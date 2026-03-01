عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن رفع الجاهزية واستدعاء نحو 100 ألف جندي من قوات الاحتياط
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبا لأي تطورات على الجبهة الشمالية.أما في قطاع غزة، فأكد أن القيادة الجنوبية تواصل ما سماه "الدفاع عن الخط الأصفر"، في ظل استمرار حالة الاستنفار على حدود القطاع.كما أشار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كل من الأردن ومصر، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية إقليميا.أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "بلاده تخوض معركة لإثبات وجودها"، مشدداً على أنه أوفى بوعده بتوجيه ضربة قاضية إلى إيران، وأن الحملة العسكرية ستتواصل.وقال نتنياهو، في كلمة له، إنه "أصدر تعليمات بمواصلة العمليات ضد إيران"، مضيفاً أن "القوات الإسرائيلية تضرب الآن قلب طهران بقوة، ووتيرة الضربات داخل الأراضي الإيرانية ستتصاعد خلال الأيام المقبلة".وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
الجيش الإسرائيلي يعلن رفع الجاهزية واستدعاء نحو 100 ألف جندي من قوات الاحتياط

أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار رفع مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الهجوم ضد إيران.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبا لأي تطورات على الجبهة الشمالية.
وفي الضفة الغربية، أوضح المتحدث أن القيادة المركزية تواصل تعزيز قواتها.
أما في قطاع غزة، فأكد أن القيادة الجنوبية تواصل ما سماه "الدفاع عن الخط الأصفر"، في ظل استمرار حالة الاستنفار على حدود القطاع.
كما أشار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كل من الأردن ومصر، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية إقليميا.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "بلاده تخوض معركة لإثبات وجودها"، مشدداً على أنه أوفى بوعده بتوجيه ضربة قاضية إلى إيران، وأن الحملة العسكرية ستتواصل.
وقال نتنياهو، في كلمة له، إنه "أصدر تعليمات بمواصلة العمليات ضد إيران"، مضيفاً أن "القوات الإسرائيلية تضرب الآن قلب طهران بقوة، ووتيرة الضربات داخل الأراضي الإيرانية ستتصاعد خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن القضاء على المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جانب العشرات من كبار قادة إيران".
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
