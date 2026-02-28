https://sarabic.ae/20260228/تركيا-تؤكد-استعدادها-للوساطة-وخفض-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1110864902.html

تركيا تؤكد استعدادها للوساطة وخفض التصعيد في الشرق الأوسط

تركيا تؤكد استعدادها للوساطة وخفض التصعيد في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن التصعيد الذي بدأ جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T14:21+0000

2026-02-28T14:21+0000

2026-02-28T14:21+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg

وجاء في بيان الوزارة: "الأحداث التي بدأت بهجوم إسرائيل والولايات المتحدة على إيران وتواصلت بردود فعل لاحقة، تهدد مستقبل منطقتنا والاستقرار العالمي". وأضاف البيان أن "أنقرة تعبر عن قلقها العميق إزاء أي خطوات تتعارض مع القانون الدولي وتشكل تهديدًا للمدنيين، وتدين الاستفزازات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد العنيف"، داعية جميع أطراف النزاع إلى وقف الهجمات فورًا. وأشار البيان أيضًا إلى أن "أمن المواطنين الأتراك في البلدان المعنية يبقى أولوية، وأن كافة التدابير اللازمة متخذة لضمان ذلك".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية خلال العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد"، مؤكدا ضرورة الوحدة والشجاعة للحفاظ على أمن الدولة واستمراريتها.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

https://sarabic.ae/20260228/الخارجية-السويسرية-تتحدث-عن-قناة-اتصال-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1110863420.html

https://sarabic.ae/20260228/الكرملين-بوتين-يجتمع-مع-الأعضاء-الدائمين-في-مجلس-الأمن-القومي-الروسي-لمناقشة-الوضع-في-إيران-1110863008.html

https://sarabic.ae/20260228/الخارجية-الروسية-تحذر-من-تحول-مغامرة-أمريكا-وإسرائيل-ضد-إيران-إلى-كارثة-إشعاعية-1110858656.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم