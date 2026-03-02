https://sarabic.ae/20260302/ترامب-أشعر-بخيبة-أمل-كبيرة-من-الموقف-السابق-لرئيس-وزراء-بريطانيا-حول-إيران-1110943538.html

ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة من الموقف السابق لرئيس وزراء بريطانيا حول إيران

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن استيائه الشديد من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد رفضه في البداية السماح باستخدام قاعدة "دييغو... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

ووصف ترامب موقف ستارمر، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، بأنه "غير مسبوق في العلاقات بين البلدين".وأوضح ترامب أن "بريطانيا امتنعت أولًا عن منح الإذن باستخدام قواعد مثل "دييغو غارسيا" و"فيرفورد"، استنادًا إلى اعتبارات قانونية، قبل أن يتراجع ستارمر ويوافق على إتاحة القاعدة لأغراض دفاعية محددة ومحدودة"، معتبرًا أن "هذا التراجع جاء متأخرًا".وأشار ترامب إلى أن "الخلاف مع ستارمر بشأن القاعدة دفعه إلى سحب دعمه لاتفاقية تشاغوس، التي تقضي بنقل سيادة الإقليم إلى موريشيوس واستئجار القاعدة لاحقًا"، مؤكدًا أنه "كان من الأفضل الإبقاء على الملكية البريطانية".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.

