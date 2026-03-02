https://sarabic.ae/20260302/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-ناقلات-نفط-أمريكية-وبريطانية-في-الخليج-ومضيق-هرمز-1110931127.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن قواته استهدفت 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية، في مياه الخليج ومضيق هرمز. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T08:02+0000
2026-03-02T08:02+0000
2026-03-02T08:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_6:0:1562:875_1920x0_80_0_0_4f59fab25634839cb6bf2223abc56f3f.jpg
وقال الحرس الثوري في بيان: "نفذنا بنجاح موجات جديدة من عملية "الوعد الصادق 4"، وتم إصابة 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز".وتابع: "وتم تدمير 3 منشآت تابعة للبحرية الأمريكية في الكويت".وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260301/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-رادار-منظومة-دفاع-جوي-أمريكية-من-طراز-ثاد-في-الإمارات-1110923242.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_201:0:1368:875_1920x0_80_0_0_65308c043802241f14f43332c2fb52a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن قواته استهدفت 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية، في مياه الخليج ومضيق هرمز.
وقال الحرس الثوري في بيان: "نفذنا بنجاح موجات جديدة من عملية "الوعد الصادق 4"، وتم إصابة 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز".
وأضاف: "القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين، تعرضت لهجوم بـ4 مسيّرات".
وتابع: "وتم تدمير 3 منشآت تابعة للبحرية الأمريكية في الكويت".
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، يوم أمس الأحد، إن "إيران أغلقت الخليج أمام السفن الأمريكية"، مؤكدًا أنه "ابتداء من اليوم لا يُسمح لأي سفينة أمريكية بالدخول، وأن حركة التجارة عبر مضيق هرمز متوقفة حتى إشعار آخر".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.