الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير رادار منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز "ثاد" في الإمارات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، تدمير رادار منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز "ثاد" تابعا لإسرائيل في الإمارات. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "تم تدمير رادار "ثاد" التابع لشبكة الدفاع الصاروخي المضاد للنظام الصهيوني في الرويس – الإمارات بشكل كامل، إثر إصابته بصاروخ دقيق تابع للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري".وأضاف البيان: "تعرضت سفينة الإسناد المخصصة لتزويد مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية بالوقود، على عمق 700 كيلومتر من سواحل تشابهار، لإصابة بواسطة أنظمة الطائرات المسيرة والصواريخ، وخرجت من الخدمة العملياتية".ووجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، رسالة إلى الدول العربية، بعد تعرض بعضها لهجمات إثر الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الاستباقي على طهران.من جهتها، أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، إغلاق سفارتها لدى طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية من هناك، على خلفية الهجمات الصاروخية الإيرانية على أراضيها.ويوم أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.

