خبير: الضربات الإيرانية رسالة ردع متعددة الجبهات

خبير: الضربات الإيرانية رسالة ردع متعددة الجبهات

سبوتنيك عربي

أفاد هران كامرافا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورجتاون قطر، ومدير وحدة الدراسات الإيرانية في المركز العربي للبحوث والدراسات السياسية، بأن الضربات الإيرانية...

وقال كامرافا لوكالة "سبوتنيك": "هنا في الدوحة، نسمع دوي انفجارات مدوية، وينطلق نظام الإنذار بين الحين والآخر. لقد استهدف الإيرانيون مواقع متعددة. وكما وعدوا، لم يتراجعوا. لقد صرحوا بأنهم سيهاجمون مواقع متعددة، وفعلا استهدفوا أماكن مثل أبو ظبي ودبي والكويت والبحرين، وبالطبع قطر".وأضاف: "تشير جميع الدلائل الموضوعية إلى أن الجمهورية الإسلامية ستبقى سليمة. لقد كان الإيرانيون يعوّلون على حرب استنزاف طويلة الأمد. وهذه الحرب الاستنزافية المطولة، بحسب حسابات إيران، ستكون أكثر تكلفة على الأمريكيين والإسرائيليين منها على الإيرانيين أنفسهم".وتابع: "وردت تقارير تفيد بأن بلدية طهران وغيرها من المدن الكبرى لم تتخذ أي استعدادات للحرب، من صفارات الإنذار إلى الملاجئ وغيرها. ولذلك، أعتقد أن علينا الانتظار لنرى كيف سيكون رد فعل الشعب".وأضاف: "يبدو أن رد الفعل الإيراني الأولي من جانب الحكومة الإيرانية كان، كما أعلنت، ضخما وواسع النطاق في مواقع متعددة، في محاولة لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر. أعتقد، مرة أخرى، أن الإيرانيين يعوّلون على حرب مطولة تمكنهم من استنزاف الأمريكيين".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

