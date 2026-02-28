https://sarabic.ae/20260228/باحث-اقتصادي-الحرب-الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية-تنذر-بصدمة-اقتصادية-وأزمة-غذاء-عالمية-1110857506.html

باحث اقتصادي: الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية تنذر بصدمة اقتصادية وأزمة غذاء عالمية

باحث اقتصادي: الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية تنذر بصدمة اقتصادية وأزمة غذاء عالمية

سبوتنيك عربي

قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي اللبناني، الدكتور أيمن عمر، اليوم السبت، إن "المواجهة بين إسرائيل وواشنطن من جهة وإيران من جهة، ستتحول بسرعة من صراع إقليمي إلى... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T11:47+0000

2026-02-28T11:47+0000

2026-02-28T11:52+0000

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098246998_0:106:1936:1195_1920x0_80_0_0_3cf6b8f974470993613cd03cd515d776.jpg

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اندلاع المواجهة المباشرة في الخليج يهدد بـ"خنق" مضيق هرمز، الذي يمثل العصب الحيوي للطاقة العالمية، إذ يتدفق عبره نحو 21 مليون برميل يوميا، إلى جانب 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال".وأضاف الباحث الاقتصادي، أن "خطوط الأنابيب البديلة المتاحة حاليا في السعودية والإمارات، رغم توسعتها، تظل عاجزة عن تغطية فجوة الإمدادات الكبيرة الناتجة عن إغلاق المضيق". وأوضح أن "هذا الارتفاع المستدام في أسعار الطاقة سيخفض النمو العالمي بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%، ويخلق عبئا تضخميا يضع البنوك المركزية أمام أزمة اقتصادية مزدوجة، ويدفع المستثمرين للهروب نحو الملاذات الآمنة كالذهب".ولفت عمر إلى أن "قطاع الشحن البحري بدأ يشهد اختناقا حادا مع ارتفاع تكاليف التأمين الملاحي، واضطرار السفن لتحويل مساراتها نحو "رأس الرجاء الصالح"، مما يضيف ما بين 10 إلى 15 يوما لزمن الرحلة، ويخلق عجزا حادا في الحاويات المتاحة للشحن العالمي".وأكد أن "أي اضطراب في الملاحة سيؤدي إلى نقص ملموس في الأسمدة، مما سينعكس فورا على تكاليف الإنتاج الزراعي وأسعار المحاصيل، لا سيما في الدول المستوردة في آسيا وأفريقيا".وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

https://sarabic.ae/20260228/موسكو-الهجوم-الأمريكي-الإسرائيلي-على-إيران-خطوة-متهورة---عاجل-1110856437.html

https://sarabic.ae/20260228/أول-بيان-رسمي-من-إيران-على-الهجوم-الإسرائيلي-الأمريكي-1110854163.html

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري