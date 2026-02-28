https://sarabic.ae/20260228/روسيا-تعمل-على-تطوير-شبكة-ليزر-كمومية-تحل-مشكلة-الاتصالات-في-المناطق-النائية-1110847918.html

روسيا تعمل على تطوير شبكة ليزر كمومية تحل مشكلة الاتصالات في المناطق النائية

روسيا تعمل على تطوير شبكة ليزر كمومية تحل مشكلة الاتصالات في المناطق النائية

تعمل مؤسسات بحثية روسية، على تطوير تكنولوجيا تعتمد على الليزر الكمومي من نوع "الليزر الكمي المتسلسل" بهدف إنشاء شبكات اتصالات قادرة على العمل في المناطق...

وأوضح البروفيسور غريغوري سوكولوفسكي، الباحث الرئيسي في معهد الفيزياء والتقانة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن الاعتماد الحالي في المناطق القطبية يقتصر على الاتصالات الراديوية والأقمار الصناعية، في ظل صعوبة مدّ شبكات الألياف الضوئية بسبب الطبيعة الجغرافية القاسية والتكلفة المرتفعة.وبيّن أن أنظمة الليزر التقليدية العاملة بطول موجي يقارب 1.5 ميكرون تتأثر بشدة بالضباب الكثيف والظروف الجوية السيئة، ما يؤدي إلى انقطاع الإشارة. أما الليزرات الكمومية المتسلسلة فتعمل بأطوال موجية أكبر تتراوح بين 4 و12 ميكرون، ما يسمح بمرور الإشارة بكفاءة أعلى في الأجواء الضبابية والعواصف الثلجية.ويجري العمل على المشروع بدعم من مؤسسات علمية روسية عدة، بينها معهد “يوفه” ومعهد أبحاث “بوليوس” ومركز الفيزياء والرياضيات الوطني، حيث تم في خريف 2025 تنفيذ تجربة ميدانية في معهد أبحاث الليزر التابع لمركز “ساروف” النووي، أظهرت إمكانية نقل البيانات بسرعة 0.1 غيغابت في الثانية باستخدام ليزر كمي متسلسل يعمل في درجة حرارة الغرفة بطول موجي يقارب 8 ميكرونات.ويرى الباحثون أن هذه التكنولوجيا قد تسهم مستقبلاً في توفير اتصالات أكثر استقراراً في المناطق ذات التضاريس الصعبة والطقس القاسي، مع تطبيقات إضافية محتملة في مجالات الزراعة والصناعة والرعاية الصحية.سبب لن تتوقعه... علماء يكتشفون أخيرا سبب "صراخ" الشريط اللاصق عند نزعه

