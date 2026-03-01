https://sarabic.ae/20260301/الصين-تدعو--للحوار-في-الشرق-الأوسط-واحترام-سيادة-إيران-1110893264.html
الصين تدعو للحوار في الشرق الأوسط واحترام سيادة إيران
الصين تدعو للحوار في الشرق الأوسط واحترام سيادة إيران
سبوتنيك عربي
دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، إلى وقف فوري للعمل العسكري في الشرق الأوسطـ مؤكدا أن الخلافات لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار والمفاوضات. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T05:56+0000
2026-03-01T05:56+0000
2026-03-01T05:56+0000
العالم
الصين
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg
وقال فو تسونغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة للوضع حول إيران: "الصين قلقة للغاية إزاء التصعيد الناجم عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وتعارض انتهاك مبادئ الأمم المتحدة، داعيا إلى احترام سيادة الجمهورية الإسلامية ".وأشار إلى أن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي من الجانبين، وأن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو حل النزاعات والخلافات من خلال الحوار.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: مقتل وإصابة مئات المدنيين في الهجمات على إيران
https://sarabic.ae/20260228/البيت-الأبيض-ترامب-أجرى-محادثات-هاتفية-مع-قادة-السعودية-وقطر-والإمارات-1110882768.html
الصين
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c9f21351ae915f25d61bd0a48d1b2d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الصين, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
العالم, الصين, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
الصين تدعو للحوار في الشرق الأوسط واحترام سيادة إيران
دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، إلى وقف فوري للعمل العسكري في الشرق الأوسطـ مؤكدا أن الخلافات لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار والمفاوضات.
وقال فو تسونغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة للوضع حول إيران: "الصين قلقة للغاية إزاء التصعيد الناجم عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وتعارض انتهاك مبادئ الأمم المتحدة، داعيا إلى احترام سيادة الجمهورية الإسلامية ".
وأضاف: "بكين تدعو إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في الشرق الأوسط فالخلافات لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات" .
وأشار إلى أن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي من الجانبين، وأن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو حل النزاعات والخلافات من خلال الحوار.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.