عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
خبير عسكري: الخطوة المنطقية التالية لإيران ستكون استهداف السفن الحربية الأمريكية
خبير عسكري: الخطوة المنطقية التالية لإيران ستكون استهداف السفن الحربية الأمريكية
وأضاف الخبير العسكري لوكالة "سبوتنيك": "مع أنه لم تكن هناك سفن في الموقع، فمن الواضح أن الضربة كانت قوية. من الواضح أن قبة الرادار الشهيرة في القاعدة - أحد أهم وأغلى عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي - قد تضررت". وتابع: "تشير بعض التقديرات إلى أن تكلفتها تجاوزت مليار دولار، وهي قادرة على رصد إطلاق الصواريخ من مسافات بعيدة. هذه خسارة كبيرة للولايات المتحدة، ولأنها على الأرجح تصب في مصلحة إسرائيل، فهي تصب في مصلحتهم أيضًا". وأكد أن الصعوبة الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة ستتمثل في محدودية ذخيرة الدفاع الصاروخي.وتساءل دانديكين: "صُممت هذه العملية لتستمر لفترة قصيرة - من 3 إلى 5 أيام. استمر التصعيد العام الماضي أسبوعين. ماذا لو استمر التصعيد الحالي ثلاثة أو أربعة أسابيع؟".واختتم الخبير العسكري قائلا: "أما بالنسبة لـ"إنجازات" الولايات المتحدة، فباستثناء اغتيال المرشد الأعلى الإيراني وقادة الحرس الثوري، فإن الإنجاز العملي الوحيد هو توحيد المجتمع الإيراني في كراهية المعتدين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
19:32 GMT 01.03.2026
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office
علق الخبير العسكري الروسي، النقيب المتقاعد فاسيلي دانديكين، على رد إيران على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر، قائلا: "بالنظر إلى صور الأقمار الصناعية، هناك أمر واحد مؤكد، أن بعض الضربات الصاروخية الإيرانية أصابت أهدافها، بما في ذلك قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي".
وأضاف الخبير العسكري لوكالة "سبوتنيك": "مع أنه لم تكن هناك سفن في الموقع، فمن الواضح أن الضربة كانت قوية. من الواضح أن قبة الرادار الشهيرة في القاعدة - أحد أهم وأغلى عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي - قد تضررت".
وتابع: "تشير بعض التقديرات إلى أن تكلفتها تجاوزت مليار دولار، وهي قادرة على رصد إطلاق الصواريخ من مسافات بعيدة. هذه خسارة كبيرة للولايات المتحدة، ولأنها على الأرجح تصب في مصلحة إسرائيل، فهي تصب في مصلحتهم أيضًا".

وأشار دانديكين إلى أن استهداف إيران للقواعد الأمريكية قد تسبب على الأرجح في "خسائر حقيقية" في الأفراد، وهو أمر قد تحاول الإدارة (الأمريكية) التقليل من شأنه.

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
عراقجي: إيران عازمة على الدفاع عن نفسها بعد اغتيال خامنئي
12:30 GMT

ورأى أن إيران قد تشن في المستقبل ضربات إضافية على القواعد التي سبق أن استهدفتها، وتبحث عن أهداف جديدة، و"على الأرجح" ستستهدف "القوات البحرية الأمريكية".

وأكد أن الصعوبة الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة ستتمثل في محدودية ذخيرة الدفاع الصاروخي.
وتساءل دانديكين: "صُممت هذه العملية لتستمر لفترة قصيرة - من 3 إلى 5 أيام. استمر التصعيد العام الماضي أسبوعين. ماذا لو استمر التصعيد الحالي ثلاثة أو أربعة أسابيع؟".
واختتم الخبير العسكري قائلا: "أما بالنسبة لـ"إنجازات" الولايات المتحدة، فباستثناء اغتيال المرشد الأعلى الإيراني وقادة الحرس الثوري، فإن الإنجاز العملي الوحيد هو توحيد المجتمع الإيراني في كراهية المعتدين".
