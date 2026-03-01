https://sarabic.ae/20260301/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-رادار-منظومة-دفاع-جوي-أمريكية-من-طراز-ثاد-في-الإمارات-1110923242.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير رادار منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز "ثاد" في الإمارات
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير رادار منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز "ثاد" في الإمارات
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، تدمير رادار منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز "ثاد" تابعا لإسرائيل في الإمارات. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T20:21+0000
2026-03-01T20:21+0000
2026-03-01T20:21+0000
العالم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104016/03/1040160340_25:0:2000:1111_1920x0_80_0_0_46bef15180b74047e3d722043fe32e95.jpg
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "تم تدمير رادار "ثاد" التابع لشبكة الدفاع الصاروخي المضاد للنظام الصهيوني في الرويس – الإمارات بشكل كامل، إثر إصابته بصاروخ دقيق تابع للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري".وأضاف البيان: "تعرضت سفينة الإسناد المخصصة لتزويد مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية بالوقود، على عمق 700 كيلومتر من سواحل تشابهار، لإصابة بواسطة أنظمة الطائرات المسيرة والصواريخ، وخرجت من الخدمة العملياتية".ووجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، رسالة إلى الدول العربية، بعد تعرض بعضها لهجمات إثر الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الاستباقي على طهران.من جهتها، أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، إغلاق سفارتها لدى طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية من هناك، على خلفية الهجمات الصاروخية الإيرانية على أراضيها.ويوم أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
https://sarabic.ae/20260301/إيران-توجه-رسالة-إلى-الدول-العربية-1110894483.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104016/03/1040160340_478:0:1959:1111_1920x0_80_0_0_07289b3ff6b9311da80907e14216c59e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار الشرق الأوسط
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير رادار منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز "ثاد" في الإمارات
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، تدمير رادار منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز "ثاد" تابعا لإسرائيل في الإمارات.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "تم تدمير رادار "ثاد" التابع لشبكة الدفاع الصاروخي المضاد للنظام الصهيوني في الرويس – الإمارات بشكل كامل، إثر إصابته بصاروخ دقيق تابع للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري".
وأضاف البيان: "تعرضت سفينة الإسناد المخصصة لتزويد مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية بالوقود، على عمق 700 كيلومتر من سواحل تشابهار، لإصابة بواسطة أنظمة الطائرات المسيرة والصواريخ، وخرجت من الخدمة العملياتية".
ووجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، رسالة إلى الدول العربية، بعد تعرض بعضها لهجمات إثر الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الاستباقي على طهران.
وقال لاريجاني: "يعلم جيراننا ودول المنطقة أن إيران لا تنوي مهاجمتهم، ولكن إذا استُخدمت القواعد الأمريكية ضد إيران، فسيكون الرد متناسبا".
من جهتها، أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، إغلاق سفارتها لدى طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية من هناك، على خلفية الهجمات الصاروخية الإيرانية على أراضيها.
ويوم أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين
. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.