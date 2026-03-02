https://sarabic.ae/20260302/الخارجية-الروسية-عن-استهداف-مكتب-آر-تي-في-إيران-الغرب-يقتل-الصحفيين-لحجب-حقيقة-فظائعه-عن-العالم-1110946332.html
الخارجية الروسية عن استهداف مكتب "آر تي" في إيران: الغرب يقتل الصحفيين لحجب حقيقة فظائعه عن العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg
وكتبت زاخاروفا على قناتها في تطبيق "تلغرام"، تعليقًا على الأضرار التي لحقت بمكتب قناة "آر تي" في إيران جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية: "لقد شهدنا كيف قُتل الصحفيون بشكل ممنهج في السنوات الأخيرة في أماكن حول العالم حيث يرتكب الغرب وحلفاؤه فظائع. يتم ذلك عمدًا لمنع العالم من رؤية الحقائق (الجرائم) التي يرتكبها الغرب والدول الحليفة له".وكتبت زاخاروفا، في قناتها على "تلغرام": "ربما تستيقظ جميع منظمات حماية الصحفيين من غفوتها أخيراً التي أبدتها على مدى العقود الماضية، وتكتب ولو بضعة أسطر حول ذلك؟!".وذكرت التقارير الأولية أن الهجوم استهدف بعض الأقسام في المجمع الإعلامي، دون صدور معلومات فورية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.
الخارجية الروسية عن استهداف مكتب "آر تي" في إيران: الغرب يقتل الصحفيين لحجب حقيقة فظائعه عن العالم
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن أجزاءً من مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران تعرضت مساء أمس الأحد، لهجوم "إسرائيلي – أمريكي".
وذكرت التقارير الأولية أن الهجوم استهدف بعض الأقسام في المجمع الإعلامي، دون صدور معلومات فورية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.