بزشكیان يوجه خطابا للشعب الإيراني بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية
وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، اليوم الأحد، خطابا للشعب الإيراني بعد الضربات الأمريكية- الإسرائيلية. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان في خطاب موجه للشعب الإيراني عقب الضربات الأمريكية- الإسرائيلية، اليوم الأحد: "سندفع الأعداء نحو اليأس بتدمير قواعدهم وقدراتهم".وتابع الرئيس الإيراني مخاطبا شعبه: "يجب أن نكون متحدين في مواجهة مخططات الأعداء".وأكد مسعود بزشکیان، أنه "على الشعوب التحرك لمواجهة التوسع الأمريكي الإسرائيلي الذي سيطال جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية تضرب بكل قوة قواعد الأعداء".، مؤكدا أن مجلس القيادة المؤقت بدأ مباشرة مهامه.وتابع قائلاً: "نحن ثابتون في السير على درب الفخر والاستقلال والمجد لإيران الحبيبة"، مشيراً إلى أنه على "الشعوب التحرك لمواجهة التوسع الأمريكي الصهيوني الذي سيطال جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران".ووجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، رسالة إلى الدول العربية، بعد تعرض بعضها أمس لهجمات إثر الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الاستباقي على طهران.وقال لاريجاني: "يعلم جيراننا ودول المنطقة أن إيران لا تنوي مهاجمتهم، ولكن إذا استُخدمت القواعد الأمريكية ضد إيران، فسيكون الرد متناسبا".وتابع: "لم تبدأ إيران عدوانا قط ولن تفعل، لكنها تدافع عن أمنها وحقوقها، إن تضامن الشعب ووحدته، وجاهزية القوات المسلحة، يضمنان استمرار أمن البلاد وسلطتها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
13:33 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 13:57 GMT 01.03.2026)
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان في خطاب موجه للشعب الإيراني عقب الضربات الأمريكية- الإسرائيلية، اليوم الأحد: "سندفع الأعداء نحو اليأس بتدمير قواعدهم وقدراتهم".
وتابع الرئيس الإيراني مخاطبا شعبه: "يجب أن نكون متحدين في مواجهة مخططات الأعداء".
وأكد مسعود بزشکیان، أنه "على الشعوب التحرك لمواجهة التوسع الأمريكي الإسرائيلي الذي سيطال جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران".
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية تضرب بكل قوة قواعد الأعداء".، مؤكدا أن مجلس القيادة المؤقت بدأ مباشرة مهامه.
وتابع قائلاً: "نحن ثابتون في السير على درب الفخر والاستقلال والمجد لإيران الحبيبة"، مشيراً إلى أنه على "الشعوب التحرك لمواجهة التوسع الأمريكي الصهيوني الذي سيطال جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران".
ووجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، رسالة إلى الدول العربية، بعد تعرض بعضها أمس لهجمات إثر الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الاستباقي على طهران.
وقال لاريجاني: "يعلم جيراننا ودول المنطقة أن إيران لا تنوي مهاجمتهم، ولكن إذا استُخدمت القواعد الأمريكية ضد إيران، فسيكون الرد متناسبا".
وتابع: "لم تبدأ إيران عدوانا قط ولن تفعل، لكنها تدافع عن أمنها وحقوقها، إن تضامن الشعب ووحدته، وجاهزية القوات المسلحة، يضمنان استمرار أمن البلاد وسلطتها"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.