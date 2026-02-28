https://sarabic.ae/20260228/أنصار-الله-تعلن-الوقوف-إلى-جانب-السلطات-الإيرانية-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-الأمريكي-1110850583.html
"أنصار الله" تعلن الوقوف إلى جانب السلطات الإيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي
2026-02-28T08:37+0000
وجاء في بيان لها التعبير عن التضامن الكامل والثابت مع إيران قيادةً وحكومة وشعبا، مؤكدة أن "العدوان يشكل خطوة متقدمة ضمن مشروع أمريكي – إسرائيلي يسعى لإخضاع المنطقة وتمكين إسرائيل من فرض هيمنته".وشددت جماعة "أنصار الله" اليمنية في بيانها، على أن "التمادي الأمريكي – الإسرائيلي لن يحقق الأمن للكيان الإسرائيلي، وأن توسيع دائرة الاستهداف لن يؤدي إلا إلى تصعيد المواجهة وتكثيف مسار المقاومة في المنطقة".وشنّت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية". وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
