الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما على قاعدة "عريفجان" الأمريكية في الكويت
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن الجيش الإيراني شن هجوما باستخدام 12 طائرة مسيرة على قاعدة "عريفجان" الأمريكية في الكويت. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحرس الثوري قوله: "تعرضت قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت لهجوم من 12 طائرة مسيّرة".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، في بيان: "في صباح هذا اليوم، سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية".وأوضح أن الجهات المختصة "باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة"، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة.
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الاثنين، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل، موضحة أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، في بيان: "في صباح هذا اليوم، سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية".
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية نجاة أطقمها بالكامل.
وأوضح أن الجهات المختصة "باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة"، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة.