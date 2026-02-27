https://sarabic.ae/20260227/موسكو-تدعو-أفغانستان-وباكستان-إلى-إنهاء-الهجمات-المتبادلة-في-أقرب-وقت--عاجل-1110811911.html

موسكو تدعو أفغانستان وباكستان إلى إنهاء الهجمات المتبادلة في أقرب وقت

موسكو تدعو أفغانستان وباكستان إلى إنهاء الهجمات المتبادلة في أقرب وقت

صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مستشار وزير الخارجية الروسي زامير كابولوف، بأن روسيا تدعو أفغانستان وباكستان إلى إنهاء الهجمات المتبادلة في... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "ندعم وقف الهجمات المتبادلة في أسرع وقت، والتوصل إلى حل دبلوماسي للخلافات".وتابع كابولوف أن روسيا ستدرس تقديم خدمات الوساطة إذا طلب الطرفان الباكستاني الأفغاني ذلك.ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية. وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار وپکتیا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي.في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

