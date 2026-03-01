https://sarabic.ae/20260301/إعلام-إسرائيل-والولايات-المتحدة-قصفتا-مستشفى-للجيش-الإيراني-في-طهران-1110909088.html
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا غارات جوية على مستشفى عسكري إيراني ومبنى تابع للحرس الثوري الإسلامي في طهران. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "خلال الغارات الأمريكية والإسرائيلية التي شنت اليوم على طهران، استهدف مستشفى عسكريا ومبنى تابعا للحرس الثوري".وأشارت الوكالة إلى أن "العديد من المباني السكنية المحيطة بهذه المنشآت تضررت، كما استُهدفت عدة مراكز شرطة ومبنى قيادة الحرس الثوري الإسلامي، سر الله".ووفقاً لـ"فارس"، فإن العدد الدقيق للجرحى والقتلى غير معروف حالياً، وسيتم الإعلان عنه لاحقاً.ويوم السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا غارات جوية على مستشفى عسكري إيراني ومبنى تابع للحرس الثوري الإسلامي في طهران.
وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "خلال الغارات الأمريكية والإسرائيلية التي شنت اليوم على طهران، استهدف مستشفى عسكريا ومبنى تابعا للحرس الثوري".
وأضافت الوكالة أن عدة مراكز تابعة لقوات "الباسيج" في طهران استهدفت أيضاً، حيث نفذت الهجمات بواسطة طائرات أمريكية وإسرائيلية.
وأشارت الوكالة إلى أن "العديد من المباني السكنية المحيطة بهذه المنشآت تضررت، كما استُهدفت عدة مراكز شرطة ومبنى قيادة الحرس الثوري الإسلامي، سر الله".
ووفقاً لـ"فارس"، فإن العدد الدقيق للجرحى والقتلى غير معروف حالياً، وسيتم الإعلان عنه لاحقاً.
ويوم السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين
. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.