تركيا تؤكد استعدادها للوساطة وخفض التصعيد في الشرق الأوسط
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن التصعيد الذي بدأ جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الوزارة: "الأحداث التي بدأت بهجوم إسرائيل والولايات المتحدة
على إيران وتواصلت بردود فعل لاحقة، تهدد مستقبل منطقتنا والاستقرار العالمي".
وأضاف البيان أن "أنقرة تعبر عن قلقها العميق إزاء أي خطوات تتعارض مع القانون الدولي وتشكل تهديدًا للمدنيين، وتدين الاستفزازات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد العنيف"، داعية جميع أطراف النزاع إلى وقف الهجمات
فورًا.
وأكدت الوزارة التزام تركيا بالحلول السلمية للأزمات الإقليمية، مشددة على استعدادها لتقديم الدعم اللازم بصفتها وسيطًا.
وأشار البيان أيضًا إلى أن "أمن المواطنين الأتراك في البلدان المعنية يبقى أولوية، وأن كافة التدابير اللازمة متخذة لضمان ذلك".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني
.
وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.
وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا
، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.
ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية خلال العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد"، مؤكدا ضرورة الوحدة والشجاعة للحفاظ على أمن الدولة واستمراريتها.
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.