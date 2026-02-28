https://sarabic.ae/20260228/مطار-العاصمة-العمانية-مسقط-مغلق-أمام-الرحلات-الجوية-1110857977.html
مطار العاصمة العمانية مسقط مغلق أمام الرحلات الجوية
أغلقت الادارة العمانية للطيران، اليوم السبت، مطار العاصمة مسقط أمام الرحلات الجوية لضمان الأمن في سياق الوضع الحالي في الشرق الأوسط، حسبما أفاد الطيران الروسي. 28.02.2026
وجاء في رسالة الطيران الروسي نقلا عن مراقبي حركة الطيران إلى الشرق الأوسط: "لضمان سلامة الرحلات الجوية أغلقت سلطات الطيران (العمانية) للرحلات الجوية في مطار عاصمة البلاد مسقط". ووفقا للطيران الروسي، "يواصل متخصصون من وزارة النقل الروسية والطيران الروسي مراقبة الوضع مع رحلات شركات الطيران التابعة لروسيا إلى الشرق الأوسط". وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وبدورها، ردت إيران بإطلاق سلسلة من الهجمات التي استهدفت القواعد الأمريكية في عدد من دول الخليج، وإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
أغلقت الادارة العمانية للطيران، اليوم السبت، مطار العاصمة مسقط أمام الرحلات الجوية لضمان الأمن في سياق الوضع الحالي في الشرق الأوسط، حسبما أفاد الطيران الروسي.
وجاء في رسالة الطيران الروسي نقلا عن مراقبي حركة الطيران إلى الشرق الأوسط: "لضمان سلامة الرحلات الجوية أغلقت سلطات الطيران (العمانية) للرحلات الجوية في مطار عاصمة البلاد مسقط".
ووفقا للطيران الروسي، "يواصل متخصصون من وزارة النقل الروسية والطيران الروسي مراقبة الوضع مع رحلات شركات الطيران التابعة لروسيا إلى الشرق الأوسط".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.
وبدورها، ردت إيران بإطلاق سلسلة من الهجمات التي استهدفت القواعد الأمريكية في عدد من دول الخليج، وإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.