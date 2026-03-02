https://sarabic.ae/20260302/إعلام-طائرة-مسيرة-تستهدف-قاعدة-أكروتيري-البريطانية-في-قبرص-1110927150.html
إعلام: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص
إعلام: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص
وقالت صحيفة "قبرص ميل"، إن "طائرة مسيّرة صغيرة اصطدمت بمطار القاعدة العسكرية، وأن السلطات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث.كما جرى التأكيد على عدم وقوع ضحايا، بينما تسبب الهجوم في أضرار طفيفة داخل المنشأة العسكرية".كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلن اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة وافقت على طلب الولايات المتحدة الأمريكية استخدام قواعدها العسكرية، لضرب مستودعات الصواريخ في إيران.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
إعلام: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص
00:30 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 01:05 GMT 02.03.2026)
أفادت وسائل إعلام قبرصة، بأن قاعدة سلاح الجو البريطاني في أكروتيري بقبرص تعرضت لضربة بطائرة مسيّرة خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، وذلك دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وقالت صحيفة "قبرص ميل"، إن "طائرة مسيّرة صغيرة اصطدمت بمطار القاعدة العسكرية، وأن السلطات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث.
كما جرى التأكيد على عدم وقوع ضحايا، بينما تسبب الهجوم في أضرار طفيفة داخل المنشأة العسكرية".
ورجحت الصحيفة أن المسيّرة قد تكون من طراز “شاهد 136”، وهي طائرة هجومية انتحارية سبق استخدامها في ضربات إيرانية ضد إسرائيل.
كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلن اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة وافقت على طلب الولايات المتحدة الأمريكية استخدام قواعدها العسكرية، لضرب مستودعات الصواريخ في إيران.
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات
على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.
وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.