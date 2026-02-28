https://sarabic.ae/20260228/بمناسبة-المؤتمر-التاسع-كيم-جونغ-أون-يوزع-بنادق-قنص-للقيادات-العسكرية-1110845207.html
بمناسبة المؤتمر التاسع.. كيم جونغ أون يوزع بنادق قنص للقيادات العسكرية
بمناسبة المؤتمر التاسع.. كيم جونغ أون يوزع بنادق قنص للقيادات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة المركزية الكورية للأنباء، الجمعة، أن الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس مجلس الدولة في كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أهدى أحدث... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T02:20+0000
2026-02-28T02:20+0000
2026-02-28T02:20+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا
كوريا الشمالية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110522739_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_9980d9e1c48b58c79308111466782705.jpg
ونقلت الوكالة عن وكالة الأنباء: "استقبل الرفيق العزيز كيم جونغ أون في 27 فبراير/شباط بمقر اللجنة المركزية للحزب القيادات الإدارية والعسكرية البارزة وقدم لهم هدية أعدها شخصيًا لهم… وقد قام الرفيق كيم جونغ أون بتسليم بنادق القنص الحديثة للقيادات الإدارية والعسكرية البارزة بنفسه".وبحسب التقرير، شمل الحفل أعضاء اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري، والقيادات العليا في أجهزة القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية، وقادة التشكيلات الكبيرة ووحدات الحراسة التابعة للجيش الشعبي الكوري، بالإضافة إلى القيادات الإدارية البارزة.وقال الزعيم الكوري:واختتمت كوريا الديمقراطية الخميس، أعمال المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ، حيث أقيم عرض عسكري احتفالاً بالمؤتمر في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.وقال الأمين العام لحزب العمال الكوري كيم جونغ أون في العرض العسكري إن الجيش الكوري الديمقراطي على استعداد تام لمواجهة أي وضع.وذكر كيم جونغ أون أثناء تقديمه لتقرير العمل أن "توسيع وتعزيز القدرة الدفاعية والقدرة على تنفيذ الحرب بشكل مستمر، هو سياسة ثابتة لكوريا الديمقراطية في بناء الدفاع الوطني"، مضيفًا أن "توسيع وتعزيز القوة النووية الوطنية بالكامل وممارسة المكانة النووية للدولة بشكل كامل هو إرادة ثابتة لكوريا الديمقراطية".
https://sarabic.ae/20260226/كيم-جونغ-أون-يوعز-بتسليم-أسلحة-استراتيجية-سرية-للجيش-1110761895.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110522739_190:0:2803:1960_1920x0_80_0_0_c0af107ad465457dfafa5b0910af65dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
بمناسبة المؤتمر التاسع.. كيم جونغ أون يوزع بنادق قنص للقيادات العسكرية
أفادت الوكالة المركزية الكورية للأنباء، الجمعة، أن الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس مجلس الدولة في كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أهدى أحدث بنادق القنص للقيادات الإدارية والعسكرية البارزة بمناسبة المؤتمر التاسع للحزب.
ونقلت الوكالة عن وكالة الأنباء: "استقبل الرفيق العزيز كيم جونغ أون في 27 فبراير/شباط بمقر اللجنة المركزية للحزب القيادات الإدارية والعسكرية البارزة وقدم لهم هدية أعدها شخصيًا لهم… وقد قام الرفيق كيم جونغ أون بتسليم بنادق القنص الحديثة للقيادات الإدارية والعسكرية البارزة بنفسه".
وبحسب التقرير، شمل الحفل أعضاء اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري، والقيادات العليا في أجهزة القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية، وقادة التشكيلات الكبيرة ووحدات الحراسة التابعة للجيش الشعبي الكوري، بالإضافة إلى القيادات الإدارية البارزة.
"بمناسبة المؤتمر التاسع للحزب
أعددت شخصيًا لكم هدايا خاصة. وكما ذُكر سابقًا، قامت أكاديمية الدفاع الوطني بابتكار وإنتاج هذه البندقية القنص الجديدة من الجيل الجديد. إنه سلاح رائع بالفعل". وأضاف أن هذه الهدية تمثل تقديرًا لجهود من يخدمون الوطن والشعب.
واختتمت كوريا الديمقراطية الخميس، أعمال المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري
في بيونغ يانغ، حيث أقيم عرض عسكري احتفالاً بالمؤتمر في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
وقال الأمين العام لحزب العمال الكوري كيم جونغ أون في العرض العسكري إن الجيش الكوري الديمقراطي على استعداد تام لمواجهة أي وضع.
وذكر كيم جونغ أون أثناء تقديمه لتقرير العمل أن "توسيع وتعزيز القدرة الدفاعية والقدرة على تنفيذ الحرب بشكل مستمر، هو سياسة ثابتة لكوريا الديمقراطية في بناء الدفاع الوطني"، مضيفًا أن "توسيع وتعزيز القوة النووية الوطنية بالكامل وممارسة المكانة النووية للدولة بشكل كامل هو إرادة ثابتة لكوريا الديمقراطية".