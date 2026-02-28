https://sarabic.ae/20260228/حماس-تدين-الهجوم-الإسرائيلي-الأمريكي-على-إيران-وتدعو-لوحدة-عربية-وإسلامية-شاملة-1110856902.html

"حماس" تدين الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على إيران وتدعو لوحدة عربية وإسلامية شاملة

أدانت حركة "حماس" الفلسطينية، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرة إياه استهدافاً مباشراً... 28.02.2026

وجاء في بيان صادر عن الحركة اليوم السبت: "تدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشدّ العبارات، العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى أي دولة عربية أو إسلامية، ونؤكّد أنّ هذا العدوان الإسرائيلي–الأمريكي يُعدّ استهدافاً مباشراً للمنطقة بأسرها، واعتداءً على أمنها واستقرارها وسيادتها." وأكدت "حماس" تضامنها الكامل مع إيران في مواجهة هذا العدوان، مشددة على أنه يأتي "ضمن سياق أهداف توسعية تهدف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة وفق تطلعات الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء "إسرائيل الكبرى" على حساب الأراضي العربية والإسلامية ومصالح شعوبها".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

