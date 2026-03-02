https://sarabic.ae/20260302/الجيش-الإسرائيلي-يقول-إنه-استهدف-قبل-قليل-مركز-الإعلام-والدعاية-في-طهران-صور-1110966964.html
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف قبل قليل "مركز الإعلام والدعاية" في طهران.. صور
سبوتنيك عربي
02.03.2026
2026-03-02T22:44+0000
2026-03-02T22:44+0000
2026-03-02T22:44+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101587544_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_0f936c1f58bdbe3c51f7e297ca2b3f2e.jpg
وقال الجيش في بيان له: "شن الجيش قبل قليل وبتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات غارات إضافية تستهدف أهدافًا تابعة للنظام الإيراني. وقد ألقت طائرات سلاح الجو قبل قليل عشرات المقذوفات ودمرت مركز الإعلام والدعاية".

وأضاف البيان: "استخدمت قوات النظام الإيراني المركز في الآونة الأخيرة للدفع بعمليات عسكرية بغطاء وسائل ومرافق مدنية خارج أنشطة الدعاية العادية التي تجري في داخله. أنشطة المركز تمت بتوجيه مباشر من الحرس الثوري. كما حث مركز الإعلام والدعاية الإيراني لتدمير إسرائيل واستخدام سلاح نووي. بالإضافة إلى ذلك سببت في قمع الشعب الإيراني ونشر الأكاذيب على الجمهور".

ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101587544_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_19146608a81f11ac686847718c8cf2b3.jpg
وقال الجيش في بيان له: "شن الجيش قبل قليل وبتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات غارات إضافية تستهدف أهدافًا تابعة للنظام الإيراني. وقد ألقت طائرات سلاح الجو قبل قليل عشرات المقذوفات
ودمرت مركز الإعلام والدعاية".
وأضاف البيان: "استخدمت قوات النظام الإيراني المركز في الآونة الأخيرة للدفع بعمليات عسكرية بغطاء وسائل ومرافق مدنية خارج أنشطة الدعاية العادية التي تجري في داخله. أنشطة المركز تمت بتوجيه مباشر من الحرس الثوري. كما حث مركز الإعلام والدعاية الإيراني لتدمير إسرائيل واستخدام سلاح نووي. بالإضافة إلى ذلك سببت في قمع الشعب الإيراني ونشر الأكاذيب على الجمهور".
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.
وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.