أيامًا أصبحت فيها المعلومات موردًا استراتيجيًا، وفي الواقع، المعلومات هي قياس جديد للقدرة والسيادة الوطنية. وشهدنا تحولًا جذريًا في هيكل العالم".
ووفقًا لزاخاروفا، تجري صراعات الجيل الجديد بشكل متكامل وبتطبيق المعلومات والتكنولوجيات الاقتصادية والسياسية وغيرها من التكنولوجيات غير العسكرية.
وأكدت زاخاروفا أن البشرية تشهد الآن هجومًا منظمًا و ممولًا جيدًا ومجهزًا بالتكنولوجيات على أساس الهوية الحضارية.
وتابعت: "عندما أتحدث عن هويتنا الحضارية، لا أتحدث عن شعب واحد فقط، بل ويتعلق ذلك بالبشرية كلها، وأيضا بالأساسات التي بني عليها هذا العالم، عندها نستطيع التفريق بين الحقيقة والكذب، وأن نقول هناك شر وخير".