عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
روسيا تدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية من جانب جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط
روسيا تدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية من جانب جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط
12:22 GMT 02.03.2026
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "واشنطن وتل أبيب، تسعيان إلى عرقلة عملية تطبيع العلاقات بين طهران وجيرانها العرب".
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "لقد بات من الواضح أنه بالإضافة إلى سعيهما لتغيير النظام في إيران باستخدام أبشع الوسائل، كاغتيال قيادة دولة ذات سيادة، فإن واشنطن وتل أبيب تحاولان عرقلة عملية تطبيع العلاقات بين إيران وجيرانها العرب".
وأدانت روسيا بشدة الهجوم على مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، والذي أسفر عن مقتل عشرات الأطفال الأبرياء، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية بشأن التطورات في إيران.
وشددت الوزارة على أن "الهجوم على مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، والذي أسفر عن مقتل عشرات الأطفال الأبرياء، يستحق إدانة شديدة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد
11:38 GMT
ودعت روسيا أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى الامتناع عن استخدام القوة لحل الخلافات.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نحث الأطراف (في الشرق الأوسط) بشدة مرة أخرى، على الامتناع عن استخدام القوة لحل الخلافات القائمة".

وأفاد الكرملين، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي على ضرورة استمرار الاتصالات بينهما.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "اتفق القائدان على البقاء على اتصال وثيق".
