https://sarabic.ae/20260302/ترامب-يزعم-أن-الولايات-المتحدة-دمرت-10-سفن-إيرانية-1110956114.html

ترامب: الولايات المتحدة دمرت 10 سفن إيرانية

ترامب: الولايات المتحدة دمرت 10 سفن إيرانية

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العملية العسكرية ضد إيران قد تستمر لفترة أطول من التقديرات الأولية التي تراوحت بين أربعة وخمسة أسابيع. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T17:08+0000

2026-03-02T17:08+0000

2026-03-02T17:51+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110584141_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_0faf29c5d1c99a23ad5ec240473a0a6b.jpg

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية "أغرقت عشر سفن حربية إيرانية".وقال ترامب خلال حفل تكريم للمحاربين القدامى في البيت الأبيض: "لقد عطلنا عشر سفن (إيرانية)، وهي الآن في قاع البحر".وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "الولايات المتحدة توقعت في البداية أن تستغرق العملية في إيران من 4 إلى 5 أسابيع لكنها قادرة على مواصلة القتال لفترة أطول".وقال: "أهدافنا واضحة. أولاً، ندمر القدرات الصاروخية الإيرانية، وهو ما يحدث كل ساعة. نستهدف قدرتهم على إنتاج صواريخ جديدة، وهم يصنعون صواريخ متطورة للغاية"، متابعا: "ثانياً، ندمر أسطولهم البحري. لقد دمرنا بالفعل عشر سفن تابعة لهم، وهي الآن غارقة في قاع البحر".وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه المترددين لعدم دعمهم العلني لهدف الولايات المتحدة المتمثل في منع إيران من تطوير أسلحة نووية، على الرغم من تأكيد إيران المتكرر على عدم وجود أي نية لديها في هذا الشأن.وأضاف ترامب، في تصريحات لقناة "سي إن إن"، أنه يريد أن يبقى الإيرانيون داخل منازلهم، مشيراً إلى أن الوضع في إيران غير آمن، وأنه لا يرغب في استمرار العملية العسكرية لفترة طويلة.وأوضح أنه كان يعتقد أن العملية العسكرية ستستمر نحو أربعة أسابيع، لكنها تسير أسرع من الخطة المرسومة.

https://sarabic.ae/20260302/عراقجي-لنظيره-الصيني-استهداف-قواعد-أمريكية-في-الخليج-ليس-هجوما-على-بلدانه-1110954584.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية