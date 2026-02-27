عربي
موسكو: ندعو باكستان وأفغانستان إلى التخلي عن المواجهة الخطيرة
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن قلق روسيا إزاء التصعيد بين باكستان وأفغانستان، ودعت الجانبين إلى نبذ هذه المواجهة الخطيرة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقالت في بيان تم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني: "نشعر بالقلق إزاء التصعيد الحاد للاشتباكات المسلحة بين إمارة أفغانستان الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تشمل وحدات من الجيش النظامي والقوات الجوية والأسلحة الثقيلة. وقد سقط ضحايا من الجانبين، بمن فيهم مدنيون".
وأضافت: "ندعو صديقينا أفغانستان وباكستان إلى نبذ هذه المواجهة الخطيرة والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل جميع الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
موسكو تدعو أفغانستان وباكستان إلى إنهاء الهجمات المتبادلة في أقرب وقت
05:48 GMT

وكانت قد أعلنت أفغانستان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن شن عمليات انتقامية واسعة ضد مواقع القوات الباكستانية، بعد الضربات الجوية التي نفذتها باكستان على مقاطعات أفغانية.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على منصة "إكس": "بعد الغارات الجوية على كابول وقندهار وولايات أخرى، شُنَّت عمليات انتقامية واسعة النطاق مجددًا ضد مواقع الجنود الباكستانيين، في اتجاهي قندهار وهلمند أيضًا".

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت الحكومة الأفغانية أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار وپکتیا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.

واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
