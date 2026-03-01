https://sarabic.ae/20260301/خبير-عسكري-الخطوة-المنطقية-التالية-لإيران-ستكون-استهداف-السفن-الحربية-الأمريكية--1110922397.html
خبير عسكري: الخطوة المنطقية التالية لإيران ستكون استهداف السفن الحربية الأمريكية
علق الخبير العسكري الروسي، النقيب المتقاعد فاسيلي دانديكين، على رد إيران على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر، قائلا: "بالنظر إلى صور الأقمار الصناعية، هناك أمر واحد مؤكد، أن بعض الضربات الصاروخية الإيرانية أصابت أهدافها، بما في ذلك قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي".
وأضاف الخبير العسكري لوكالة "سبوتنيك": "مع أنه لم تكن هناك سفن في الموقع، فمن الواضح أن الضربة كانت قوية. من الواضح أن قبة الرادار الشهيرة في القاعدة - أحد أهم وأغلى عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي - قد تضررت". وتابع: "تشير بعض التقديرات إلى أن تكلفتها تجاوزت مليار دولار، وهي قادرة على رصد إطلاق الصواريخ من مسافات بعيدة. هذه خسارة كبيرة للولايات المتحدة، ولأنها على الأرجح تصب في مصلحة إسرائيل، فهي تصب في مصلحتهم أيضًا". وأكد أن الصعوبة الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة ستتمثل في محدودية ذخيرة الدفاع الصاروخي.وتساءل دانديكين: "صُممت هذه العملية لتستمر لفترة قصيرة - من 3 إلى 5 أيام. استمر التصعيد العام الماضي أسبوعين. ماذا لو استمر التصعيد الحالي ثلاثة أو أربعة أسابيع؟".واختتم الخبير العسكري قائلا: "أما بالنسبة لـ"إنجازات" الولايات المتحدة، فباستثناء اغتيال المرشد الأعلى الإيراني وقادة الحرس الثوري، فإن الإنجاز العملي الوحيد هو توحيد المجتمع الإيراني في كراهية المعتدين".
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
علق الخبير العسكري الروسي، النقيب المتقاعد فاسيلي دانديكين، على رد إيران على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر، قائلا: "بالنظر إلى صور الأقمار الصناعية، هناك أمر واحد مؤكد، أن بعض الضربات الصاروخية الإيرانية أصابت أهدافها، بما في ذلك قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي".
وأضاف الخبير العسكري لوكالة "سبوتنيك": "مع أنه لم تكن هناك سفن في الموقع، فمن الواضح أن الضربة كانت قوية. من الواضح أن قبة الرادار الشهيرة في القاعدة - أحد أهم وأغلى عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي - قد تضررت".
وتابع: "تشير بعض التقديرات إلى أن تكلفتها تجاوزت مليار دولار، وهي قادرة على رصد إطلاق الصواريخ من مسافات بعيدة. هذه خسارة كبيرة للولايات المتحدة، ولأنها على الأرجح تصب في مصلحة إسرائيل، فهي تصب في مصلحتهم أيضًا".
وأشار دانديكين إلى أن استهداف إيران للقواعد الأمريكية قد تسبب على الأرجح في "خسائر حقيقية" في الأفراد، وهو أمر قد تحاول الإدارة (الأمريكية) التقليل من شأنه.
ورأى أن إيران قد تشن في المستقبل ضربات إضافية على القواعد التي سبق أن استهدفتها، وتبحث عن أهداف جديدة، و"على الأرجح" ستستهدف "القوات البحرية الأمريكية".
وأكد أن الصعوبة الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة ستتمثل في محدودية ذخيرة الدفاع الصاروخي.
وتساءل دانديكين: "صُممت هذه العملية لتستمر لفترة قصيرة - من 3 إلى 5 أيام. استمر التصعيد العام الماضي أسبوعين. ماذا لو استمر التصعيد الحالي ثلاثة أو أربعة أسابيع؟".
واختتم الخبير العسكري قائلا: "أما بالنسبة لـ"إنجازات" الولايات المتحدة، فباستثناء اغتيال المرشد الأعلى الإيراني وقادة الحرس الثوري، فإن الإنجاز العملي الوحيد هو توحيد المجتمع الإيراني في كراهية المعتدين".