أمساليوم
بث مباشر
بمناسبة المؤتمر التاسع.. كيم جونغ أون يوزع بنادق قنص للقيادات العسكرية
بمناسبة المؤتمر التاسع.. كيم جونغ أون يوزع بنادق قنص للقيادات العسكرية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا
كوريا الشمالية
العالم
أخبار العالم الآن
ونقلت الوكالة عن وكالة الأنباء: "استقبل الرفيق العزيز كيم جونغ أون في 27 فبراير/شباط بمقر اللجنة المركزية للحزب القيادات الإدارية والعسكرية البارزة وقدم لهم هدية أعدها شخصيًا لهم… وقد قام الرفيق كيم جونغ أون بتسليم بنادق القنص الحديثة للقيادات الإدارية والعسكرية البارزة بنفسه".وبحسب التقرير، شمل الحفل أعضاء اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري، والقيادات العليا في أجهزة القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية، وقادة التشكيلات الكبيرة ووحدات الحراسة التابعة للجيش الشعبي الكوري، بالإضافة إلى القيادات الإدارية البارزة.وقال الزعيم الكوري:واختتمت كوريا الديمقراطية الخميس، أعمال المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ، حيث أقيم عرض عسكري احتفالاً بالمؤتمر في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.وقال الأمين العام لحزب العمال الكوري كيم جونغ أون في العرض العسكري إن الجيش الكوري الديمقراطي على استعداد تام لمواجهة أي وضع.وذكر كيم جونغ أون أثناء تقديمه لتقرير العمل أن "توسيع وتعزيز القدرة الدفاعية والقدرة على تنفيذ الحرب بشكل مستمر، هو سياسة ثابتة لكوريا الديمقراطية في بناء الدفاع الوطني"، مضيفًا أن "توسيع وتعزيز القوة النووية الوطنية بالكامل وممارسة المكانة النووية للدولة بشكل كامل هو إرادة ثابتة لكوريا الديمقراطية".
بمناسبة المؤتمر التاسع.. كيم جونغ أون يوزع بنادق قنص للقيادات العسكرية

© REUTERS KCNA
أفادت الوكالة المركزية الكورية للأنباء، الجمعة، أن الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس مجلس الدولة في كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أهدى أحدث بنادق القنص للقيادات الإدارية والعسكرية البارزة بمناسبة المؤتمر التاسع للحزب.
ونقلت الوكالة عن وكالة الأنباء: "استقبل الرفيق العزيز كيم جونغ أون في 27 فبراير/شباط بمقر اللجنة المركزية للحزب القيادات الإدارية والعسكرية البارزة وقدم لهم هدية أعدها شخصيًا لهم… وقد قام الرفيق كيم جونغ أون بتسليم بنادق القنص الحديثة للقيادات الإدارية والعسكرية البارزة بنفسه".
وبحسب التقرير، شمل الحفل أعضاء اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري، والقيادات العليا في أجهزة القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية، وقادة التشكيلات الكبيرة ووحدات الحراسة التابعة للجيش الشعبي الكوري، بالإضافة إلى القيادات الإدارية البارزة.
وقال الزعيم الكوري:
"بمناسبة المؤتمر التاسع للحزب أعددت شخصيًا لكم هدايا خاصة. وكما ذُكر سابقًا، قامت أكاديمية الدفاع الوطني بابتكار وإنتاج هذه البندقية القنص الجديدة من الجيل الجديد. إنه سلاح رائع بالفعل". وأضاف أن هذه الهدية تمثل تقديرًا لجهود من يخدمون الوطن والشعب.
واختتمت كوريا الديمقراطية الخميس، أعمال المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ، حيث أقيم عرض عسكري احتفالاً بالمؤتمر في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
وقال الأمين العام لحزب العمال الكوري كيم جونغ أون في العرض العسكري إن الجيش الكوري الديمقراطي على استعداد تام لمواجهة أي وضع.
وذكر كيم جونغ أون أثناء تقديمه لتقرير العمل أن "توسيع وتعزيز القدرة الدفاعية والقدرة على تنفيذ الحرب بشكل مستمر، هو سياسة ثابتة لكوريا الديمقراطية في بناء الدفاع الوطني"، مضيفًا أن "توسيع وتعزيز القوة النووية الوطنية بالكامل وممارسة المكانة النووية للدولة بشكل كامل هو إرادة ثابتة لكوريا الديمقراطية".
