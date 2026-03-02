ترامب: الولايات المتحدة دمرت 10 سفن إيرانية

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أبرز القيادات العسكرية وطهران تتوعد برد عنيف
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260302/ترامب-يزعم-أن-الولايات-المتحدة-دمرت-10-سفن-إيرانية-1110956114.html
ترامب: الولايات المتحدة دمرت 10 سفن إيرانية
ترامب: الولايات المتحدة دمرت 10 سفن إيرانية
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العملية العسكرية ضد إيران قد تستمر لفترة أطول من التقديرات الأولية التي تراوحت بين أربعة وخمسة أسابيع. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T17:08+0000
2026-03-02T17:51+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110584141_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_0faf29c5d1c99a23ad5ec240473a0a6b.jpg
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية "أغرقت عشر سفن حربية إيرانية".وقال ترامب خلال حفل تكريم للمحاربين القدامى في البيت الأبيض: "لقد عطلنا عشر سفن (إيرانية)، وهي الآن في قاع البحر".وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "الولايات المتحدة توقعت في البداية أن تستغرق العملية في إيران من 4 إلى 5 أسابيع لكنها قادرة على مواصلة القتال لفترة أطول".وقال: "أهدافنا واضحة. أولاً، ندمر القدرات الصاروخية الإيرانية، وهو ما يحدث كل ساعة. نستهدف قدرتهم على إنتاج صواريخ جديدة، وهم يصنعون صواريخ متطورة للغاية"، متابعا: "ثانياً، ندمر أسطولهم البحري. لقد دمرنا بالفعل عشر سفن تابعة لهم، وهي الآن غارقة في قاع البحر".وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه المترددين لعدم دعمهم العلني لهدف الولايات المتحدة المتمثل في منع إيران من تطوير أسلحة نووية، على الرغم من تأكيد إيران المتكرر على عدم وجود أي نية لديها في هذا الشأن.وأضاف ترامب، في تصريحات لقناة "سي إن إن"، أنه يريد أن يبقى الإيرانيون داخل منازلهم، مشيراً إلى أن الوضع في إيران غير آمن، وأنه لا يرغب في استمرار العملية العسكرية لفترة طويلة.وأوضح أنه كان يعتقد أن العملية العسكرية ستستمر نحو أربعة أسابيع، لكنها تسير أسرع من الخطة المرسومة.
https://sarabic.ae/20260302/عراقجي-لنظيره-الصيني-استهداف-قواعد-أمريكية-في-الخليج-ليس-هجوما-على-بلدانه-1110954584.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110584141_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_d74ab8702a42b111a20919b9b464366a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: الولايات المتحدة دمرت 10 سفن إيرانية

17:08 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 17:51 GMT 02.03.2026)
© AP Photo / Evan Vucci الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العملية العسكرية ضد إيران قد تستمر لفترة أطول من التقديرات الأولية التي تراوحت بين أربعة وخمسة أسابيع.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية "أغرقت عشر سفن حربية إيرانية".
وقال ترامب خلال حفل تكريم للمحاربين القدامى في البيت الأبيض: "لقد عطلنا عشر سفن (إيرانية)، وهي الآن في قاع البحر".
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "الولايات المتحدة توقعت في البداية أن تستغرق العملية في إيران من 4 إلى 5 أسابيع لكنها قادرة على مواصلة القتال لفترة أطول".
ووفقا للرئيس الأمريكي، فإن "الولايات المتحدة تهدف إلى تدمير الصواريخ الإيرانية ومنشآت إنتاجها، بالإضافة إلى القوات البحرية للجمهورية الإسلامية".
وقال: "أهدافنا واضحة. أولاً، ندمر القدرات الصاروخية الإيرانية، وهو ما يحدث كل ساعة. نستهدف قدرتهم على إنتاج صواريخ جديدة، وهم يصنعون صواريخ متطورة للغاية"، متابعا: "ثانياً، ندمر أسطولهم البحري. لقد دمرنا بالفعل عشر سفن تابعة لهم، وهي الآن غارقة في قاع البحر".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
عراقجي لنظيره الصيني: استهداف قواعد أمريكية في الخليج ليس هجوما على بلدانه
16:39 GMT
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه المترددين لعدم دعمهم العلني لهدف الولايات المتحدة المتمثل في منع إيران من تطوير أسلحة نووية، على الرغم من تأكيد إيران المتكرر على عدم وجود أي نية لديها في هذا الشأن.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الاثنين، إن الولايات المتحدة على وشك توجيه ضربة قوية إلى إيران، مؤكداً أن "الموجة الكبرى على إيران لم تبدأ بعد".
وأضاف ترامب، في تصريحات لقناة "سي إن إن"، أنه يريد أن يبقى الإيرانيون داخل منازلهم، مشيراً إلى أن الوضع في إيران غير آمن، وأنه لا يرغب في استمرار العملية العسكرية لفترة طويلة.
وأوضح أنه كان يعتقد أن العملية العسكرية ستستمر نحو أربعة أسابيع، لكنها تسير أسرع من الخطة المرسومة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала