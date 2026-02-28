https://sarabic.ae/20260228/واشنطن-تصنف-إيران-دولة-راعية-للاحتجاز-غير-المشروع-1110843642.html

واشنطن تصنف إيران "دولة راعية للاحتجاز غير المشروع"

أدرجت الولايات المتحدة إيران، الجمعة، في لائحة "الدول الراعية للاحتجاز غير المشروع"، بموجب تصنيف جديد قد يفضي في نهاية المطاف إلى فرض حظر سفر.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تصنيف إيران دولة راعية للاحتجاز غير المشروع، داعيًا إلى الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين هناك.وقال روبيو في بيان، في وقت تلوّح فيه واشنطن بعمل عسكري ضد طهران: "على مدى عقود، واصلت إيران احتجاز أمريكيين أبرياء، إلى جانب مواطنين من دول أخرى، بصورة قاسية، لاستخدامهم كورقة ضغط سياسية ضد دول أخرى. هذه الممارسة المشينة يجب أن تتوقف".وأضاف: "يجب على النظام الإيراني أن يوقف سياسة احتجاز الرهائن وأن يفرج عن جميع الأمريكيين المحتجزين ظلماً في إيران، وهي خطوات قد تضع حداً لهذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به".من جانبه، أكد المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، أنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية حتى تطلق إيران سراح الأمريكيين المحتجزين ظلما وتغير أساليبها.واليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقًا على التطورات المرتبطة بإيران، أن الولايات المتحدة يتعين عليها اتخاذ "قرار كبير وصعب".وقال ترامب بشأن الوضع المحيط بالمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني: "يجب علينا اتخاذ قرار كبير وصعب".وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه غير راضٍ عن سير المفاوضات بين ممثلي أمريكا وإيران، وطالب طهران بالتخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم.وعلى خلفية تصريحات ترامب، دعا وزير الخارجية ماركو روبيو الأمريكيين إلى الامتناع عن السفر إلى إيران، وطالب من هم موجودون بالفعل في هذا البلد بمغادرته فورًا. كما دعا طهران إلى الإفراج عن جميع مواطني أمريكا الموجودين هناك قيد الاحتجاز.ويطالب ترامب إيران بإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرًا من أنه في حال عدم القيام بذلك، فإن طهران ستواجه هجومًا أقوى بكثير مما كان عليه في الصيف الماضي.وفي طهران، يتمسك المسؤولون بحق تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، حتى لو أدى ذلك إلى حرب، وتعهدوا بالرد على أي هجمات، بما في ذلك ضربة محدودة على أراضي البلاد.وعلى الرغم من استمرار المفاوضات، يواصل الأمريكيون حشد قوات عسكرية في المنطقة. ففي نهاية يناير/كانون الثاني، أرسلت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن إلى بحر عمان والخليج الفارسي. وأفادت التقارير بأنه يتم حاليًا حشد أكثر من 150 طائرة ونحو ثلث الأسطول بالقرب من إيران.

