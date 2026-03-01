https://sarabic.ae/20260301/خبير-عسكري-الخطوة-المنطقية-التالية-لإيران-ستكون-استهداف-السفن-الحربية-الأمريكية--1110922397.html

خبير عسكري: الخطوة المنطقية التالية لإيران ستكون استهداف السفن الحربية الأمريكية

سبوتنيك عربي

علق الخبير العسكري الروسي، النقيب المتقاعد فاسيلي دانديكين، على رد إيران على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر، قائلا: "بالنظر إلى صور الأقمار الصناعية،... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

وأضاف الخبير العسكري لوكالة "سبوتنيك": "مع أنه لم تكن هناك سفن في الموقع، فمن الواضح أن الضربة كانت قوية. من الواضح أن قبة الرادار الشهيرة في القاعدة - أحد أهم وأغلى عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي - قد تضررت". وتابع: "تشير بعض التقديرات إلى أن تكلفتها تجاوزت مليار دولار، وهي قادرة على رصد إطلاق الصواريخ من مسافات بعيدة. هذه خسارة كبيرة للولايات المتحدة، ولأنها على الأرجح تصب في مصلحة إسرائيل، فهي تصب في مصلحتهم أيضًا". وأكد أن الصعوبة الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة ستتمثل في محدودية ذخيرة الدفاع الصاروخي.وتساءل دانديكين: "صُممت هذه العملية لتستمر لفترة قصيرة - من 3 إلى 5 أيام. استمر التصعيد العام الماضي أسبوعين. ماذا لو استمر التصعيد الحالي ثلاثة أو أربعة أسابيع؟".واختتم الخبير العسكري قائلا: "أما بالنسبة لـ"إنجازات" الولايات المتحدة، فباستثناء اغتيال المرشد الأعلى الإيراني وقادة الحرس الثوري، فإن الإنجاز العملي الوحيد هو توحيد المجتمع الإيراني في كراهية المعتدين".

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

