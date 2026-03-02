https://sarabic.ae/20260302/روسيا-تدعو-إلى-إنهاء-الأعمال-القتالية-من-جانب-جميع-أطراف-النزاع-في-الشرق-الأوسط-1110943726.html

روسيا تدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية من جانب جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط

روسيا تدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية من جانب جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "واشنطن وتل أبيب، تسعيان إلى عرقلة عملية تطبيع العلاقات بين طهران وجيرانها العرب". 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "لقد بات من الواضح أنه بالإضافة إلى سعيهما لتغيير النظام في إيران باستخدام أبشع الوسائل، كاغتيال قيادة دولة ذات سيادة، فإن واشنطن وتل أبيب تحاولان عرقلة عملية تطبيع العلاقات بين إيران وجيرانها العرب".وشددت الوزارة على أن "الهجوم على مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، والذي أسفر عن مقتل عشرات الأطفال الأبرياء، يستحق إدانة شديدة".ودعت روسيا أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى الامتناع عن استخدام القوة لحل الخلافات.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نحث الأطراف (في الشرق الأوسط) بشدة مرة أخرى، على الامتناع عن استخدام القوة لحل الخلافات القائمة".وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "اتفق القائدان على البقاء على اتصال وثيق".

