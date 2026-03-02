https://sarabic.ae/20260302/ترامب-يزعم-أن-الولايات-المتحدة-دمرت-10-سفن-إيرانية-1110956114.html
ترامب: الولايات المتحدة دمرت 10 سفن إيرانية
ترامب: الولايات المتحدة دمرت 10 سفن إيرانية
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العملية العسكرية ضد إيران قد تستمر لفترة أطول من التقديرات الأولية التي تراوحت بين أربعة وخمسة أسابيع. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T17:08+0000
2026-03-02T17:08+0000
2026-03-02T17:51+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110584141_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_0faf29c5d1c99a23ad5ec240473a0a6b.jpg
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية "أغرقت عشر سفن حربية إيرانية".وقال ترامب خلال حفل تكريم للمحاربين القدامى في البيت الأبيض: "لقد عطلنا عشر سفن (إيرانية)، وهي الآن في قاع البحر".وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "الولايات المتحدة توقعت في البداية أن تستغرق العملية في إيران من 4 إلى 5 أسابيع لكنها قادرة على مواصلة القتال لفترة أطول".وقال: "أهدافنا واضحة. أولاً، ندمر القدرات الصاروخية الإيرانية، وهو ما يحدث كل ساعة. نستهدف قدرتهم على إنتاج صواريخ جديدة، وهم يصنعون صواريخ متطورة للغاية"، متابعا: "ثانياً، ندمر أسطولهم البحري. لقد دمرنا بالفعل عشر سفن تابعة لهم، وهي الآن غارقة في قاع البحر".وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه المترددين لعدم دعمهم العلني لهدف الولايات المتحدة المتمثل في منع إيران من تطوير أسلحة نووية، على الرغم من تأكيد إيران المتكرر على عدم وجود أي نية لديها في هذا الشأن.وأضاف ترامب، في تصريحات لقناة "سي إن إن"، أنه يريد أن يبقى الإيرانيون داخل منازلهم، مشيراً إلى أن الوضع في إيران غير آمن، وأنه لا يرغب في استمرار العملية العسكرية لفترة طويلة.وأوضح أنه كان يعتقد أن العملية العسكرية ستستمر نحو أربعة أسابيع، لكنها تسير أسرع من الخطة المرسومة.
https://sarabic.ae/20260302/عراقجي-لنظيره-الصيني-استهداف-قواعد-أمريكية-في-الخليج-ليس-هجوما-على-بلدانه-1110954584.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110584141_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_d74ab8702a42b111a20919b9b464366a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الولايات المتحدة دمرت 10 سفن إيرانية
17:08 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 17:51 GMT 02.03.2026)
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العملية العسكرية ضد إيران قد تستمر لفترة أطول من التقديرات الأولية التي تراوحت بين أربعة وخمسة أسابيع.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية "أغرقت عشر سفن حربية إيرانية".
وقال ترامب خلال حفل تكريم للمحاربين القدامى في البيت الأبيض: "لقد عطلنا عشر سفن (إيرانية)، وهي الآن في قاع البحر".
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "الولايات المتحدة توقعت في البداية أن تستغرق العملية في إيران من 4 إلى 5 أسابيع لكنها قادرة على مواصلة القتال لفترة أطول".
ووفقا للرئيس الأمريكي، فإن "الولايات المتحدة تهدف إلى تدمير الصواريخ الإيرانية ومنشآت إنتاجها، بالإضافة إلى القوات البحرية للجمهورية الإسلامية".
وقال: "أهدافنا واضحة. أولاً، ندمر القدرات الصاروخية الإيرانية، وهو ما يحدث كل ساعة. نستهدف قدرتهم على إنتاج صواريخ جديدة، وهم يصنعون صواريخ متطورة للغاية"، متابعا: "ثانياً، ندمر أسطولهم البحري. لقد دمرنا بالفعل عشر سفن تابعة لهم، وهي الآن غارقة في قاع البحر".
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه المترددين لعدم دعمهم العلني لهدف الولايات المتحدة المتمثل في منع إيران من تطوير أسلحة نووية، على الرغم من تأكيد إيران المتكرر على عدم وجود أي نية لديها في هذا الشأن.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الاثنين، إن الولايات المتحدة على وشك توجيه ضربة قوية إلى إيران، مؤكداً أن "الموجة الكبرى على إيران لم تبدأ بعد".
وأضاف ترامب، في تصريحات لقناة "سي إن إن"، أنه يريد أن يبقى الإيرانيون داخل منازلهم، مشيراً إلى أن الوضع في إيران غير آمن، وأنه لا يرغب في استمرار العملية العسكرية لفترة طويلة.
وأوضح أنه كان يعتقد أن العملية العسكرية ستستمر نحو أربعة أسابيع، لكنها تسير أسرع من الخطة المرسومة.