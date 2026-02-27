زاخاروفا: المعلومات أصبحت موردا استراتيجيا

عربي
أمساليوم
بث مباشر
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن المعلومات أصبحت المورد الاستراتيجي، الذي يساعد على تقييم القدرة الوطنية... 27.02.2026
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن المعلومات أصبحت المورد الاستراتيجي، الذي يساعد على تقييم القدرة الوطنية وسيادة الدولة.
وقالت زاخاروفا خلال منتدى "موسكو-إسلام أباد" الإعلامي الذي أقامته وكالة "سبوتنيك" في مقرها بموسكو: "نعيش أيامًا أصبحت فيها المعلومات موردًا استراتيجيًا، وفي الواقع، المعلومات هي قياس جديد للقدرة والسيادة الوطنية. وشهدنا تحولًا جذريًا في هيكل العالم".

ووفقًا لزاخاروفا، تجري صراعات الجيل الجديد بشكل متكامل وبتطبيق المعلومات والتكنولوجيات الاقتصادية والسياسية وغيرها من التكنولوجيات غير العسكرية.

نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
الكرملين: الاستخبارات الروسية رصدت محاولات كييف للتحضير لتخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و "التركي"
10:13 GMT

وأكدت زاخاروفا أن البشرية تشهد الآن هجومًا منظمًا و ممولًا جيدًا ومجهزًا بالتكنولوجيات على أساس الهوية الحضارية.

وتابعت: "عندما أتحدث عن هويتنا الحضارية، لا أتحدث عن شعب واحد فقط، بل ويتعلق ذلك بالبشرية كلها، وأيضا بالأساسات التي بني عليها هذا العالم، عندها نستطيع التفريق بين الحقيقة والكذب، وأن نقول هناك شر وخير".
