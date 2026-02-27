https://sarabic.ae/20260227/-زاخاروفا-الإعلام-جزء-أساسي-من-السياسة-الخارجية-لروسيا-1110824633.html
زاخاروفا: الإعلام جزء أساسي من السياسة الخارجية لروسيا
زاخاروفا: الإعلام جزء أساسي من السياسة الخارجية لروسيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، خلال المنتدى "موسكو-إسلام أباد" الإعلامي الذي نظمته وكالة "سبوتنيك" في مقرها في موسكو،... 27.02.2026
روسيا
ماريا زاخاروفا
وأوضحت أن تطوير المنصات الإعلامية الروسية يساعد على نقل وجهة نظر موسكو والتواصل مع جمهور واسع حول العالم.ووفقًا لزاخاروفا، تجري صراعات الجيل الجديد بشكل متكامل وبتطبيق المعلومات والتكنولوجيات الاقتصادية والسياسية وغيرها من التكنولوجيات غير العسكرية. وأكدت زاخاروفا أن البشرية تشهد الآن هجومًا منظمًا و ممولًا جيدًا ومجهزًا بالتكنولوجيات على أساس الهوية الحضارية.وتابعت: "عندما أتحدث عن هويتنا الحضارية، لا أتحدث عن شعب واحد فقط، بل ويتعلق ذلك بالبشرية كلها، وأيضا بالأساسات التي بني عليها هذا العالم، عندها نستطيع التفريق بين الحقيقة والكذب، وأن نقول هناك شر وخير".
زاخاروفا: الإعلام جزء أساسي من السياسة الخارجية لروسيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، خلال المنتدى "موسكو-إسلام أباد" الإعلامي الذي نظمته وكالة "سبوتنيك" في مقرها في موسكو، أن عمل وكالة "سبوتنيك" وقناة "RT" ومجموعة "روسيا سيغودنيا" يُعد أداة مهمة في السياسة الخارجية.
وأوضحت أن تطوير المنصات الإعلامية الروسية يساعد على نقل وجهة نظر موسكو والتواصل مع جمهور واسع حول العالم.
وأضافت: "لا نسعى لفرض قيمنا على الآخرين، بل نركز على التعريف بأنفسنا وحياتنا".
ووفقًا لزاخاروفا، تجري صراعات الجيل الجديد بشكل متكامل وبتطبيق المعلومات والتكنولوجيات الاقتصادية والسياسية وغيرها من التكنولوجيات غير العسكرية.
وأكدت زاخاروفا أن البشرية تشهد الآن هجومًا منظمًا و ممولًا جيدًا ومجهزًا بالتكنولوجيات على أساس الهوية الحضارية
وتابعت: "عندما أتحدث عن هويتنا الحضارية، لا أتحدث عن شعب واحد فقط، بل ويتعلق ذلك بالبشرية كلها، وأيضا بالأساسات التي بني عليها هذا العالم، عندها نستطيع التفريق بين الحقيقة والكذب، وأن نقول هناك شر وخير".