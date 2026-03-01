الطوارئ الروسية: طائرة ستنقل 84 روسيا كانوا يعملون بإسرائيل من مصر إلى موسكو

عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أبرز القيادات العسكرية وطهران تتوعد برد عنيف
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260301/الطوارئ-الروسية-طائرة-ستنقل-84-روسيا-كانوا-يعملون-بإسرائيل-من-مصر-إلى-موسكو-1110926363.html
الطوارئ الروسية: طائرة ستنقل 84 روسيا كانوا يعملون بإسرائيل من مصر إلى موسكو
الطوارئ الروسية: طائرة ستنقل 84 روسيا كانوا يعملون بإسرائيل من مصر إلى موسكو
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة من طراز "إيلوشن-76" تابعة للوزارة تُقلّ من مصر إلى روسيا 84 شخصًا، كانوا يعملون في إسرائيل. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T22:44+0000
2026-03-01T22:48+0000
روسيا
مصر
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1d/1099989660_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_ed1acf75f5db13d7d0a0159b152b5bc7.jpg
موسكو –سبوتنيك. وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد سابقًا بأن مجموعة من المواطنين الروس الذين غادروا إسرائيل أقلعوا من مطار شرم الشيخ المصري متّجهة إلى روسيا.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
https://sarabic.ae/20260301/بريطانيا-توافق-على-طلب-الولايات-المتحدة-استخدام-قواعدها-لشن-ضربات-على-إيران-1110926125.html
مصر
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1d/1099989660_20:0:1261:931_1920x0_80_0_0_0e6f14be5d0e4461dc619ffccaafff14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مصر, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
روسيا, مصر, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران

الطوارئ الروسية: طائرة ستنقل 84 روسيا كانوا يعملون بإسرائيل من مصر إلى موسكو

22:44 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 22:48 GMT 01.03.2026)
© Sputnik . Rostec reportedطائرة "إم إس-21" الروسية المزودة بأنظمة ووحدات روسية بديلة
طائرة إم إس-21 الروسية المزودة بأنظمة ووحدات روسية بديلة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© Sputnik . Rostec reported
تابعنا عبر
كشفت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة من طراز "إيلوشن-76" تابعة للوزارة تُقلّ من مصر إلى روسيا 84 شخصًا، كانوا يعملون في إسرائيل.
موسكو –سبوتنيك. وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد سابقًا بأن مجموعة من المواطنين الروس الذين غادروا إسرائيل أقلعوا من مطار شرم الشيخ المصري متّجهة إلى روسيا.
وجاء في البيان: "تُقلّ طائرة إيلوشن-76 مواطنين روس من مصر. وقد أقلعت الطائرة الخاصة إلى موسكو وعلى متنها دبلوماسيون وعائلاتهم العاملون سابقًا على الأراضي الإسرائيلية، والذين وصلوا سابقًا إلى شرم الشيخ عبر معابر حدودية برية. وسيصل اليوم إلى الأراضي الروسية 84 شخصًا".
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.
ملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر بكنغهام في لندن، إنجلترا 6 مايو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
بريطانيا توافق على طلب الولايات المتحدة استخدام قواعدها لشن ضربات على إيران
21:45 GMT
وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала