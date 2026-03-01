https://sarabic.ae/20260301/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رفع-الجاهزية-واستدعاء-نحو-100-ألف-جندي-من-قوات-الاحتياط-1110918073.html

الجيش الإسرائيلي يعلن رفع الجاهزية واستدعاء نحو 100 ألف جندي من قوات الاحتياط

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار رفع مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الهجوم ضد إيران. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2bf5d88e9640e7320655c8c8f74d2737.jpg

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبا لأي تطورات على الجبهة الشمالية.أما في قطاع غزة، فأكد أن القيادة الجنوبية تواصل ما سماه "الدفاع عن الخط الأصفر"، في ظل استمرار حالة الاستنفار على حدود القطاع.كما أشار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كل من الأردن ومصر، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية إقليميا.أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "بلاده تخوض معركة لإثبات وجودها"، مشدداً على أنه أوفى بوعده بتوجيه ضربة قاضية إلى إيران، وأن الحملة العسكرية ستتواصل.وقال نتنياهو، في كلمة له، إنه "أصدر تعليمات بمواصلة العمليات ضد إيران"، مضيفاً أن "القوات الإسرائيلية تضرب الآن قلب طهران بقوة، ووتيرة الضربات داخل الأراضي الإيرانية ستتصاعد خلال الأيام المقبلة".وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

2026

