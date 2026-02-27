https://sarabic.ae/20260227/موسكو-ندعو-باكستان-وأفغانستان-إلى-التخلي-عن-المواجهة-الخطيرة-1110818070.html
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن قلق روسيا إزاء التصعيد بين باكستان وأفغانستان، ودعت الجانبين إلى نبذ هذه المواجهة...
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت في بيان تم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني: "نشعر بالقلق إزاء التصعيد الحاد للاشتباكات المسلحة بين إمارة أفغانستان الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تشمل وحدات من الجيش النظامي والقوات الجوية والأسلحة الثقيلة. وقد سقط ضحايا من الجانبين، بمن فيهم مدنيون".وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على منصة "إكس": "بعد الغارات الجوية على كابول وقندهار وولايات أخرى، شُنَّت عمليات انتقامية واسعة النطاق مجددًا ضد مواقع الجنود الباكستانيين، في اتجاهي قندهار وهلمند أيضًا".واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
https://sarabic.ae/20260227/موسكو-تدعو-أفغانستان-وباكستان-إلى-إنهاء-الهجمات-المتبادلة-في-أقرب-وقت--عاجل-1110811911.html
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
موسكو: ندعو باكستان وأفغانستان إلى التخلي عن المواجهة الخطيرة
08:03 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 08:17 GMT 27.02.2026)
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن قلق روسيا إزاء التصعيد بين باكستان وأفغانستان، ودعت الجانبين إلى نبذ هذه المواجهة الخطيرة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقالت في بيان تم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني: "نشعر بالقلق إزاء التصعيد الحاد للاشتباكات المسلحة بين إمارة أفغانستان الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تشمل وحدات من الجيش النظامي والقوات الجوية والأسلحة الثقيلة. وقد سقط ضحايا من الجانبين، بمن فيهم مدنيون".
وأضافت: "ندعو صديقينا أفغانستان وباكستان إلى نبذ هذه المواجهة الخطيرة والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل جميع الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
وكانت قد أعلنت أفغانستان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن شن عمليات انتقامية واسعة ضد مواقع القوات الباكستانية، بعد الضربات الجوية التي نفذتها باكستان على مقاطعات أفغانية.
وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على منصة "إكس": "بعد الغارات الجوية على كابول وقندهار وولايات أخرى، شُنَّت عمليات انتقامية واسعة النطاق مجددًا ضد مواقع الجنود الباكستانيين، في اتجاهي قندهار وهلمند أيضًا".
وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت الحكومة الأفغانية أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار وپکتیا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.
واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.