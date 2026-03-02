https://sarabic.ae/20260302/الخارجية-الروسية-عن-استهداف-مكتب-آر-تي-في-إيران-الغرب-يقتل-الصحفيين-لحجب-حقيقة-فظائعه-عن-العالم-1110946332.html

الخارجية الروسية عن استهداف مكتب "آر تي" في إيران: الغرب يقتل الصحفيين لحجب حقيقة فظائعه عن العالم

الخارجية الروسية عن استهداف مكتب "آر تي" في إيران: الغرب يقتل الصحفيين لحجب حقيقة فظائعه عن العالم

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن الصحفيين قُتلوا في السنوات الأخيرة في مناطق يرتكب فيها الغرب وحلفاؤه فظائع، وذلك... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T13:39+0000

2026-03-02T13:39+0000

2026-03-02T13:39+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تطبيق "تلغرام"، تعليقًا على الأضرار التي لحقت بمكتب قناة "آر تي" في إيران جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية: "لقد شهدنا كيف قُتل الصحفيون بشكل ممنهج في السنوات الأخيرة في أماكن حول العالم حيث يرتكب الغرب وحلفاؤه فظائع. يتم ذلك عمدًا لمنع العالم من رؤية الحقائق (الجرائم) التي يرتكبها الغرب والدول الحليفة له".وكتبت زاخاروفا، في قناتها على "تلغرام": "ربما تستيقظ جميع منظمات حماية الصحفيين من غفوتها أخيراً التي أبدتها على مدى العقود الماضية، وتكتب ولو بضعة أسطر حول ذلك؟!".وذكرت التقارير الأولية أن الهجوم استهدف بعض الأقسام في المجمع الإعلامي، دون صدور معلومات فورية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

https://sarabic.ae/20260302/روسيا-تدعو-إلى-إنهاء-الأعمال-القتالية-من-جانب-جميع-أطراف-النزاع-في-الشرق-الأوسط-1110943726.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم