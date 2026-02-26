https://sarabic.ae/20260226/زاخاروفا-لن-تتحقق-أهداف-لندن-المعلنة-بتقويض-الاقتصاد-الروسي-1110787383.html
زاخاروفا: لن تتحقق أهداف لندن المعلنة بتقويض الاقتصاد الروسي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن "أهداف المملكة المتحدة المعلنة بتقويض الاقتصاد الروسي لن تتحقق؛ فكل حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا تبدو وكأنها محاولة يائسة من جانب لندن".
وأضافت خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "من الواضح منذ فترة طويلة أن أهداف تقويض الاقتصاد الروسي، كما يزعمها البريطانيون المعادون لروسيا، لن تتحقق، لأن كل جولة من الإجراءات التقييدية تبدو حرفيًا وكأنها محاولة يائسة من جانب لندن، التي لا تجد الشجاعة للاعتراف بأنها لم تكن مخطئة فحسب، بل قصيرة النظر أيضًا، وأنها أخطأت في حساباتها".

في وقت سابق، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".

وجاء في البيان: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة، يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق"، ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بالقنبلة "القذرة".
26.02.2026
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن "أهداف المملكة المتحدة المعلنة بتقويض الاقتصاد الروسي لن تتحقق؛ فكل حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا تبدو وكأنها محاولة يائسة من جانب لندن".
وأضافت خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "من الواضح منذ فترة طويلة أن أهداف تقويض الاقتصاد الروسي، كما يزعمها البريطانيون المعادون لروسيا، لن تتحقق، لأن كل جولة من الإجراءات التقييدية تبدو حرفيًا وكأنها محاولة يائسة من جانب لندن، التي لا تجد الشجاعة للاعتراف بأنها لم تكن مخطئة فحسب، بل قصيرة النظر أيضًا، وأنها أخطأت في حساباتها".
في وقت سابق، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".
وجاء في البيان: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة، يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق"، ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بالقنبلة "القذرة".