الطوارئ الروسية: طائرة ستنقل 84 روسيا كانوا يعملون بإسرائيل من مصر إلى موسكو
الطوارئ الروسية: طائرة ستنقل 84 روسيا كانوا يعملون بإسرائيل من مصر إلى موسكو
كشفت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة من طراز "إيلوشن-76" تابعة للوزارة تُقلّ من مصر إلى روسيا 84 شخصًا، كانوا يعملون في إسرائيل.
موسكو –سبوتنيك. وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد سابقًا بأن مجموعة من المواطنين الروس الذين غادروا إسرائيل أقلعوا من مطار شرم الشيخ المصري متّجهة إلى روسيا.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
كشفت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة من طراز "إيلوشن-76" تابعة للوزارة تُقلّ من مصر إلى روسيا 84 شخصًا، كانوا يعملون في إسرائيل.
موسكو –سبوتنيك. وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد سابقًا بأن مجموعة من المواطنين الروس
الذين غادروا إسرائيل أقلعوا من مطار شرم الشيخ المصري متّجهة إلى روسيا.
وجاء في البيان: "تُقلّ طائرة إيلوشن-76 مواطنين روس من مصر. وقد أقلعت الطائرة الخاصة إلى موسكو وعلى متنها دبلوماسيون وعائلاتهم العاملون سابقًا على الأراضي الإسرائيلية، والذين وصلوا سابقًا إلى شرم الشيخ عبر معابر حدودية برية. وسيصل اليوم إلى الأراضي الروسية 84 شخصًا".
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.
وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.