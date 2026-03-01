https://sarabic.ae/20260301/إعلام-إسرائيل-والولايات-المتحدة-قصفتا-مستشفى-للجيش-الإيراني-في-طهران-1110909088.html

إعلام: إسرائيل والولايات المتحدة قصفتا مستشفى للجيش الإيراني في طهران

إعلام: إسرائيل والولايات المتحدة قصفتا مستشفى للجيش الإيراني في طهران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا غارات جوية على مستشفى عسكري إيراني ومبنى تابع للحرس الثوري الإسلامي في طهران. 01.03.2026

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "خلال الغارات الأمريكية والإسرائيلية التي شنت اليوم على طهران، استهدف مستشفى عسكريا ومبنى تابعا للحرس الثوري".وأشارت الوكالة إلى أن "العديد من المباني السكنية المحيطة بهذه المنشآت تضررت، كما استُهدفت عدة مراكز شرطة ومبنى قيادة الحرس الثوري الإسلامي، سر الله".ووفقاً لـ"فارس"، فإن العدد الدقيق للجرحى والقتلى غير معروف حالياً، وسيتم الإعلان عنه لاحقاً.ويوم السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

