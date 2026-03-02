عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن قواته استهدفت 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية، في مياه الخليج ومضيق هرمز. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الحرس الثوري في بيان: "نفذنا بنجاح موجات جديدة من عملية "الوعد الصادق 4"، وتم إصابة 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز".وتابع: "وتم تدمير 3 منشآت تابعة للبحرية الأمريكية في الكويت".وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز

إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن قواته استهدفت 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية، في مياه الخليج ومضيق هرمز.
وقال الحرس الثوري في بيان: "نفذنا بنجاح موجات جديدة من عملية "الوعد الصادق 4"، وتم إصابة 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز".

وأضاف: "القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين، تعرضت لهجوم بـ4 مسيّرات".

وتابع: "وتم تدمير 3 منشآت تابعة للبحرية الأمريكية في الكويت".
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، يوم أمس الأحد، إن "إيران أغلقت الخليج أمام السفن الأمريكية"، مؤكدًا أنه "ابتداء من اليوم لا يُسمح لأي سفينة أمريكية بالدخول، وأن حركة التجارة عبر مضيق هرمز متوقفة حتى إشعار آخر".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
