https://sarabic.ae/20260228/أردوغان-الشرق-الأوسط-معرض-إلى-الانجرار-لدائرة-من-التصعيد-إذا-لم-يتم-التصرف-بعقلانية-1110875262.html
أردوغان: الشرق الأوسط معرض إلى الانجرار لدائرة من التصعيد إذا لم يتم التصرف بعقلانية
أردوغان: الشرق الأوسط معرض إلى الانجرار لدائرة من التصعيد إذا لم يتم التصرف بعقلانية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن قلقه إزاء الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط معرضة للانجرار إلى... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T18:23+0000
2026-02-28T18:23+0000
2026-02-28T18:23+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
وقال أردوغان، خلال كلمة متلفزة، إنه "قلق إزاء الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، والهجمات على إيران مؤسفة كما أن الهجمات على دول الخليج غير مقبولة".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديوالخارجية الروسية تحذر من تحول "مغامرة" أمريكا وإسرائيل ضد إيران إلى "كارثة إشعاعية"
https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو-1110858146.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_122bec2d0ad3886c6a2a56c70280ebc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
إيران, أخبار إيران, روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: الشرق الأوسط معرض إلى الانجرار لدائرة من التصعيد إذا لم يتم التصرف بعقلانية
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن قلقه إزاء الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط معرضة للانجرار إلى دائرة من التصعيد إذا لم يتم التصرف بعقلانية وإفساح المجال للدبلوماسية.
وقال أردوغان، خلال كلمة متلفزة، إنه "قلق إزاء الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، والهجمات على إيران مؤسفة كما أن الهجمات على دول الخليج غير مقبولة".
وأضاف أن "الشرق الأوسط معرض للانجرار إلى دائرة من النار إذا لم يتم التصرف بعقلانية وإفساح المجال للدبلوماسية، ولم يتم التوصل إلى النتيجة المرجوة في المفاوضات بين واشنطن وطهران بسبب مساعي إسرائيل لتخريبها".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.