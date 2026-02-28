https://sarabic.ae/20260228/أنصار-الله-تعلن-الوقوف-إلى-جانب-السلطات-الإيرانية-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-الأمريكي-1110850583.html

"أنصار الله" تعلن الوقوف إلى جانب السلطات الإيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي

"أنصار الله" تعلن الوقوف إلى جانب السلطات الإيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي

سبوتنيك عربي

أصدرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، بيانا تدين فيه العدوان الأمريكي–الإسرائيلي على إيران، معتبرة أن الهجوم "يهدف إلى كسر معادلة الردع ويمهّد... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T08:37+0000

2026-02-28T08:37+0000

2026-02-28T08:37+0000

أنصار الله

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_eaa8cb8ea59bf5e46fbbf412cc91dda5.jpg

وجاء في بيان لها التعبير عن التضامن الكامل والثابت مع إيران قيادةً وحكومة وشعبا، مؤكدة أن "العدوان يشكل خطوة متقدمة ضمن مشروع أمريكي – إسرائيلي يسعى لإخضاع المنطقة وتمكين إسرائيل من فرض هيمنته".وشددت جماعة "أنصار الله" اليمنية في بيانها، على أن "التمادي الأمريكي – الإسرائيلي لن يحقق الأمن للكيان الإسرائيلي، وأن توسيع دائرة الاستهداف لن يؤدي إلا إلى تصعيد المواجهة وتكثيف مسار المقاومة في المنطقة".وشنّت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية". وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

https://sarabic.ae/20260228/الحرس-الثوري-الإيراني-لـسبوتنيك-إيران-سترد-على-الهجوم-الذي-استهدف-أراضيها-خلال-ساعات--عاجل-1110849544.html

https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو--1110849131.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران